Fashion Astrology – welcher Trend für 2026 passt zu welchem Sternzeichen?

Wohl kaum eine Saison war so aufregend wie Frühjahr/Sommer 2026. Eine Saison voller Designer*innen-Debüts, die die Modewelt staunen und diskutieren ließen, voller Farbe, Kombinationen und Referenzen zu Modeikonen und Klassikern. Laut, aufregend – und ganz schön viel! Damit Sie sich in der Trendwelt für 2026 zurechtfinden und sich nicht zwischen Madame Pompadour und Pyjama Dressing verlieren, müssen Sie nicht jede Kollektion studieren und analysieren. Sie können sich einfach an Ihrem Geburtsdatum orientieren. Denn, ob man der Astrologie Glauben schenken mag oder nicht, die 12 Tierkreiszeichen sind oft Indikator dafür, was wir mögen und was wir nicht mögen. Wir haben für Sie aufgeschlüsselt, welcher Trend zu welchem Sternzeichen passt, und warum.

Widder (21.März – 19.April)

Colorblocking! Widdergeborene bekennen dieses Jahr Farbe. Was bei Akris, Dario Vitales Versace und Dries van Noten auf den Laufstegen nicht zu übersehen war, lassen auch die mutigen Widder in ihren Kleiderschrank. Eine Kombi aus leuchtendem Gelb und kräftigen Blau klingt jetzt perfekt für das begeisterungsfähige Zeichen – und bei so vielen Kombinationsmöglichkeiten wird Langeweile zum Fremdwort.

Dries van Noten Frühjahr/Sommer 2026 (Foto: Zeb Daemen)

Stier (20.April – 20.Mai)

Stiere haben einen ausgeprägten Sinn für Ästhetik, sie setzen dabei aber auf Qualität und luxuriöse Investitionen, die sich lohnen. Da kommt foulard dressing wie gerufen! Der Klassiker wird diese Saison neu interpretiert. Tops und Kleider bestehen entweder aus Seidentüchern oder werden von ihnen inspiriert; Foulards aus den bestehenden Sammlungen der Erdzeichen werden um die Schultern oder um den Kopf getragen.

Tod`s Frühjahr/Sommer 2026 (Foto: Zeb Daemen)

Zwilling (21.Mai – 20.Juni)

Die experimentierfreudigen Luftzeichen schrecken vor keinem Trend zurück, egal wie verrückt er sein mag, Zwillinge probieren ihn aus. Dieses Mal müssen sie allerdings gar nicht so weit aus ihrer Komfortzone, sondern sich eher erden. Zu den Freigeistern unter den Sternzeichen passt der Desert Chic-Trend. Erdtöne, fließende Schnitte, leichte Stoffe und Lederdetails… stellen Sie sich vor, ihr nächster Trip geht nach Marokko.

Kleid: Ferragamo, Mantel: Herno, Frühjahr/Sommer 2026 (Foto: Zeb Daemen)

Krebs (21. Juni – 22.Juli)

Krebse wirken oft, als wären sie aus einer anderen Zeit. Besondere Pieces, die nicht jeder hat, nischige Marken und Kleidung mit Geschichte, das zieht die romantischen Zeichen an. Da kommt die Erdem-Kollektion wie gerufen: Marie Antoinette als Stilvorbild. Doch auch die Rosen-Mules von JW Anderson für Dior sind wie gemacht für Krebsgeborene. Träumen Sie sich modisch zurück in die Zeit des Rokokos.

Max Mara, Frühjahr/Sommer 2026 (Foto: Zeb Daemen)

Löwe (23. Juli – 22. August)

Für die selbstbewussten Löwen hält auch dieses Jahr einen auffälligen, Trend bereit, an den Sie sich letzte Saison bereits langsam anpirschen konnten: Spitze. Löwen lieben es, zu zeigen, was sie können und was sie haben und dafür sind extravagante Spitzenpieces wie geschaffen. Hosen aus Spitze, Röcke aus Spitze, Kleider aus Spitze – you name it, Löwengeborene. Tipp: Für Accessoires aus Spitze unbedingt bei Jimmy Choo schauen.

Dior, Frühjahr/Sommer 2026 (Foto: Courtesy of Dior)

Jungfrau (23. August – 22. September)

Ordnung ist nicht das halbe, sondern das ganze Leben für Jungfrauen. Ihr Kleiderschrank ist strukturiert (und nach Farbe sortiert!), und sie investieren lieber in Teile, die sie in ihre Caspule Wardrobe aufnehmen können, als in kurzweilige Trenderscheinungen. Die Pantone Farbe des Jahres 2026, cloud dancer und die Trendfarbe icy blue passen also perfekt zu Jungfraugeborenen. Clean, gut kombinierbar und trotzdem am Puls der Zeit.

Jil Sander, Frühjahr/Sommer 2026 (Foto: Courtesy of Jil Sander)

Waage (23. September – 22. Oktober)

Alles funktioniert besser, wenn es ausgeglichen ist, das ist das Mantra der harmoniebedachten Waage. Die Balance zwischen Sport und Feiern, zwischen Stress und dolce far niente und zwischen Roughness und Femininität. 2026 bedeutet das für Waagegeborene, die grobe Lederjacke und Jeans mal wieder zur Seite zu legen und zu femininen Ensembles und Mary-Janes im Stil der Sixties zu greifen.

Chanel, Frühjahr/Sommer 2026 (Foto: Zeb Daemen)

Skorpion (23. Oktober – 21. November)

Skorpione lassen sich oft von ihrer Intuition und ihrer Skepsis leiten; sie auf Anhieb für einen neuen Trend zu begeistern, ist schwer. Was die Wasserzeichen jedoch lieben, ist Raffinesse und Tiefe. Ein Glück, denn der Trenchcoat ist zwar nicht neu, wird aber diese Saison neu interpretiert, durch Silhouetten, Materialien und Farben. Und da ist für jeden Skorpion einer dabei, wetten?! Tipp: Auch bei Celine vorbeischauen.

Gabriela Hearst, Frühjahr/Sommer 2026 (Foto: Zeb Daemen)

Schütze (22. November – 21. Dezember)

Für Schützen stehen 2026 alle Ampeln auf Grün. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn die aktiven Feuerzeichen haben eine ganze Palette an Nuancen, um sich dieses Jahr auszutoben. Akzente in Limettengrün, Ton-in-Ton-Looks in Khaki oder Statement-Pieces wie eine Prada-Jacke in Maigrün. Die Trendfarbe ist Programm für die spontanen Schützegeborenenen.

Prada, Frühjahr/Sommer 2026 ( Foto: Adriano Russo)

Steinbock (22. Dezember – 19. Januar)

Neues Jahr, neuer Plan. Steinböcke sind bei ihrer Geburt allesamt in einen Topf voller Disziplin gefallen. Die strukturierten Erdzeichen brauchen für dieses Jahr eine Garderobe, die funktioniert. Elegant, aber trotzdem klar. Der Styling-Trend, alles Ton in Ton zu tragen, ist hier die richtige Wahl. Hose, Blazer, Hemd, Krawatte und Accessoires, alles derselbe Farbton. Lenkt nicht ab und sieht einfach super aus.

Brioni, Frühjahr/Sommer 2026 (Foto: Zeb Daemen)

Wassermann (20. Januar – 18. Februar)

Wassermänner sind stiltechnisch immer ein bisschen anders. Extravagant, exzentrisch, experimentierfreudig… extra eben! Und genau dazu passt das große glamour revival bei Gucci dank Demna: Breite Schultern, voluminöse Silhouetten und Maximalismus bieten viel Spielraum für die eigensinnigen Luftzeichen, um ein kreatives Kozept für jeden Look zu erstellen und garantiert ihre persönliche Note miteinzubringen.

Gucci, Frühjahr/Sommer 2026 ( Foto: Adriano Russo)

Fische (19. Februar – 20. März)

Die träumerischen Wasserzeichen leben in ihrer eigenen Welt, mit starken Meinungen und festen Werten. So sicher und fließend wie ihre Gedanken sollte 2026 auch ihre Garderobe sein – liebe Fischegeborene, halten Sie sich an die Dolce & Gabbana Kollektion, also ans pyjama dressing. Passende Sets, die bequem und elegant sind und mit Broschen, Gürteln und Überjacken individualisiert werden.