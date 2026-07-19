Diese Sommer-Stilregeln können wir uns von Südeuropäerinnen abschauen

Der Sommer ist da – und mit ihm hohe Temperaturen. Damit die Hitze unsere Outfits nicht beeinträchtigt, lohnt es sich bei Italienerinnen, Spanierinnen und Co. Styling Tipps abzuschauen. Schließlich wissen sie genau, wie man auch bei 35 Grad einen kühlen Kopf und vor allem ein stilvolles Outfit bewahrt.

Accessoires als Basis

Normalerweise dienen Accessoires dazu, ein Outfit abzurunden. Im Sommer können sie jedoch zum Mittelpunkt des Looks werden. Statt auf aufwendige, mehrschichtige Outfits zu setzen, reicht oft ein auffälliges Statement-Piece, um selbst schlichte Kombinationen besonders wirken zu lassen. Ein Beispiel ist klobiger Schmuck: er lässt sich hervorragend mit klassischen Shorts oder Caprihosen und einem schlichten weißen Tanktop kombinieren. Die großen, auffälligen Schmuckstücke ziehen alle Blicke auf sich und verleihen dem minimalistischen Look sofort das gewisse Etwas. Dabei gilt: Je auffälliger der Schmuck, desto besser.



Wer lieber auf Schmuck verzichtet, kann stattdessen zu einem Foulard greifen. Seidentücher gehören seit Jahrzehnten zu den beliebtesten Sommer-Essentials. Italienische Modehäuser wie Prada, Valentino oder Miu Miu machen es vor – und auch Miuccia Prada selbst trägt regelmäßig elegante Seidentücher als stilvolles Accessoire.

Die richtigen Stoffe tragen

Im Sommer entscheidet vor allem die Stoffwahl darüber, wie angenehm sich ein Outfit trägt. Ein Blick auf das Materialetikett lohnt sich daher immer. Besonders empfehlenswert sind Naturfasern und leichte Stoffe wie Baumwolle, Leinen, Viskose oder Seide. Sie lassen die Haut besser atmen und sorgen auch an heißen Tagen für ein angenehmes Tragegefühl.

Sandalen, Flip-Flops und Mules

Offene Schuhe gehören zum Sommer-Look der Südeuropäerinnen einfach dazu. Sandalen, Flip-Flops oder Mules sind nicht nur bequem, sondern sind zugleich mühelos elegant. Sie sind vielseitig kombinierbar – ob zu Jeans, Maxiröcken oder sogar einem eleganten Abendkleid. Zusätzlich können gepflegte Füße und eine schöne Pediküre den entscheidenden Unterschied machen und bringen offene Schuhe erst richtig zur Geltung.

Fächer als täglicher Begleiter

Die Spanierinnen machen es klassischerweise mit ihren Fächern beim Flamenco-Tanz vor. Doch auch Griechinnen und Portugiesinnen sind von diesem praktischen Luftspender überzeugt. Die Auswahl ist dabei nahezu endlos: Vom schlichten, einfarbigen Stofffächer bis hin zum kunstvoll verzierten Modell aus Bambus ist für jeden Geschmack und jedes Outfit etwas dabei. Einen Fächer in der Handtasche zu haben ist dementsprechend praktisch und verleiht bei seiner Nutzung zugleich eine elegante, erfrischende Note.

Das Wichtigste: unkompliziert und bequem

Eine Sache haben viele Südeuropäerinnen gemeinsam: Ihr Sommerstil ist unkompliziert, bequem und dennoch stilvoll. Gerade bei hohen Temperaturen gilt: Nichts darf kratzen, drücken oder die Luftzirkulation einschränken. Leichte Materialien, lockere Schnitte und ausgewählte Accessoires reichen oft aus, um auch an den heißesten Tagen modisch und entspannt durch den Sommer zu kommen.