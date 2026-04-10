Diese 5 Trends beherrschen die Männermode in 2026

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Entspannung und Inszenierung – zwischen diesen beiden Welt bewegt sich die Männermode im Jahr 2026. Während klassische Dresscodes weiter aufgelöst werden, gewinnt Kleidung zunehmend an emotionaler Bedeutung: Sie darf bequem sein, nostalgisch, verspielt – oder alles zugleich. Auf den internationalen Laufstegen zeigt sich ein klarer Trend weg vom starren Ideal männlicher Eleganz hin zu mehr Freiheit, Individualität und Lust am stilistischen Experimentieren. Designer*innen reagieren damit auf gesellschaftliche Umbrüche, auf ein neues Verständnis von Luxus und auf den Wunsch nach Eskapismus im Alltag. Die folgenden fünf Trends prägen die Männermode 2026 und zeigen, wie vielfältig, spielerisch und reflektiert sie geworden ist.
1. Soft Tailoring: Wenn Eleganz bequem wird
Anzüge sind immer die Herzstücke der Männermode – und ein Blick auf die Laufstege von Dior, Willy Chavaria oder Dolce & Gabanna zeigt: Dieses Jahr darf es so locker und leger weitergehen, wie es letztes Jahr aufgehört hat. Unter dem Schlagwort „Soft Tailoring“ verabschieden sich Designer von steifen Silhouetten, harten Schulterpartien und formellen Zwängen. Stattdessen dominiert eine weite Silhouette, fließende Stoffe und eine neue Selbstverständlichkeit von Komfort. Anzüge dürfen locker sitzen, Hosen fallen weiter, Sakkos erinnern teils eher an Strickjacken als an klassische Businesswear. Besonders auffällig ist beim Thema Soft Tailoring auch der Einfluss von Loungewear und Pyjama-Ästhetik. Häuser wie Dolce & Gabbana oder Dries van Noten spielen mit Seidenstoffen, Satin-Finishes und entspannten Zweiteilern, die an luxuriöse Nachtwäsche erinnern.
2. Beachwear erobert die Straße
Weiter geht es mit einem Männermode-Trend, der Erholung ruft: Beach-Elemente verlassen endgültig Strand und Resort und finden ihren Weg in urbane Looks. Allen voran: Flip-Flops. Nachdem sie schon letztes Jahr langsam aber sicher den Asphalt der Großstädte erobert haben, verfestigen sie 2026 ihren Status als fester Teil einer legeren Sommer-Uniform, so wie etwa bei Prada oder Dries van Noten. Dazu gesellen sich Accessoires, die an das Flanieren an der Küste erinnern: Muschel- und Steinketten, Strohhüte oder leichte Tücher mit Blumenprints, wie bei Dries van Noten. Auch Prada zeigte ein modisches Statement-Teil mit klarer Beach-Referenz: Minishorts, die an Speedos erinnern. All das kommt einer Einladung gleich, sich diesen Sommer modisch in den Urlaub zu begeben – egal wo man ihn verbringt.
3. Dandy Style und das Zelebrieren der Old-Money-Ästhetik
Der Dandy Style erlebt 2026 ein starkes Revival. Designer*innen greifen auf klassische Kleidungsstücke zurück: Trenchcoats, zweireihige Mäntel, Schiebermützen und Capes prägen die Laufstege. So zeigte etwa Dries van Noten kurze Capes – ein Plädoyer für die Rückkehr von Eleganz und Dramatik – und auch Prada zeigte bunte Capes aus wasserfestem Material. Während Marken wie Dior, Prada oder Willy Chavarria den modernen Dandy in bunte Farbe, exzentrische Muster und ungewöhnliche Silhouetten kleideten, ging es bei Armani mit gedeckten Farben und dezent gemusterten Wollpullovern klassischer zu. Für welche Variante des Dandys man sich auch entscheidet – er spiegelt ein Bedürfnis nach Beständigkeit und Klasse wider – Werte, die in einer schnelllebigen Welt wieder an Bedeutung gewinnen.
4. Zwischen Shorts und Röcken: Neue Proportionen für den Mann
Auch die Shorts bekommt dieses Jahr eine Überholung! Sie wird dekonstruiert und ganz im Sinne des Soft Tailorings, möglichst weit geschnitten getragen. Labels wie Comme des Garçons, Dior, Willy Chavarria oder Prada experimentieren mit Volumen, Längen und Materialien – ein Ausloten der typischen Geschlechterrollen. Besonders deutlich wurde dies bei Dior. Dort zeigte Designer Jonathan Anderson überdimensionale Shorts mit dramatischen Stoffdrapierungen – sodass sie beinahe an Röcke erinnerten. Die weite Bermuda steht für eine neue Männlichkeit, die sich von klassischen Silhouetten löst und Raum gibt für modisches Experimentieren und Kontraste. Gleichzeitig unterstreicht der Trend einmal mehr den Wunsch nach Bewegungsfreiheit und Komfort – ohne dabei an modischem Anspruch zu verlieren.
5. 80s-Farbpalette: Türkis, Lila und Rosa feiern ihr Comeback
Farblich dominiert 2026 die Rückkehr der ikonischen 80er-Jahre-Palette. Türkis, Lila und Rosa – häufig ergänzt durch Gelb oder Azurblau – prägen zahlreiche Kollektionen. Diese Farbmischung ist der Inbegriff des 80s-Looks und weckt Assoziationen zu Neonlichtern, Popkultur, Trainingsanzügen und dem energiegeladenen Zeitgeist der Dekade. Designer wie Prada, Dior oder Dries van Noten greifen die Palette gezielt auf und inszenieren sie entweder als punktuelle Akzente oder als selbstbewusstes Gesamtstatement. Charakteristisch sind dabei intensive Töne, starke Kontraste und der bewusste Einsatz von Farbe als stilprägendes Element. Die 80s-Palette vermittelt Frische, Coolness und eine lebhafte, optimistische Stimmung – ein klares Plädoyer für Mode als Ausdruck von Lebensfreude.
Wie sich Männermode 2026 neu positioniert
Die Männermode 2026 verabschiedet sich endgültig von starren Regeln und eindimensionalen Rollenbildern. Stattdessen steht sie für Offenheit, Komfort und bewusste Stilentscheidungen. Soft Tailoring macht Eleganz alltagstauglich, Beachwear bringt Urlaubsgefühle in urbane Räume, der Dandy Style feiert klassische Werte neu, während weite Bermudas und kräftige 80s-Farben mit Proportionen und Erwartungen brechen. Gemeinsam erzählen diese Trends von einer Mode, die nicht mehr gefallen muss, sondern Haltung zeigt. 2026 geht es weniger darum, einem Ideal zu entsprechen, sondern vielmehr darum, Mode als Ausdruck von Persönlichkeit, Lebensgefühl und Freiheit zu begreifen.