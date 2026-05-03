Fashion Is Art: Das bedeutet der Dresscode der Met Gala 2026

Am ersten Montag im Mai ist es wieder so weit: Die Stufen des Metropolitan Museum of Art in New York verwandeln sich in ein glamouröses Mode-Spektakel. Doch die Met Gala 2026 verspricht nicht nur gewohnte Eleganz, sondern ein philosophisches und visuelles Statement, das die Grenzen zwischen Haute Couture und bildender Kunst verschmelzen lässt. Das diesjährige Konzept bietet eine tiefgründige Auseinandersetzung mit der Frage, wie wir Kleidung wahrnehmen – und warum sie weit mehr ist als bloße Bedeckung oder ein Konsumgut.

Motto und Dresscode: Die Verschmelzung der Disziplinen

Die begleitende Ausstellung des Costume Institutes trägt in diesem Jahr den Titel „Costume Art“. Passend dazu lautet der offizielle Dresscode für die Gäste schlicht, aber vielsagend: „Fashion Is Art“. Die Ausstellung umfasst rund 400 Objekte, davon jeweils 200 herausragende Kunstwerke aus 5.000 Jahren Geschichte und 200 exklusive Kleidungsstücke. Die Kuration zielt darauf ab, zu zeigen, wie der menschliche Körper als gemeinsame Leinwand durch alle Epochen und Abteilungen des Museums dient. „Was jedes Museum und jede Galerie verbindet, ist der bekleidete Körper. Er ist der rote Faden der Menschheits- und Kunstgeschichte“, sagt Andrew Bolton, Chefkurator des Costume Institute.



Im Zentrum dieser Inszenierung steht der bekleidete Körper als Kunstform. Das Zusammenspiel von Textilien und menschlicher Anatomie wird nicht als bloßes Gewand verstanden, sondern als skulpturales Medium, das den Körper umhüllt, formt und neu interpretiert. Designer*innen werden durch dieses Leitmotiv ausdrücklich dazu ermutigt, ihre Kreationen als dreidimensionale Meisterwerke zu betrachten. Dabei greifen sie auf klassische Kunstströmungen wie die Bildhauerei, Malerei oder Architektur zurück und setzen unkonventionelle Materialien sowie handwerkliche Techniken ein.



Diese Freiheit lädt zu spektakulären, teils surrealen Interpretationen ein. Erwartet werden Trompe-l'œil-Effekte, die optisch an berühmte Gemälde erinnern, sowie aufwendige Konstruktionen, die die menschliche Silhouette komplett neu definieren und die Grenzen der alltäglichen Tragbarkeit ausloten.

So könnte der rote Teppich aussehen

Für die Stargäste, Designer*innen und das diesjährige Co-Vorsitzenden-Team – bestehend aus Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams und Anna Wintour – bedeutet dieser Dresscode eine kreative Spielwiese, auf der das Styling zur Performance wird.

Modehäuser, die für ihre enge Verbindung zur Kunst bekannt sind, wie etwa Schiaparelli oder Robert Wun, dürften auf den Stufen des Met besonders stark vertreten sein. Auch skulpturale Entwürfe und moderne Interpretationen von „Naked Dresses“, die die Form des Körpers wie antike Marmorstatuen nachzeichnen, werden als potenzielle Favoriten auf den großen Auftritt gehandelt.



Mit der Rückkehr von Megastar Beyoncé auf die Stufen der Met Gala und der philosophischen Tiefe von „Fashion Is Art“ setzt die Veranstaltung neue Maßstäbe. Es geht also nicht mehr nur darum, wer das schönste Kleid trägt, sondern um die kulturelle Anerkennung: Mode nimmt damit denselben künstlerischen Stellenwert ein wie ein Gemälde von Picasso oder eine antike griechische Skulptur.