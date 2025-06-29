„Es gibt keine gesunde Bräune“ – Dr. Emi über Skincare-Mythen

Die renommierte Dermatologin Dr. med. Emi Arpa räumt im Interview mit gängigen Hautpflege-Mythen auf und erklärt, warum Genetik oft eine größere Rolle spielt als jedes Serum. Außerdem verrät sie, welches Produkt ihr besonders am Herzen liegt, wie sie Trends hinterfragt und warum gute Skincare vor allem eines braucht: wissenschaftliche Fundierung, ehrliche Kommunikation und Geduld.

Oh, da fallen mir diverse Mythen ein, die bei Konsument*innen aufgrund von Intransparenz an Information und Aufklärung bestehen. In Bezug auf Hautgesundheit bzw. -bild eine Auswahl:

1. “Eine perfekte Haut erlangt man durch die richtige Skincare und zusätzlichen Behandlungen” - falsch! Den größten Einfluss hat die jeweilige Genetik. Ja, eine auf den Hauttyp ausgerichtete Hautpflege sowie unterstützende Behandlungen tragen zur Hautgesundheit bei, und können sich positiv auf das Hautbild auswirken. Wichtig: nachhaltige Ergebnisse bekommt man, wenn die Produkte langfristig genutzt werden (mind. drei, eher sogar sechs Monate) und Behandlungen regelmäßig erfolgen. Aber unsere Genetik legt bei allem den Grundton.

2. “Produkte können Aknenarben verschwinden lassen." - Falsch! Die Behandlung von (tiefen) Aknenarben ist so schwierig - schwerer als die Aknebehandlung selbst. Man braucht teilweise Radiofrequenz-Needling und muss damit in die tiefen Hautschichten gehen, oder einen Co2 Laser - und das auch wirklich mehrere Male. Das kann man nicht mit einer einzigen Creme heilen.

3. “Physikalischer Sonnenschutz ist immer besser als chemischer." - falsch! Hier sollte man nicht in schwarz-weiß denken. Mit chemischen UV- Filtern können mehr elegante Sonnencremes hergestellt werden. Und jeder weiß, welch’ ein SPF-und UV-Schutz-Advokat ich bin.

Ganz klar: SPF. Wir arbeiten intensiv an der Entwicklung eines Sonnenschutzes, der hohe UVA- und UVB-Werte bietet, ohne zu weißeln oder die Haut klebrig zu machen. Ein Sonnenschutz, der gut schützt und gleichzeitig angenehm zu tragen ist, ist eine Herausforderung, der wir uns mit Leidenschaft stellen. Es ist mir besonders wichtig, dass dieser Sonnenschutz nicht nur schützt, sondern auch pflegt und sich nahtlos in die tägliche Pflegeroutine integrieren lässt. Denn jeder Tag sollte ein SPF Tag sein, 365 Tage im Jahr, um seine Haut zu schützen. Ich bin sehr gespannt, dieses Produkt bald vorstellen zu dürfen – es ist ein Projekt, das mir besonders am Herzen liegt.

Wenn das Zusammenspiel aus Sensorik, also Hautgefühl, Textur und die Wirkstoffe in der Gesamtformulierung meinen Erwartungen entsprechen. Die Produkte sollen nicht nur evidenzbasiert formuliert sein, sondern sich auch gut anfühlen. Darüber hinaus sind unsere Tester Panel sehr wichtig für die Entscheidung, ob und wann ein Produkt fertig ist. Dies ist u.a. Feedback aus erster Hand von unserer Community. Wenn wir sie überzeugen können auch wir sagen “Jetzt ist es genau richtig”.

Es ist wichtig, nicht nur darauf zu achten, was wir unserem Körper in Form von Nahrung zuführen, sondern auch, was wir auf unserer Haut auftragen. Weshalb ich dazu anregen möchte, sich eingehend mit der Marke und den Inhaltsstoffen auseinanderzusetzen. Oft fiel mir hierbei auf, dass die Marketingclaims bei Prüfung der INCI Listen doch sehr dünn wirkten. Bei der Entwicklung meiner eigenen Skincare war es mir daher sehr wichtig, evidenzbasierte Formulierungen zu entwickeln. Das bedeutet, dass die eingesetzten Wirkstoffe in einer erforschten Konzentration vorliegen und die Formulierung in der Lage ist, diese Wirkstoffe überhaupt in die Haut zu transportieren.



Um Konsument:innen mehr Orientierung im Skincare-Dschungel zu geben, haben wir die INCI Listen in unserem Webshop auf dr-emiskin.de so gestaltet, dass jeder Inhaltsstoff anklickbar ist und direkt zu einem studienbasierten Beitrag mit Quellenangaben führt. So kann jede:r die Studien transparent nachverfolgen! Für mich war es zudem selbstverständlich, dass unsere Produkte vegan sind.

Eine interessante Fragestellung, über die ich bisher noch gar nicht nachgedacht habe. Mich erreichen tagtäglich so viele Fragen, in der Praxis von meinen Patienten oder aus meiner Community…was mich sehr freut, da ich daran merke, dass das Interesse rund um die Themen Haut und Hautgesundheit stetig wächst.

Wenn ich eine Frage nun auswählen müsste, wäre es etwas wie “ob es eine gesunde Bräune gibt?” Als Dermatologin kann ich hier allerdings nur antworten, dass es keine gesunde Bräune gibt - weshalb ich stets dazu appelliere, achtsam mit der Sonneneinstrahlung und dessen Wirkung auf unsere Hautgesundheit umzugehen.