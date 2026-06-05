Es gibt zwei Arten von Menschen: Die einen stopfen alles hastig in irgendeinen alten Rucksack. Die anderen wissen, dass ein Wochenende mehr verdient hat – mehr Stil, mehr Struktur. Für genau diese Haltung gibt es den Weekender. Der kann dabei so vielfältig sein wie die Reiseziele selbst: mal robust und sportlich, mal luxuriös und elegant, mal minimalistisch und reduziert. Und weil Menschen nun einmal nicht alle gleich unterwegs sind, hat Madame eine Auswahl von sieben sehr unterschiedlichen Modellen zusammengestellt. Sie stehen jeweils für einen ganz eigenen Reisetyp: vom pragmatischen Allrounder über den stilbewussten Ästheten bis hin zum Vielreisenden.

Der Praktische

Der praktische Typ reist nicht unvorbereitet, aber auch nicht überorganisiert. Er schätzt Dinge, die funktionieren, gut aussehen und dabei nicht nach Aufmerksamkeit schreien. Genau hier setzen unkomplizierte und robuste Weekender wie der von Nortvi an. Die Tasche hat schon auf den ersten Blick eine ruhig und aufgeräumte Ausstrahlung – nicht unwichtig an stressigen Reisetagen. Das skandinavisch-minimalistische Design in Beige ist vielseitig und passt sowohl zum Wochenendtrip ans Meer als auch zum kurzen Business-Abstecher. Praktisch ist vor allem das strukturierte Innenleben: genug Platz für Kleidung, Kulturbeutel und Technik, ohne dass man lange suchen muss. Besonders angenehm: Das robuste, wasserabweisende Material verzeiht auch mal Regen und andere liquide Herausforderungen. Darüber hinaus hat er eine Lasche, mit der er einfach auf jedem Koffer angebracht werden kann. Wer einen zuverlässigen Begleiter sucht, der weder zu sportlich noch zu geschniegelt wirkt, sondern einfach clever ist, liegt hier genau richtig.

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Der Sportliche

Der sportliche Typ ist ständig unterwegs. Fitnessstudio, Fahrrad-Tour, ein Abstecher in die Natur – seine Tasche muss mithalten können. Diese Ralph-Lauren-Reisetasche aus dunkelgrünem Segeltuch tut genau das. Das robuste Canvas-Material erinnert an klassische Sporttaschen, wirkt aber dank Ralph-Lauren-Look deutlich hochwertiger – ohne dabei den sportlichen Charakter zu verlieren. Sie ist groß genug für Sneakers, Wechselkleidung und Handtuch, bleibt dabei aber erstaunlich formstabil. Optisch schlägt sie die Brücke zwischen Preppy und Performance: sportlich, aber sie überzeugt auch außerhalb der Umkleidekabine.

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Der Stilbewusste

Der stilbewusste Typ weiß, dass Mode etwas über ihren Träger aussagt. Und hier kommt die Weekender Tote Bag von COS ins Spiel. Schwarzes Veloursleder, klare Linien, keine sichtbaren Logos: Diese Tasche lebt von Zurückhaltung. Sie funktioniert perfekt zu Wollmantel, Loafern oder schlichtem Denim. Innen bietet sie genug Platz für ein Wochenende, bleibt dabei aber bewusst reduziert. Praktisch ist sie trotzdem: stabiler Stand, angenehme Tragegriffe, ein Look, der sowohl im Boutique-Hotel als auch im Coworking-Space überzeugt.

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Der Klassische

Der klassische Typ glaubt an zeitloses Design. Er weiß: Trends kommen und gehen, gutes Leder bleibt. Der „Larkins“ Weekender von Octobre Éditions ist ein Paradebeispiel dafür. Gefertigt aus Rauleder in warmem Camelton wirkt die Tasche sofort vertraut – fast wie ein Erbstück. Sie passt zu Sakko und Jeans genauso wie zu Chinos und Hemd. Besonders überzeugend ist die Balance zwischen Eleganz und Alltagstauglichkeit. Innen schlicht, außen charakterstark: Diese Tasche altert nicht, sie entwickelt Patina. Ideal für Männer, die nicht jedes Jahr neu kaufen wollen, sondern auf langfristige Begleiter setzen.

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Der Minimalistische

Die Load D-Duffle X von Diesel richtet sich an Männer, die es schnörkellos mögen – aber mit urbaner Kante. Ganz in Schwarz gehalten, mit technischer Anmutung und reduzierten Details, passt sie perfekt in ein modernes, schnelles Leben. Kein unnötiger Zierrat, dafür robuste Materialien und klare Funktion. Sie ist ideal für Kurztrips, bei denen man nicht viel erklären will – weder modisch noch organisatorisch. Einfach packen, losfahren, fertig. Wer Minimalismus als bewusste Entscheidung versteht, wird sich hier zuhause fühlen.

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Der Luxusliebhaber

Der Luxusliebhaber reist nicht inkognito. Er weiß, was er trägt – und warum. Die Gucci GG Emblem Duffle Bag ist keine Tasche, die man übersieht. Das ikonische Monogramm, die hochwertigen Lederdetails und die präzise Verarbeitung machen sie zu einem echten Statement-Piece. Trotzdem bleibt sie funktional: ausreichend Platz, stabile Form, angenehm zu tragen. Diese Tasche ist ideal für Wochenenden, bei denen das Hotel genauso wichtig ist wie der Inhalt der Tasche. Sie richtet sich an Männer, die ein Herz für Luxus haben und das auch zeigen wollen.

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Der Vielreisende

Der Tasche des Vielreisenden muss alles mitmachen: Zug, Flugzeug, Regen, Umsteigen. Die Duffel Bag von Rains ist dafür gemacht. Wasserfest, leicht, robust und klar strukturiert – diese Tasche ist ein echtes Arbeitstier. Sie passt ins Handgepäck, lässt sich sowohl in der Hand als auch auf dem Rücken tragen und schützt den Inhalt zuverlässig vor Wind und Wetter. Optisch bleibt sie minimalistisch, fast sachlich. Genau das macht sie so vielseitig. Für Männer, die oft unterwegs sind und eine Tasche suchen, die immer funktioniert, ist sie eine der besten Optionen.