Unser Gespräch ist noch nicht zu Ende, da schlüpft Valérie Messika in ihre Jacke, wirft ihre langen Haare zurück, holt ihre Hündin Fina vor die Videokamera – den Laptop hat sie längst mit dem Smartphone getauscht –, und erklärt, dass sie „jetzt los“ müsse, lächelt aber die Einwände ihrer PR-Chefin, dass die Interviewzeit sowieso schon abgelaufen sei, einfach weg. „Weiter geht’s, allez-y“, strahlt sie. Ihre Absätze klappern durch ein ultramodernes Treppenhaus. „Ich bin hier zu Hause“, ruft sie, und Glaswände, Marmor, ein bronzener Handlauf und Backsteine sausen am Bildschirm vorbei, draußen ist Paris, eine ruhige, mondäne Straße … „Wo waren wir?“, fragt sie, und die Tür fällt hinter ihr ins Schloss. Sie habe Schmuck entwerfen wollen, „der wie ein High Heel ist, mit dem man schnell rennen kann!“ Etwas sehr Luxuriöses, Komfortables und doch Müheloses. „So wie meine Lieblings-Heels von Alaïa!“ Zoom auf ihre Füße. Auch die Mode von Yves Saint Laurent oder Karl Lagerfeld hatte sie im Sinn, sagt Messika. Designs, die damals völlig neu waren. Wie ihre beweglichen „Move“-Diamanten, die 2007 ihren Erfolg begründeten und zum Symbol für ihr Haus wurden. Oder ihre Mono-Ohrringe, die Doppelringe, die indisch-inspirierten Headpieces, der Piercing-Schmuck und die unverschämt kostbaren Colliers, jenes „Akh-Ba-Ka“-Halsband von 2022 etwa, Pharaonenschmuck aus Diamanten und trotzdem so very now, Stücke, die Superstars wie Beyoncé oder Rihanna begeisterten. Lange bevor die Idee des „One World Glamour“ bei den Traditionshäusern an der Place Vendôme verfing. Höchste handwerkliche Präzision, Diamanten vom Allerfeinsten und das Ganze ohne stiff upper lip.



Das 20jährige Jubiläum ihres Hauses im Oktober hat Valérie Messika mit einer Runway-Show gefeiert. „Wir waren die Ersten, die Fashionshows organisiert haben, um Schmuck in Bewegung zu zeigen und nicht als Ausstellungsstücke.“ Klar, dass ihre „Un­terstützerinnen der ersten Stunde“, Eva Herzigova, Carla Bruni oder Kate Moss ebenso wie Freunde und Familie in der ersten Reihe saßen.

„Alles, was ich sehe und erlebe, wird zum Entwurf.“

„Anarchisch“ sagt Messika über ihren Design-Prozess. Stundenlang zeichnen oder in Büchern und Museen nach Inspiration suchen? „Das bin nicht ich. Es kommt mir vor, als hätten sich meine Augen über die Jahre in eine Art Kamera verwandelt“, erzählt sie. „Alles, was ich sehe und erlebe, wird zum Entwurf.“ In ihren Schmuckstücken scheinen die Menschen, denen sie begegnet, das, was sie auf der Straße oder auf ihren Reisen rund um die Welt entdeckt, wieder auf. Ihre neuste Haute-Joaillerie-Kollektion „Terres d’Instinct“ ist in Namibia entstanden. „Ich wollte die Reise nach Afrika in ein Gefühl verwandeln.“ Das Staunen vor dieser grandiosen Natur, die Wärme der Menschen. „Afrika ist nicht nur der Kontinent der Diamanten, sondern auch der Ort, an dem meine Wurzeln sind“, erzählt Valérie.



Ihr Vater André Messika, der als einer der einflussreichsten Juwelenhändler der Welt gilt, stammt aus Tunesien. Mit dieser Kollektion bricht sie allerdings ein Versprechen – „wir sind jetzt reif für Farbsteine, für das ganze Programm“, sagt sie. Dabei war es ihr Vater, der ihr zu Beginn ihrer Karriere riet, genau das nicht zu tun. Sie solle ihren eigenen Stil finden, und nur mit Diamanten arbeiten, ohne sich an den großen Juwelenhäusern zu orientieren, die er mit seinen Steinen belieferte. „Er hatte wohl auch ein bisschen Angst um sein Renommee, als ich alles auf links drehen wollte“, lächelt sie. Es sei nicht einfach gewesen, „aber dadurch hatte ich ein Alleinstellungsmerkmal. Schon als Kind habe ich in Papas Atelier Stunden damit verbracht, Diamanten durch die Finger gleiten zu lassen.“ Aus diesem Gefühl heraus sei später die Idee der „Move“-Diamanten entstanden. „Ich glaube daran, dass die Energie der Steine auf uns übergeht.“ Dieses Glitzern, in dem alle Farben leuchten. „Als ich meinen ersten Diamanten bekam, habe ihn an einer Gitarrensaite aufgefädelt, damit ich ihn wie einen Regentropfen genau in diesem Grübchen unterhalb der Halses – wie heißt das noch gleich? – ja, genau da!“, ruft sie und fasst sich an den Hals, „platzieren konnte. Meine Großmutter hat ihn mir geschenkt.“ Überhaupt diese Großmutter! Der spektakuläre Smaragd an Messikas „Devine Enigma“-Collier ist eine Hommage an sie. Wie in einem weißgoldenen, diamantsprühenden Tabernakel sitzt der Stein, an allen vier Ecken von Zargen gehalten, als wären es Fotoecken aus dem Familienalbum. „Großmutter hatte grüne Augen“, erzählt Valerie. „Eine echte Pariserin. Ich habe so viele wunderbare Erinnerungen an sie. Sie ging nie ohne Make-up und hohe Absätze aus dem Haus, sie war so jung und lebendig, an allem interessiert, es schien gar keinen Altersunterschied zwischen uns zu geben, mit ihr zusammenzusein, war ein Fest für mich, ein Kokon und gleichzeitig auch ein Sprungbrett – geh raus, die Welt ist schön!“, habe sie „dem schüchternen Mädchen, das ich damals war“ gesagt.

Rétro-Chic: Supermodel Kate Moss, hier bei der Kampagne für den französischen Schmuckhersteller Messika am 9. Oktober 2020 in Paris, verwandelt sich selbst zur Schmuckdesignerin. Die Kollektion, inspiriert von den 1920er- und 1970er-Jahren, feiert zeitlosen Glamour. (Foto: Messika via Bestimage)

Paris, ma scène

„Ich bin mit meinem behinderten Bruder bei meiner Mutter aufgewachsen, mein Vater hat noch einmal geheiratet, ich habe noch drei jüngere Brüder“, erzählt sie. Es sei „verblüffend, wie die Frauen, die ich heute zu meinen Kundinnen zählen darf, meiner Großmutter gleichen“, Kate Moss, Eva Herzigova oder Natalia Vodianova, alle von Anfang an Messika-Fans. Schließlich kannte man sich aus der Pariser Fashion-Szene. Anfang der 2000er-Jahre hatte Messika bei Chanel angeheuert – „ich war für Kommunikation und Marketing in der Abteilung Uhren und Schmuck zuständig. Die war im Vergleich zur Mode noch recht klein. Eine spannende Zeit, in der ich gelernt habe, wie wichtig es ist, das Profil einer Marke zu schärfen.“ Aber noch viel spannender sei eben der Gedanke gewesen, ein eigenes Juwelenhaus zu gründen. „Wir waren zu viert, ein Cousin, eine Freundin, mein Mann, der ebenfalls aus einer Diamantenfamilie kommt, und ich.“



Ihr Mann sei fürs Marketing, für die Finanzen, „überhaupt für alles, worauf ich keine Lust habe“, zuständig, erzählt sie. „Aber vor allem dafür, mir die Zweifel zu nehmen, denn die hatte ich von Anfang an.“ Auch als die Kinder kamen, ihre Mädchen Noa und Romane, 14 und 12 sind sie heute, aber: „es könnte gar nicht besser sein! Ich habe mich bei der Arbeit in Jean-Baptiste verliebt, wir kannten uns vorher nicht. Was ihn so attraktiv macht? Er gibt niemals auf, das Ziel kann gar nicht utopisch genug sein, wir erreichen es gemeinsam.“ Mittlerweile haben sie fünf Geschäfte in Paris und seit Ende Oktober einen Flagship-Store an der New Yorker Madison Avenue; Messikas Stammsitz ist in der Rue Saint Honoré, nicht an der Place Vendôme, aber nur einen Katzensprung vom Hotel Costes, ihrem „inoffiziellen Büro“ entfernt. Paris ist ihre Bühne, ihr Herzensort. „Ich liebe alles an dieser Stadt, ihre Energie, wie sie sich immer wieder neu erfindet, das ewig Weibliche an ihr.“



Und so kam es, dass Messikas internationaler Durchbruch im Louvre stattfand, der Schatzkammer französischer Kultur, mit einer Heldin der Glam-Weltliga: Beyoncé zeigt im Video „Apeshit“ mit glitzerndem Diamantenfinger auf die „Mona Lisa“. Ein Ring von Messika, sekundenlang ist er zu sehen. „Und ein Foto davon hat sie dann auf ihrem Instagram-Account gepostet, 2012, an einem Sonntag. Ich konnte es erst nicht glauben“, Valéries Gesicht auf dem Videobildschirm ist ganz nah, „aber dann lagen wir uns in den Armen. Und seither fliegen wir!“