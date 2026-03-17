ABO Suche
monsieur Jetzt lesen
Subscription
MADAME im Abo: Verpassen Sie keine Ausgabe - mehr erfahren.
All Mode Beauty Lifestyle Travel Health Schmuck Culture Horoskope
Kuratiert aus Ausgabe Januar/Februar 2024
Schmuck

Drama, Baby! Die Geschichte des Cocktailrings

Von Susanne Stefanski
Weiterlesen ↓
17 Mär 2026
Drama, Baby! Die Geschichte des Cocktailrings} Drama, Baby! Die Geschichte des Cocktailrings}
Foto: Per Appelgren

MADAME im Abo: Verpassen Sie keine Ausgabe - mehr erfahren.

Curated from Exklusiv online
Kuratiert aus Ausgabe Januar/Februar 2024
Gesprächsstoff garantiert! Während der Prohibition erfunden, zeigt der Cocktailring, warum more always more ist

Wir befinden uns in den Jahren nach Ende des Ersten Weltkriegs, in den Roaring Twenties, dem Zeitalter des Jazz und des Charleston, aber auch in einer Zeit stürmischer politischer und gesellschaftlicher Veränderungen. In den USA werden trotz der Prohibition in den sogenannten „Speakeasies“ (dort, wo man leise spricht) illegale Partys organisiert, meist von stadtbekannten Gangstern, die ihre Geschäfte mit Alkohol machen. Der Cocktail, wie wir ihn heute kennen, wird erfunden, denn der geschmuggelte Fusel ist oft von schlechter Qualität und muss mit Fruchtsäften und Zucker „gestreckt“ werden.

Noch dazu machen sich die „Undercover“-Partylöwen lustig über das Verbot und geben den Drinks despektierliche Namen wie Bloody Mary oder Monkey Gland. Ladys tragen bei diesen Partys opulente Ringe, die, prominent am Zeigefinger platziert, die Botschaft senden: Ich trinke Alkohol, und alle sollen es sehen! Ein lässiger Wink mit der Hand – und der Barkeeper weiß Bescheid. Mit einem solchen Ring wird jede Geste zum Ereignis. Umso mehr, als Hollywood-Stars wie die umwerfende Jean Harlow, deren Affäre mit Gangsterboss Bugsy Siegel die Gazetten füllte, den Glitzer-Oschi begehrenswert machten. Der Name ist Programm und der Cocktailring ein Statement. Klassischerweise sitzt ein imposanter farbiger Edelstein in der Mitte, umringt von kleineren Steinen. In den Fünfzigern und Sechzigern wurde der Cocktailring zu Everybody’s Darling, in den Seventies tauchte er kurz ab und in den Eighties wieder auf. Gestern wie heute ist er: A conversation piece!

Gothic Glamour: Tiffany & Co. feiert Filmdebüt in Guillermo del Toros Frankenstein
Gothic Glamour: Tiffany & Co. feiert Filmdebüt in Guillermo del Toros Frankenstein
Mehr entdecken
Erfindergeist: Claudia Wellendorff im Interview
Erfindergeist: Claudia Wellendorff im Interview
Susanne Stefanski
Von
Susanne Stefanski
Published 17 Mär 2026
Aktie Facebook LinkedIn
Wählen Sie jetzt Ihr MADAME-Abo mit
exklusiven Vorteilen.
Madame
Jahresabo MADAME
Jahresabo mit 11 Ausgaben inkl. Prämie
€ 99.00
Madame
Mini-Abo MADAME
3 Ausgaben
€ 17.55
Madame
MONSIEUR Abo
4 Ausgaben
€ 32.00
Die Beautiful Minds Media GmbH sendet mit Ihrer Zustimmung auf Sie und Ihre Interessen zugeschnittene Mitteilungen. Zum Zwecke der Personalisierung analysieren und verarbeiten wir die von Ihnen im Zusammenhang mit der Nutzung unserer Produkte und Dienstleistungen bereitgestellten Daten sowie Ihre Interaktionen mit uns. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.