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Mode

Eine Frage des Stils: Harriet Herbig-Matten

Von MADAME Redaktion
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30 Jun 2026
Eine Frage des Stils: Harriet Herbig-Matten Eine Frage des Stils: Harriet Herbig-Matten
Schauspielerin Harriet Herbig-Matten 2025 in Hannover (Foto: Getty Images)

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Kuratiert aus Ausgabe Januar/Februar 2026
Apropos Stil: Die deutsche Schauspielerin im Interview über mutige Trips, Vintage Dior und anarchische Heldinnen

. Harriet Herbig-Matten, 22, ist Star der Hit-Serie „Maxton Hall“ (Prime Video) und Liebling der Fashion-Welt. Harriet Herbig-Matten liebt Gegensätze: Sie träumt von einem Dior-Vintagekleid aus dem Jahr 1954, schwärmt für die Zeit Marie-Antoinettes und fühlt sich im Paillettenkleid ebenso wohl wie mit einer Bottega-Veneta-Tasche. Ihre Kindheitsheldin? Pippi Langstrumpf – ein früher Hinweis auf ihren Sinn für Freiheit und Individualität.

Was ist das schönste Kompliment, das Sie je bekommen haben?

Wenn mir Menschen sagen, dass sie mich witzig finden. Es ist ein schönes Gefühl, Menschen zum Lachen zu bringen. Und dass ich gut zuhören kann. Ich schätze das selbst sehr und freue mich umso mehr, wenn ich es zurückgeben kann.

Der größte kleine Luxus, den Sie sich erlauben?

Spa-Besuche und Massagen. Ich hielt das früher für zu erwachsen und habe den Sinn nicht gesehen, aber nun kann ich es sehr genießen.

Bei welchem Lied müssen Sie immer tanzen?

„Be my Baby“ von The Ronettes macht direkt was mit mir.

Was lässt Sie lächeln?

Meine Freund*innen, meine süßen Nichten, Family, Hunde, gutes Essen, ein Tag am Set mit tollen Menschen.

Was wollten Sie schon immer mal machen, was Sie nie zu tun gewagt haben?

Ein Ski-Trip, bei dem man mit dem Heli auf einen Berg geflogen wird, und von da aus mit den Skiern runterfahren. Ich stelle mir das Gefühl unfassbar befreiend vor.

Welches Geschenk haben Sie sich neulich selbst gemacht?

Ich habe angefangen, mir öfter Blumen zu schenken.

Für welches Designer-Modell würden Sie sich finanziell ruinieren?

Ein Vivienne-Westwood-Hochzeitskleid, eine Bottega-Tasche, ein Vintage-Dior-Kleid … ich liebe auch Schmuck, da gilt: mehr ist mehr.

Was haben Sie von Ihren Eltern in puncto Stil gelernt?

Meine Mutter hat einen sehr eleganten, schlichten und modernen Geschmack. Sie ist aber auch die schönste Frau, bei ihr sieht alles besonders aus. Der Stil meines Vaters ist eine Mischung aus Eleganz und Coolness. Von ihm habe ich meine Vorliebe für Cowboystiefel und Sonnenbrillen.

Wenn Sie einen Tag in die Vergangenheit reisen dürften, in welche Epoche?

In Marie-Antoinettes Zeit. Corsagen, große Röcke, extravagante Frisuren, große Hüte, alle Farben. Oder die 90er und 2000er. Ich liebe den Stil der jungen Victoria Beckham, aber auch Pamela Anderson.

Mit welcher Heldin aus einem Roman können Sie sich identifizieren?

Ronja Räubertochter und Pippi Langstrumpf. Sie lassen sich nichts sagen, machen, was sie wollen, ohne dabei rücksichtslos zu sein. Oder Amy aus „Little Women“, einer meiner Lieblingsfilme.

Welches Buch liegt zurzeit auf Ihrem Nachttisch?

„Irgendwann werden wir uns alles erzählen“ von Daniela Krien.

Welche Ihrer Schuhe sind zugleich schön und bequem?

Meine Fake-Fur-Ballerinas von Samsoe Samsoe.

Wenn Sie eine Frisur nur für einen Tag tragen könnten?

Am liebsten ganz kurz, einen Bob mit Pony, einen Pixie oder einen Wolf Cut.

MADAME Redaktion
Von
MADAME Redaktion
Published 30 Jun 2026
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