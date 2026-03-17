Drama, Baby! Die Geschichte des Cocktailrings

Wir befinden uns in den Jahren nach Ende des Ersten Weltkriegs, in den Roaring Twenties, dem Zeitalter des Jazz und des Charleston, aber auch in einer Zeit stürmischer politischer und gesellschaftlicher Veränderungen. In den USA werden trotz der Prohibition in den sogenannten „Speakeasies“ (dort, wo man leise spricht) illegale Partys organisiert, meist von stadtbekannten Gangstern, die ihre Geschäfte mit Alkohol machen. Der Cocktail, wie wir ihn heute kennen, wird erfunden, denn der geschmuggelte Fusel ist oft von schlechter Qualität und muss mit Fruchtsäften und Zucker „gestreckt“ werden.



Noch dazu machen sich die „Undercover“-Partylöwen lustig über das Verbot und geben den Drinks despektierliche Namen wie Bloody Mary oder Monkey Gland. Ladys tragen bei diesen Partys opulente Ringe, die, prominent am Zeigefinger platziert, die Botschaft senden: Ich trinke Alkohol, und alle sollen es sehen! Ein lässiger Wink mit der Hand – und der Barkeeper weiß Bescheid. Mit einem solchen Ring wird jede Geste zum Ereignis. Umso mehr, als Hollywood-Stars wie die umwerfende Jean Harlow, deren Affäre mit Gangsterboss Bugsy Siegel die Gazetten füllte, den Glitzer-Oschi begehrenswert machten. Der Name ist Programm und der Cocktailring ein Statement. Klassischerweise sitzt ein imposanter farbiger Edelstein in der Mitte, umringt von kleineren Steinen. In den Fünfzigern und Sechzigern wurde der Cocktailring zu Everybody’s Darling, in den Seventies tauchte er kurz ab und in den Eighties wieder auf. Gestern wie heute ist er: A conversation piece!

