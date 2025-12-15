Kein Thema ist wohl so umstritten wie die Astrologie. Sternzeichen und Planetenkonstellationen sind für die einen wegweisend und bestimmen den Alltag, für andere reiner Unfug. Und trotzdem stimmen die Charaktereigenschaften der Sternzeichen dann doch oft mit den Personen, die in den jeweiligen Monaten geboren sind, überein. Jedem der 12 Monate ist ein Tierkreiszeichen, ein Planet und eines der vier Elemente zugeordnet. Ob man an die Astrologie glaubt oder nicht, durch Sternzeichen und ihre Charaktereigenschaften können Sie sich einfach inspirieren lassen und sich selbst reflektieren – und auch Ihren eigenen Kleiderschrank nochmal ganz neu kennenlernen!

Ob astrologisch getrieben oder nicht: Unsere Eigenschaften und Haltungen beeinflussen unser Handeln und unsere Entscheidungen, und somit auch unseren Geschmack und unsere Outfitwahl. Wir schlüsseln hier für Sie auf, welche Looks zu welchem Sternzeichen passen. Wer weiß – vielleicht erkennen Sie sich ja wieder!

Widder (21. März – 19. April)

Der ideale Look für dieses Sternzeichen mit dem Element Feuer besteht aus Basics, kombiniert mit Statement-Accessoires (Foto: Courtesy of Ferragamo)

Modetechnisch sind die Widder oft mutig und auffällig, das passt zu ihrem begeisterungsfähigen, aber auch ungeduldigen Wesen. Der ideale Look für dieses Sternzeichen mit dem Element Feuer besteht aus Basics, kombiniert mit Statement-Accessoires. Alles ist gerne in einer rötlichen Farbwelt gehalten, das kann von Rosa über knalliges Rot bis Bordeaux oder rötlichem Braun reichen, Widder-Geborene setzen gerne auf Ohrringe, Sonnenbrillen oder Taschen, die durch Größe und Farbe sofort auffallen.

Stier (20. April – 20. Mai)

Diese Erdzeichen tragen elegante und zeitlose Looks (Foto: Courtesy of Loro Piana)

Stiere sind sinnlich und zuverlässig, aber auch stur, sie machen nur widerwillig Kompromisse. Das gilt auch für ihre Garderobe: Diese Erdzeichen tragen elegante und zeitlose Looks. Sie genießen echten Luxus und eine gute, langlebige Qualität, Pieces, auf die sie sich einfach verlassen können. Der Stier-Look ist subtil und chic, Materialien wie Kaschmir und Seide werden kombiniert, aber alles in einer ruhigen Farbwelt. Die teure Designertasche darf allerdings nicht fehlen.

Zwilling (21. Mai – 20. Juni)

Ein Look im Muster-Mix oder im überraschenden Color-Blocking passt zu den Sternzeichen mit dem Element Luft (Foto: Courtesy of Gucci)

Vielseitig und experimentierfreudig, so sind die Zwilling-Geborenen. Passend zu ihrem Charakter ist ihre Outfitwahl stets dynamisch, aber charmant. Zwillinge setzen auf unerwartete, aber wohlüberlegte Kombinationen. Ein Look im Muster-Mix oder im überraschenden Color-Blocking passt zu dem Sternzeichen mit dem Element Luft. An den Outfits der Zwillinge kann man außerdem immer neue Trendeinflüsse entdecken, denn Zwillinge lieben Abwechslung – kein kopfloses Hinterherrennen der Trends, sondern Mut und Neugierde.

Krebs (21. Juni – 22. Juli)

Der Krebs trägt gerne romantische Looks mit Überraschungseffekt (Foto: Courtesy of Chloe)

Krebsen sagt man nach, dass sie romantisch und nostalgisch sind. Ihr Kleiderschrank ist deshalb oft gefüllt mit Vintage-Schätzen mit ganz eigenem Charakter. Diese Wasserzeichen wählen ihre Looks oft intuitiv, gespickt mit geheimnisvollen Pieces, die man längst nicht mehr kaufen kann. Der Krebs-Look spielt mit unterschiedlichen Strukturen und Silhouetten und folgt keinem striktem Muster. Undurchschaubar und immer mit Überraschungseffekt, wie die Krebs-Geborenen selbst.

Löwe (23. Juli – 22. August)

Die Outfits von Löwen stehen im Rampenlicht, wirken immer luxuriös und hochwertig und hinterlassen einen bleibenden Eindruck (Foto: Courtesy of Saint Laurent)

Die Royals der Tierzeichen: Löwe-Geborene sind selbstbewusst, charismatisch und haben einen Hang zur Dramatik – und so auch ihre Outfits. Ob Alltagslook oder Abendgarderobe, diese Sternzeichen mit dem Element Feuer sorgen immer für einen modischen Wow-Faktor. Sei es durch einen schlichten Look mit auffälligem Schmuck in Gold, oder durch seltene Muster oder Stoffe. Die Outfits von Löwen stehen im Rampenlicht, wirken immer luxuriös und hochwertig und hinterlassen einen bleibenden Eindruck.

Jungfrau (23. August – 22. September)

Die Looks von Jungfrauen sind stets clean und elegant, aber immer mit einer gewissen Prise an Raffinesse (Foto: Brioni La Donna)

Detailverliebt und pragmatisch – bei Jungfrauen hat alles seine Ordnung. Diese Erdzeichen sind perfektionistisch und minimalistisch, aber damit keinesfalls basic. Ihre nach Farben sortierte Capsule Wardrobe ist so aufgebaut, dass alles miteinander kombiniert werden kann. Die Looks von Jungfrauen sind stets clean und elegant, aber immer mit einer gewissen Prise an Rafinesse: Jedes Detail macht die einzelnen Pieces besonders und das Gesamtbild stimmig, auch wenn die Twists erst beim genaueren Hinsehen auffallen.

Waage (23. September – 22. Oktober)

Ihre Looks sind eine ausgewogene Balance verschiedener Stile (Foto: Courtesy of Miu Miu)

Die Fashionistas unter den Tierkreiszeichen sind ganz klar die Waagen. Ihr Sinn für Gerechtigkeit und Harmonie spiegelt sich auch in ihrer Ästhetik wider, denn alle Outfit-Elemente der Luftzeichen passen einfach zusammen. Ihre Looks sind eine ausgewogene Balance verschiedener Stile. Waage-Geborene sind wahre Kombinationskünstler und setzen dabei gerne auf Essentials wie Röcke, die sie das ganze Jahr über tragen, oder Jacken, die sie im Layering-Look ebenfalls bei jeder Temperatur tragen können.

Skorpion (23. Oktober – 21. November)

Skorpione greifen gerne zu dunklen, intensiven Farben wie Braun, Dunkelrot oder Dunkelgrün (Foto: Courtesy of Max Mara)

Skorpion-Geborene wirken oft mysteriös. Lernt man sie besser kennen, erkennt man schnell ihre Leidenschaft und Tiefe. Skorpione wissen genau, was ihnen gefällt und was nicht. Auch bei ihren Looks sind diese Wasserzeichen sehr entschlossen. Sie greifen gerne zu dunklen, intensiven Farben wie Braun, Dunkelrot oder Dunkelgrün. Materialien wie Leder oder Denim runden ihre Outfits ab – und eine besondere Sonnenbrille darf für den geheimnisvollen Look nicht fehlen, egal bei welchem Wetter.

Schütze (22. November – 21. Dezember)

Diese Sternzeichen mit dem Element Feuer lieben ihre Freiheit und Neues auszuprobieren (Foto: Daniele Oberrauch / Gorunway.com)

Spontan und weltoffen – das beschreibt den Schützen sehr treffend. Diese Sternzeichen mit dem Element Feuer lieben ihre Freiheit und Neues auszuprobieren. Auch ihre Garderobe ist von dieser Neugierde und Individualität geprägt. Schützen haben es am liebsten bequem und setzen auf gemütliche Schnitte, oft mit sportiven Einflüssen und Materialien. Auch Elemente aus dem Boho-Chic oder Hippie-Style lassen sie geschickt und subtil in ihre Looks miteinfließen.

Steinbock (22. Dezember – 19. Januar)

Elegant und clean: Ein typischer Look für die Steinböcke (Foto: Courtesy of Tod's)

Steinböcke sind die wohl ehrgeizigsten und diszipliniertesten Sternzeichen. Diese zielstrebigen Erdzeichen lieben es, die Kontrolle zu haben. Ihre Looks sind deshalb auch nie kompliziert, sondern klassisch und clean, eine Mischung aus Funktion und Schlichtheit. Unaufgeregte Outfits, die trotzdem elegant und stilvoll bleiben. Denn Steinböcke wissen genau, was sie wollen und wofür sie stehen. Deshalb shoppen sie stets sorgfältig, nachhaltig und bedacht – für das bestmögliche Ergebnis.

Wassermann (20. Januar – 18. Februar)

Menschen mit Sternzeichen Wassermann fallen gerne mit einzigartigen Looks auf (Foto: Courtesy of Issey Miyake)

Wassermännern ist ihre Individualität heilig. Das sieht man auch an ihren Looks. Originalität und Extravaganz sind hier die Stichworte. Diese Luftzeichen setzen auf Special Pieces, die nicht jeder hat und die auf den ersten Blick vor allem eins sind: Unkonventionell. Doch die innovativen Wassermann-Geborenen wissen genau, wie ein stilvoller und einzigartiger Look entsteht, bei dem alles zusammenpasst, aber nichts austauschbar ist.

Fische (19. Februar – 20. März)

Wohlüberlegte Outfits mit fließenden Schnitten – typisch für Fische-Geborene (Foto: Mattia Ozbot)

In ihrer ganz eigenen Welt, mit festen Regeln und Werten. Fische-Geborene wirken oft zurückhaltend und ruhig, dabei handeln sie – auch modisch – stets wohlüberlegt. Passend zu ihrer verträumten Fantasie setzen diese Wasserzeichen auf weiche Materialien, fließende Schnitte und Looks mit Tiefgang. Nachhaltige, langlebige Pieces, gerne in einer blauen, grünen und erdigen Farbwelt, unterstreichen ihre Verbundenheit zur Natur und ihre Empathie und Ethik.



Wir alle tragen am Ende natürlich das, was uns am besten steht und gefällt, lassen uns auch mal von den neuesten Trends inspirieren und treiben. Vielleicht haben Sie jetzt allerdings Lust auf modische Veränderung bekommen (dann sind Sie vermutlich Zwilling!) und trauen sich an neue Looks heran. Wichtig ist, dass Sie sich mit Ihren Outfits wohlfühlen, und nicht, dass jeder sofort den Geburtsmonat an Stoff, Farbe und Schnitt ablesen kann – vor allem nicht bei geheimnisvollen Skorpionen.