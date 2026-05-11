Festes Parfum: Der perfekte Begleiter für die Handtasche

Es duftet zart, ist diskret und passt sogar in die kleinste Handtasche – festes Parfum erlebt gerade sein Comeback. Die Idee ist jedoch keineswegs neu, denn schon in der Antike trugen Frauen wohlriechende Balsame in kleinen Döschen bei sich.

Jetzt hat Dior dem Thema neue Aufmerksamkeit geschenkt, mit Miss Dior Mini Miss, einem alkoholfreien Parfum-Stick, der in drei verschiedenen Duftrichtungen erhältlich ist und sich ideal für unterwegs eignet.

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Der Vorteil ist offensichtlich. Niemand möchte einen schweren, zerbrechlichen Flakon mit sich herumtragen, besonders nicht bei Abendveranstaltungen, Wochenendtrips oder einem langen Tag in der Stadt. Festes Parfum ist kompakt, unkompliziert und sorgt für einen kleinen Luxusmoment zwischendurch. Ein Tupfer am Handgelenk, ein Hauch hinter dem Ohr – mehr braucht es nicht.

Dior ist längst nicht allein, denn immer mehr Marken greifen das Konzept auf und interpretieren es modern, nachhaltig oder besonders stilvoll.

Affiliate Links via woodberg Pur 02 – Solid Perfume Son Venïn 64,00 € ZURÜCK WEITER

Son Venïn steht für skandinavische Schlichtheit. Die festen Parfums der Marke enthalten Bienenwachs, was sie besonders hautverträglich macht. Die Duftkompositionen sind raffiniert und charismatisch, hergestellt aus hochwertigen Zutaten – ganz ohne unnötige Zusätze. Besonders Pur 02 überzeugt mit einem reinen, klaren Duftbild. Weißer Jasmin und helle Hölzer bilden die Basis, sanft abgerundet durch weißen Moschus.

Affiliate Links via Ludwig Beck Fiori di Capri Solid Perfume Carthusia 60,00 € ZURÜCK WEITER

Carthusia ist eng mit der Insel Capri verbunden – und Fiori di Capri war der erste Duft, den das Haus kreiert hat. Die feste Version bringt diesen Klassiker in kompakter Form zurück. Blumig, mediterran und mit einem Hauch Nostalgie kombiniert er wilde Nelke, Maiglöckchen und Eiche mit sanfter Wärme von Amber, Sandelholz und Ylang-Ylang. Ein femininer, unbeschwerter Duft, der sofort gute Laune macht.

Affiliate Links via skins L'Eau Papier Solid Perfume Diptyque 60,00 € ZURÜCK WEITER

L’Eau Papier von Diptyque gibt es jetzt auch als Parfum Balm, in einer limitierten Edition. Die alkoholfreie, nachfüllbare Creme-Variante steckt in einem schlichten, runden Döschen im typischen Diptyque-Stil: schwarz, minimalistisch und elegant. Der Duft bleibt dezent und sauber, ohne sich aufzudrängen – genau das Richtige für alle, die es zurückhaltend mögen.