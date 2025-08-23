Was können wir tun, um uns wohler zu fühlen? Sport, Ernährung und mentale Gesundheit spielen dabei eine zentrale Rolle – und online gibt es eine Fülle an Angeboten, um diese Lebensbereiche zu verbessern. Besonders Podcasts ermöglichen es, Fachwissen genauso wie persönliche Erfahrungen ganz einfach zu teilen. Ob unterwegs, vor dem Einschlafen oder nebenbei im Alltag: Tipps für ein gesünderes Leben sind heute jederzeit und überall verfügbar.



Unsere Auswahl an Health-Podcasts bietet Inspiration, Wissen und praktische Unterstützung für alle, die ihrer Gesundheit etwas Gutes tun möchten.

Für wen? Für alle Frauen, die sich von den Wechseljahren nicht einschränken lassen wollen.

Worum geht es? Fitnessexpertin Mimi Lawrence behandelt in ihrem Podcast Themen wie Muskelaufbau, Verbesserung des Stoffwechsels, gezielte Schmerzvermeidung und häufige Fehler beim Abnehmen. Besonderen Fokus legt sie auf die Herausforderungen der Wechseljahre und darauf, wie Frauen ihr Energielevel aufrechterhalten können. Wie bleibt das Gehirn fit und gesund? Wie beugt man Demenz oder Brain Fog – ein Zustand bei dem der Kopf wie vernebelt ist – vor? Dieser Podcast ist ein ausführlicher Begleiter mit Ratschlägen zu allem, was einem mit zunehmendem Alter so begegnen kann.

Besonderheit: Seit über 25 Jahren hilft Mimi Lawrence als Fitness Coach, Menschen fitter und gesünder zu werden. Ihr Buch „Wenn nicht jetzt, wann dann?“, in dem sie sich mit den Wechseljahren beschäftigt, landete auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste.

Für wen? Für alle, die sich für Erfahrungsberichte aus erster Hand interessieren.

Worum geht es? Das Team, bestehend aus Prof. Andreas Michalsen, Chefarzt für Naturheilkunde, Prof. Georg Seifert, Spezialist für Kindermedizin, und Sarah Majorczyk, Medizinjournalistin, deckt in diesem Podcast bahnbrechende wissenschaftliche Erkenntnisse auf. Gleichzeitig gibt das Trio leicht umsetzbare Ratschläge und Einblicke in die transformative Kraft von Ernährung, Schlaf, Bewegung, und innovativen Therapien wie Fasten und Hydrotherapie.

Besonderheit: Alle besprochenen Themen werden am Beispiel eines Patienten oder einer Patientin erklärt.

Für wen? Für alle, die wissenschaftlich fundierte Tipps für ein gesünderes Leben suchen.

Worum geht es? Der Weg zu einem stressfreien Leben, gesunder Ernährung und zur Selbstfindung – darüber spricht Bas Kast mit Gästen aus der Wissenschaft und Praxis. Im Segment Fakten-Snack geht er spannenden Fragen nach, zum Beispiel: Wie reagiert das Gehirn auf Medikamente? Oder: Was unterscheidet Bauchgefühl von Verstand? Interessante Einblicke in Ernährung, Stress, Schlaf, Mental Health, Bewegung und vieles mehr.

Besonderheit: Als Wissenschaftsjournalist sammelte Bas Kast auf seiner Entdeckungsreise in die Alters- und Ernährungsforschung viel Wissen von verschiedenen Völkern und Kulturen und teilt das jetzt in seinem Podcast und seinen Büchern.

Für wen? Für alle, die ihr biologisches Alter senken wollen.

Worum geht es? Hier treffen sich Expert*innen des Gesundheitsresorts Lanserhof und besprechen die unterschiedlichen Aspekte der Longevity – wie man lange gesund und jung bleibt. Von Darmgesundheit über Krebsvorsorge und Blutzuckerspiegel bis hin zu Selbstreflexion, Herz-Kreislauf und Hormonregulierung werden hier Erkenntnisse und Ratschläge zur Verlängerung der Lebenszeit und wie der Alterungsprozess verlangsamt werden kann, behandelt.

Besonderheit: Prominente Gäste wie Victoria Beckham oder Cara Delevingne haben auch schon auf die Expertise des Lanserhof Resorts vertraut.

Für wen? Für alle, die besser verstehen wollen, was ih ihrem Kopf vorgeht.

Worum geht es? In der Psychologie und Psychiatrie gibt es viele Missverständnisse. Moderatorin Sonja Koppitz deckt gemeinsam mit Expert*innen in jeder Folge einen Mythos über psychische Erkrankungen auf. Sie behandelt Themen wie ADHS, Narzissmus, Depression und viele weitere, um mehr Klarheit über mentale Gesundheit zu schaffen und Vorurteile abzubauen.

Besonderheit: Auch in ihrem Buch "Spinnst du?" setzt sich Sonja Koppitz mit dem Thema mentale Gesundheit auseinander.

Für wen? Für alle, die ihre Gesundheit proaktiv gestalten wollen.

Worum geht es? Unkas Gemmeker unterstützt dabei, Lebenskraft, Energie und Gesundheit in die eigene Hand zu nehmen. Mit hochwertigen Interviews über Fitness, Motivation, Fokus, die besten Ernährungsarten und vielem mehr wird die ganzheitliche Optimierung von Körper und Geist behandelt. Gemeinsam mit einer Vielzahl an Expert*innen aus verschiedenen Bereichen der Medizin bespricht Gemmeker den Weg zu einem gesunden und langen Leben.

Besonderheit: Unkas Gemmekers persönliche Erfahrung, sich aus einer schwierigen Lebensphase zu einem energiereichen und erfüllten Leben hochzuarbeiten, hat diesen Podcast inspiriert.

Für wen? Für alle, die ihren Körper und Geist ganzheitlich stärken wollen.

Worum geht es? Inken Ross, systemischer Coach, und Bewegungstherapeut Arlow Pieniak beschäftigen sich nicht nur in körperlicher Hinsicht mit einem gesunden Leben, sondern auch auf der zwischenmenschlichen Ebene. Wie funktioniert Kommunikation? Wie lassen sich Allergien bewältigen? Was macht richtige Entspannung aus? Diese und viele weitere Fragen diskutieren die beiden zusammen mit den Höhen und Tiefen ihres eigenen Lebens.

Besonderheit: Die Co-Founder des Personal Training Unternehmens "Work it Training" laden dazu ein, sie auf ihrer Reise durchs Leben zu begleiten und behandeln oftmals Themen am Beispiel einer eigenen Situation.

Für wen? Für alle, die sich nicht nur auf pharmazeutische Medizin verlassen wollen.

Worum geht es? Nach dem Motto „Prävention statt Pille“, erkundet Pharmazeutin Fanny Patzschke die besten Wege, Krankheiten aus dem Weg zu gehen. Der Fokus ihres Podcasts liegt auf gesunder Ernährung, Fitness, Stressmanagement und mentaler Stärke. In kurzen Beiträgen gibt Fanny leicht umsetzbare Ratschläge für ein besseres Leben und einen stärkeren Körper.

Besonderheit: Die studierte Apothekerin Fanny Patzschke ist heute außerdem lizenzierte Fitnesstrainerin, staatlich geprüfte Ernährungsberaterin, zertifizierte Yogalehrerin und Vegan Raw Chef.