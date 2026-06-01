London – eine Stadt, in der Mode Geschichte schreibt und Visionen geboren werden. Ob royale Roben, Clubnächte der 80er oder ikonische Designerstücke: Bei diesen Ausstellungstipps ist für jeden Geschmack etwas dabei. Lassen Sie sich inspirieren!

1. Königin Elizabeth II.: Ihr Leben im Zeichen des Stils

Die Ausstellung „Queen Elizabeth II: Her Life in Style“ zeigt anhand von hunderten Kleidungsstücken und Accessoires, wie sich der Stil von Queen Elizabeth II. über ihr gesamtes Leben entwickelt hat – von ihrer Kindheit über ihre Krönung bis zu ihren Jahren als Monarchin. Neben berühmten Kleidern wie dem Hochzeits- und Krönungskleid werden auch private Outfits, Entwürfe und Notizen präsentiert. Dabei geht es nicht nur um Mode, sondern auch darum, wie die Queen Kleidung gezielt nutzte, um ihr Auftreten zu vermitteln.



Ort: The King's Gallery, Buckingham Palace

Zeitraum: 10 April 2026 – 18 April 2027

Tickets: ab 22 Pfund

2. Schiaparelli: Mode wird zur Kunst

„Schiaparelli: Fashion Becomes Art“ im Victoria and Albert Museum widmet sich erstmals in Großbritannien dem Werk der Designerin Elsa Schiaparelli. Gezeigt werden ikonische Entwürfe aus den 1920er-Jahren bis heute, darunter surrealistische Arbeiten in Zusammenarbeit mit Künstlern wie Salvador Dalí und Jean Cocteau. Die Ausstellung zeigt außerdem den Einfluss der Maison Schiaparelli auf die zeitgenössische Mode unter Kreativdirektor Daniel Roseberry.



Ort: Victoria and Albert Museum

Zeitraum: 28 März 2026 – 8 November 2026

Tickets: ab 28 Pfund



3. Malen! Muster! Drucken!

In der Ausstellung „Paint! Pattern! Print!“ im Fashion and Textile Museum präsentieren Textildesignerinnen Susan Collier und Sarah Campbell ihre farbenfrohen Muster, Entwürfe und Stoffe aus dem Collier Campbell Archive. Dabei wird der kreative Weg von der ersten Skizze bis zum fertigen Textil nachvollziehbar gemacht. Ihren prägenden Einfluss auf britisches Textildesign und ihre Zusammenarbeit mit Marken wie Liberty, Heals und Jaeger werden ebenfalls ausgestellt.



Ort: Fashion and Textile Museum

Zeitraum: 27 März 2026 – 13 September 2026

Tickets: ab 12 Pfund

4. Marilyn Monroe: Ein Porträt

„Marilyn Monroe: A Portrait“ in der National Portrait Gallery beleuchtet das Leben, Karriere und Vermächtnis von Marilyn Monroe anhand ikonischer Fotografien, Kunstwerke und persönlicher Objekte. Gezeigt werden Arbeiten von Künstlern wie Andy Warhol sowie Fotografien des 20. Jahrhunderts. Im Fokus steht dabei auch Monroes Einfluss auf ihre eigene Inszenierung und ihr bis heute prägende Status als Popkultur-Ikone.



Ort: National Portrait Gallery

Zeitraum: 4 Juni 2026 – 6 September 2026

Tickets: ab 26 Pfund

5. Ossie Clark und Celia Birtwell

„Ossie Clark / Celia Birtwell“ im Fashion and Textile Museum stellt das legendäre Designerduo aus, das die Mode der späten 1960er- und frühen 1970er-Jahre prägte. Gezeigt werden Ossie Clarks fließende, glamouröse Silhouetten und Celia Birtwells ikonische Prints, deren kreative Zusammenarbeit den Stil des Swinging London entscheidend beeinflusste. Die Ausstellung beleuchtet ihre Verbindung aus Mode, Kunst und Musik.



Ort: Fashion and Textile Museum

Zeitraum: 2 Oktober 2026 – 11 April 2027

Tickets: ab 12 Pfund

6. NIGO: Aus Japan mit Liebe

Die Ausstellung „NIGO: From Japan with Love“ im Design Museum London widmet sich erstmals außerhalb Japans dem Werk des japanischen Designers NIGO. Gezeigt werden über 700 Objekte aus seiner persönlichen Sammlung – von Streetwear und Vintage-Mode bis hin zu Musik, Design und japanischer Handwerkskunst. Die Schau beleuchtet seinen Einfluss auf Labels wie A Bathing Ape und KENZO sowie die Entwicklung moderner Streetwear-Kultur.



Ort: The Design Museum

Zeitraum: 1 Mai 2026 – 4 Oktober 2026

Tickets: ab 12 Pfund

7. Die 90er: Kunst und Mode

In der „The 90s“ Ausstellung im der Tate-Britain-Museum wird die kreative Energie und der rebellische Geist Großbritanniens in den 1990er-Jahren verkörpert. Edward Enninful vereint in der Schau Kunst, Mode, Fotografie und Musik mit Arbeiten von Künstlern und Designern wie Damien Hirst oder Alexander McQueen. Im Fokus stehen Themen wie Identität, Popkultur und der Einfluss der 90er auf die britische Kreativszene bis heute.



Ort: Tate Britain

Zeitraum: 8 Oktober 2026 – 14 Februar 2027

Tickets: ab 22 Pfund