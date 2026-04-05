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Für vollere Lippen: Der Make-up Look von Nina Park

Von Lea Hellerbrand
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5 Apr 2026
Für vollere Lippen: Der Make-up Look von Nina Park Für vollere Lippen: Der Make-up Look von Nina Park
Hollywood-Glamour pur: Emma Stone bei den Grammy Awards 2026, mit Make-up Look von Nina Park. (Foto: Courtesy of Louis Vuitton)

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Keine andere Make-up Artistin wird derzeit so gehypt wie Nina Park. Was ihren Look auszeichnet und wie Sie ihre Signature Lippen nachschminken können, erfahren Sie hier

Nina Park zählt derzeit zu den gefragtesten Make-up Artistinnen der Branche. Für den roten Teppich vertrauen ihr Stars wie Greta Lee, Zoe Kravitz und Emma Stone und Luxusmarken wie Chanel und Yves Saint Laurent, denn sie wissen, dass sie bei Park in den besten Händen sind.

Aufgewachsen in Chicago und heute in New York ansässig, hat sie ihre Ausbildung an der renormierten Pariser L’École de Maquillage Fleurimon absolviert. Was sie dort lernte, ist ihr Ansatz, mittels Make-ups die natürliche Begebenheit des Gesichts in den Vordergrund zu stellen. Statt zu kaschieren und zu generalisieren, wie es heutzutage in der Beauty-Branche so häufig der Fall ist, hebt sie individuelle Merkmale hervor.

Ihre Herangehensweise ist modern, doch scheut sie nicht vor Klassikern wie roten Lippen zurück. Doch anstelle von strikten Regeln und zu perfekten Linien, ist Nina Parks Stil überwiegend natürlich, auf jede Person individuell abgestimmt und kombiniert nur einen Hauch Farbe mit strahlender Haut. Ein Signature-Element ihres bereits ikonischen Looks sind die Lippen, die mittels ein paar einfacher Schritte voluminöser und doch immer natürlich zur Geltung gebracht werden.

Auch Kaia Gerber vertraut auf Make-up Artistin Nina Park. (Foto: Courtesy of Givenchy)

Lippen wie von Nina Park: Step-by-Step

Wir erklären Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie auch zuhause mit den richtigen Produkten die beliebten Nina-Park-Lippen nachschminken können:

1. Vorbereitung

Die richtige Lippenpflege darf für einen gelungenen Make-up Look nicht unterschätzt werden. Hierfür die Lippen zunächst sanft peelen, um eine ebenmäßige Oberfläche zu erzielen, und dann eine reichhaltige Feuchtigkeitspflege auftragen, damit sie nicht vorschnell austrocknen.

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2. Bronzer

Der wichtigste Schritt in dieser Lippen-Routine ist das Konturieren der Lippen. Was wir sonst bereits mit dem Rest unseres Gesichts machen, um Licht und Schatten zu zaubern, hilft um die Lippen herum, um sie voller wirken zu lassen. Hierfür mit einem Pinsel etwas Bronzer rings um die Lippenlinien auftragen und darauf achten, dass keine harten Übergänge bleiben. Bronzer Sticks in kühlen Brauntönen eignen sich besonders gut für diesen Schritt.

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3. Puder

Damit das gerade mittels Bronzer erzielte Ergebnis nicht sofort verschmiert oder verschwindet, kann die gesamte Partie einfach abgepudert werden. Für längerfristige Ergebnisse das Puder kurz backen (also einziehen) lassen und dann die Überreste mit einem Pinsel abtragen.

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4. Lipliner

Um den Lippenkonturen mehr Definition zurückzugeben, tragen wir im nächsten Schritt Lipliner auf. Direkt auf der Lippenlinie, da der Bronzer bereits die Lippen überzeichnet, und mit einem ungespitzten Stift, um eine nicht zu harte Kante zu erzielen.

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5. Lippenstift

Um Farbe auf die Lippen zu bringen, verzichten wir auf knallige Töne, sondern setzen auf natürliche Farben. Cremige Konsistenz und Farbe, die wie die eigene Lippenfarbe, nur besser und intensiver ist, helfen bei der Orientierung nach dem richtigen Lippenstift.

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„Lippenstift" von Dior Addict
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„Loveshine Lippenstift" von Yves Saint Laurent
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„TechnoSatin Gel Lipstick" von Shiseido
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6.  Highlighter

Der letzte Schliff ist korrekt platzierter Highlighter. Für vollere Lippen, den höchsten Punkt der Lippenlinie, also den Amorbogen, leicht mit Highlighter abtupfen. Am besten gelingt dies tatsächlich mit flüssigem Highlighter, den man sanft mit der Fingerspitze aufträgt.

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Lea Hellerbrand
Von
Lea Hellerbrand
Published 5 Apr 2026
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