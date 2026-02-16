Die versteckten Symbole in „Wuthering Heights“

Emerald Fennell setzt „Wuthering Heights“ bewusst in Anführungszeichen. Denn: Dieser Film soll keine akkurate Buchadaption sein. Man kann die Besetzung kritisieren, man kann ebenso kritisieren, dass Fennell eine Geschichte über eine ungesunde und toxische Liebe sexualisiert. Doch trotzdem ist diese zuweilen kitschige und überzogene „Sturmhöhe“-Variante voller Symbole, die Sie auf der Kinoleinwand vielleicht übersehen haben:

1. Die unbändige Natur und das düstere Haus

Im Buch „Sturmhöhe“ dient die Natur als Symbol für die innere Zerrissenheit der Figuren. Sie spiegelt ihre eigenen inneren Konflikte wider – so auch im Film. Die wilden Moore sollen den unbändigen Geist von Catherine und Heathcliff verkörpern. Ihr Drang nach Freiheit und ihre Lust kann ebenso wenig kontrolliert werden wie das regnerische, windige Wetter. Und auch in das düstere Haus findet die Natur ihren Weg: Die Decke ist nicht ganz dicht, Felsen durchbrechen die Mauern. Die niedrige Raumhöhe und kleinen Fenster können bewusst beklemmend wirken – vor allem, weil Jacob Elordi, der mit seinen 1,96 m Heathcliff spielt, so erst recht wie ein Außenseiter wirkt.

In „Wuthering Heights“ kann die Natur weder gezähmt noch kontrolliert werden (Foto: Photo Courtesy Warner Bros. Pictures.)

2. Die Puppen und Puppenhäuser

Die aufgehängten Puppen in Catherines Kindheitszimmer wirken wie stumme Doppelgänger. Fragile, reglose Körper, die an Fäden hängen und damit unweigerlich Assoziationen von Kontrolle und Ausgeliefertsein wecken. Das detailgetreue Puppenhaus in Thrushcross Grange spiegelt diese Idee im Kleinen und reproduziert die bürgerliche Ordnung der Lintons als Miniaturwelt, in der alles seinen Platz hat – und niemand aus der Rolle fällt. Die Symbolik verweist damit sowohl auf Catherines Infantilisierung als auch auf die subtile Fremdbestimmung innerhalb der gesellschaftlichen Strukturen, die ihre wilde, autonome Identität einhegen sollen.

Am Ende der Tafel: Das symbolträchtige Puppenhaus (Foto: Photo Courtesy Warner Bros. Pictures.)

3. Der Raum aus Haut

Catherines Schlafzimmer in Thrushcross Grange wirkt auf den ersten Blick einfach rosa und elegant. Doch bei genauerem Hinsehen entpuppt sich der Raum als irritierend körperlich: Die Wände sehen aus wie Haut, durchzogen von Adern, mit kleinen Muttermalen, überzogen mit Latex. Und es ist tatsächlich Haut, die wir hier sehen – und zwar die von Schauspielerin Margot Robbie, die gescannt und vergrößert wurde. Der Raum besteht also aus Catherine. Damit wird sichtbar, wie sehr sie mit dem Haus verschmilzt: Sie wird selbst Teil dieser bürgerlichen Welt, ihre Identität löst sich in der Umgebung auf, als wäre ihr Körper in die Architektur eingeschrieben.

Margot Robbie als Catherine – in einem Zimmer aus ihrer eigenen Haut (Foto: Photo Courtesy Warner Bros. Pictures.)

4. Der Garten

Auch der Garten von Thrushcross Grange ist symbolisch aufgeladen: Zwischen üppig blühenden Bäumen hängt eine Schaukel – eine direkte Anspielung auf Jean-Honoré Fragonards berühmtes Gemälde Die Schaukel. Das einst skandalöse Rokoko-Bild zeigt eine junge Frau im Schwung nach vorn, beobachtet von einem Mann unter ihr – ein Spiel aus Unschuld, Erotik und Voyeurismus. Im Film greift diese Bildkomposition genau diese Spannung auf: Die scheinbar idyllische, romantische Szene trägt eine unterschwellige Sinnlichkeit in sich. Die Schaukel wird so zum Symbol für Begehren, für das Ausgestellt-Werden und für das prekäre Gleichgewicht zwischen Freiheit und gesellschaftlicher Beobachtung.

5. Die Käfige

In Thrushcross Grange scheint alles eingeschlossen zu sein: Goldfische schwimmen in engen Glasgefäßen, ein Lamm wird wie ein Ausstellungsstück unter einer Glasglocke präsentiert. Nichts bewegt sich frei – alles ist dekorativ und kontrolliert. Im starken Kontrast zur wilden, offenen Weite der Moorlandschaft bedeutet dieser Ort für Catherine nicht Schutz, sondern Begrenzung. Ihre freie, ungezähmte Natur wird hier bewundert, aber auch festgehalten und gezähmt.

6. Die Hände

Ein besonders auffälliges Motiv in Thrushcross Grange sind die Hände: als Kerzenhalter, an Kronleuchtern oder über dem Kamin. Für Kenner*innen des Romans ist das eine klare Anspielung auf die Szene, in der eine geisterhafte Hand nach Lockwood greift. Im Film bekommen diese ausgestreckten Hände jedoch noch eine weitere Bedeutung: Sie spiegeln Catherines innere Sehnsucht. Es sind Hände, die nach etwas greifen wollen, nach Liebe, nach Freiheit, nach mehr, als ihr zugestanden wird.

7. Die bestickte Decke

Wenn Sie genau hingesehen haben, haben Sie eine Schrift auf der Bettdecke entdeckt: Die eingestickten Worte „If I should die before I wake“ stammen aus einem eigentlich tröstenden Kindergebet. Doch die Zeile trägt auch immer eine latente Todesdrohung in sich: „Falls ich sterbe, bevor ich aufwache…“ – eine Vorahnung? So wird die Decke zum Symbol einer Kindheit, die nie wirklich geschützt war und zu einem subtilen Hinweis darauf, wie eng in Catherines Welt Geborgenheit und Vergänglichkeit miteinander verwoben sind.

8. Die Codes der Mode

Das Korsett war schon immer ein Symbol für Macht. Bevor es als ein provokatives Kleidungsstück wiederentdeckt wurde, war es ein Zeichen für Klasse, Reichtum und Kontrolle – denn es braucht auch jemanden, der das Korsett schnürt. Deswegen ist es auch an Catherine interessant: in Wuthering Heights trägt sie das Korsett vorne geschnürt, könnte es also selbst anlegen. In Thrushcross Grange dann die Wendung: Das Korsett wurde hinten geschnürt, selbst ihrem Haar wurde ein Korsett-Look verliehen. Das ist nicht nur ein tolles Beauty-Detail, sondern auch als klares Symbol für Catherines Gefühl der Einengung zu verstehen.