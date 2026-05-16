Schönheit beginnt nicht auf der Haut – sondern von innen. Während Cremes, Seren und auch professionelle Treatments positiv auf die obersten Hautschichten einwirken können, kann eine gesunde Ernährung den Teint nachhaltig beeinflussen. Denn die Vitamine und Wirkstoffe, die in Pflegeprodukten für eine gesunde, frische Haut sorgen, können auch von innen heraus wirken. Und genau das kann auch unser liebstes Heißgetränk Tee! Denn schon seit Generationen werden Kräuter und Teepflanzen als natürliche Unterstützer für Haut, Haare und Nägel geschätzt.

Die richtigen Tees können mit enthaltenen Vitaminen und Antioxidantien den Körper dabei unterstützen freie Radikale abzubauen, den Stoffwechsel anzuregen und das Hautbild zu verfeinern. Außerdem bieten Tees eine willkommene Abwechslung, um auf die empfohlenen circa zwei Liter Flüssigkeit täglich zu kommen – mit mehr Geschmack als nur Wasser und keinem zusätzlichen Zucker. In diesem Artikel zeigen wir, welche Tees echte Schönmacher sind und wie sie wirken – von innen und von außen.

Diese Tees verhelfen zu strahlender Haut

Bestimmte Tee-Sorten können helfen, die Haut zu regenerieren oder zu schützen:

Brennessel : Vitamine A, C und K, die die Hautbarriere schützen und regenerieren sowie Flavonoide, also sekundäre Pflanzenstoffe, und Chlorophyll, die antioxidativ wirken. Außerdem wirkt Brennnessel entwässernd, was zu weniger Schwellungen, auch im Gesicht, führt.

: Vitamine A, C und K, die die Hautbarriere schützen und regenerieren sowie Flavonoide, also sekundäre Pflanzenstoffe, und Chlorophyll, die antioxidativ wirken. Außerdem wirkt Brennnessel entwässernd, was zu weniger Schwellungen, auch im Gesicht, führt. Löwenzahn : Vitamine A und C, die für einen frischen Teint sorgen sowie entzündungshemmend, was bei fettiger und Mischhaut helfen kann.

: Vitamine A und C, die für einen frischen Teint sorgen sowie entzündungshemmend, was bei fettiger und Mischhaut helfen kann. Kamille: Antiseptische Eigenschaften, die Bakterien bekämpfen und damit auch Hautinfektionen mildern. Kamille enthält außerdem ätherische Öle, die Rötungen und Schwellungen reduzieren.

Tees mit Anti-Aging-Wirkung

Sie brauchen Antioxidantien? Die finden Sie auch in bestimmten Tee-Sorten:

Grüner Tee : Photoprotektive Eigenschaften blockieren in leichtem Maße den schädlichen Einfluss von UV-Strahlen. Grüntee-Phenolen (also enthaltene chemische Verbindungen) wirken außerdem antioxidantisch.

: Photoprotektive Eigenschaften blockieren in leichtem Maße den schädlichen Einfluss von UV-Strahlen. Grüntee-Phenolen (also enthaltene chemische Verbindungen) wirken außerdem antioxidantisch. Weißer Tee : Catechine, also stark wirksame Antioxidantien, bekämpfen freie Radikale und andere negative Umwelteinflüsse, die die Hautalterung begünstigen.

: Catechine, also stark wirksame Antioxidantien, bekämpfen freie Radikale und andere negative Umwelteinflüsse, die die Hautalterung begünstigen. Hibiskus: Natürliche Säuren, die die Zellerneuerung von innen anregen und die Kollagenbildung befeuern, um die Haut elastisch zu halten.

Tees für starke Haare und Nägel

Für das Haarwachstum und gesunde Nägel können Sie statt auf Nahrungsergänzungsmittel auch mal auf Tee zurückgreifen:

Schachtelhalm : Hoher Anteil an Silicea, also Kieselsäure, trägt zum Erhalt und der Stärkung von Haaren und Fingernägeln bei.

: Hoher Anteil an Silicea, also Kieselsäure, trägt zum Erhalt und der Stärkung von Haaren und Fingernägeln bei. Rosmarin: Ätherische Öle fördern die Durchblutung und regen so die Haarfollikel und damit auch das Haarwachstum an.

Tee-Pads für die Wirkung von außen

Für einen Extra-Kick an Pflege kann Tee nicht nur von innen wohltuend wirken, sondern wird auch häufig in der Hautpflege als Wirkstoff inkludiert. So kann beispielsweise Schwarztee als einfache und natürliche Hautkompresse verwendet werden.



Für die Anwendung wir etwa ein Teelöffel loser Schwarztee mit heißem Wasser übergossen und etwa zehn Minuten ziehen gelassen, damit sich möglichst viele Gerbstoffe entwickeln. Nun den Tee vollständig abkühlen lassen und darin die Wattepads tränken. Die feuchten Pads können entweder auf die gereinigte Haut oder vorsichtig auf die geschlossenen Augen gelegt werden und bis zu 15 Minuten einwirken. Die Reste sollte man nicht abwaschen, sondern für die volle Wirkung sanft in die Haut einklopfen.



Diese Anwendung eignet sich besonders gut für fettige oder zu Unreinheiten neigenden Haut, da sie ausgleichend auf das Hautbild wirkt. Bei trockener oder empfindlicher Haut sollte man die Schwarztee-Pads nicht zu häufig auflegen, da die enthaltenen Gerbstoffe austrocknend wirken können.