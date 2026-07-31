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Diese Sonnencreme passt zu Ihrem Hauttyp

Von Paula Oelbaum
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31 Jul 2026
Diese Sonnencreme passt zu Ihrem Hauttyp Diese Sonnencreme passt zu Ihrem Hauttyp
Mit der richtigen Sonnencreme lässt sich UV-Schutz ganz einfach in die tägliche Skincare-Routine integrieren. (Foto: Adriano Russo)

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Ob ölige Haut, Rosacea oder trockener Teint: Mit der richtigen Sonnencreme fühlt sich UV-Schutz nicht wie eine Pflicht, sondern wie der beste Schritt Ihrer Skincare-Routine an

Sonnenschutz gilt als das wirksamste Anti-Aging-Produkt überhaupt – und trotzdem wird er von vielen noch immer vernachlässigt. Ein häufiger Grund: Greift man zur falschen Textur, vergeht einem schnell die Lust an der täglichen Anwendung. Zu reichhaltig, zu fettig, zu weiß oder zu klebrig – die Auswahl an Sonnencremes ist riesig, doch nicht jede Formulierung passt zu jedem Hauttyp. Die gute Nachricht ist: Moderne SPF-Produkte sind längst mehr als nur UV-Schutz. Viele enthalten pflegende Inhaltsstoffe, wirken wie eine Feuchtigkeitscreme oder ersetzen sogar den Primer. Entscheidend ist, die passende Formel für die eigenen Hautbedürfnisse zu finden.

Für ölige Haut: Leicht, mattierend und nicht komedogen

Wer zu öliger Haut oder Unreinheiten neigt, kennt das Problem: Viele Sonnencremes hinterlassen einen glänzenden Film oder fühlen sich zu schwer an. Ideal sind leichte Gel- oder Fluid-Texturen mit einem matten Finish. Wichtig ist außerdem, dass die Produkte als nicht komedogen gekennzeichnet sind – sie verstopfen die Poren weniger und eignen sich besonders für zu Pickeln neigende Haut.

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Für trockene Haut: SPF trifft Feuchtigkeitspflege

Trockene Haut profitiert von Sonnencremes, die zusätzlich Feuchtigkeit spenden und die Hautbarriere stärken. Besonders geeignet sind Formulierungen mit Hyaluronsäure, Ceramiden, Squalan oder Glycerin. Diese Formeln sind echte Feuchtigkeitswunder: sie fühlen sich fast wie eine luxuriöse Tagespflege an und sorgen für einen natürlichen Glow.

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 Für empfindliche Haut oder Rosacea

Empfindliche Haut reagiert oft auf Duftstoffe oder Alkohol. Hier empfehlen sich möglichst minimalistische Formulierungen mit beruhigenden Inhaltsstoffen. Mineralische oder besonders reizarme Sonnencremes können ebenfalls eine gute Wahl sein.

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Für reife Haut: UV-Schutz mit Anti-Aging-Effekt

Mit zunehmendem Alter verliert die Haut Feuchtigkeit und Spannkraft. Sonnencremes mit pflegenden Wirkstoffen können deshalb gleich mehrere Schritte der Morgenroutine übernehmen. Besonders beliebt sind Produkte mit Antioxidantien, Niacinamid oder Peptiden.

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Für Mischhaut: Die goldene Mitte

Mischhaut stellt besondere Ansprüche: Während die T-Zone häufig glänzt, fühlen sich die Wangen eher trocken an. Leichte Lotionen oder Fluids mit einem natürlichen Finish bringen beide Hautbedürfnisse ins Gleichgewicht.

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SUN DROPS SPF50 von Dr. Barbara Sturm
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19,95 €
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So tragen Sie Sonnencreme richtig auf

Die beste Sonnencreme nützt wenig, wenn sie zu sparsam verwendet wird. Dermatolog*innen empfehlen für Gesicht und Hals etwa zwei fingerlange Streifen Produkt – dies ist die sogenannte "Zwei-Finger-Regel".  Aufgetragen wird der Sonnenschutz immer als letzter Schritt der Skincare-Routine – nach Serum und Tagespflege, aber vor Foundation oder Concealer. Wer sich längere Zeit im Freien aufhält, sollte den Schutz außerdem alle zwei Stunden erneuern.
 
Ob mattierendes Fluid, feuchtigkeitsspendende Creme oder federleichtes Gel – moderne Sonnencremes sind heute so vielseitig wie die Haut selbst. Wer eine Textur findet, die zu den eigenen Bedürfnissen passt, wird Sonnenschutz nicht mehr als lästige Pflicht empfinden, sondern als den wichtigsten Beauty-Schritt des Tages – denn schöner als jeder Trend ist am Ende eine Haut, die langfristig gesund und geschützt bleibt.

Paula Oelbaum
Von
Paula Oelbaum
Published 31 Jul 2026
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