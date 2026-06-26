Verbringen Sie den Sommer am liebsten an der Côte d’Azur, auf Sylt oder am Lieblingssee vor der der Hasutür? Um die heiße Jahreszeit am Wasser in vollen Zügen genießen zu können, dürfen einige Essentials in der Strandtasche nicht fehlen. Die Teresa, Jasmin, Kristina, Meryem und Anne aus der MADAME-Redaktion verraten, welche persönlichen Must-haves sie in dieser Saison begleiten – von stilvollen Accessoires über bewährte Beauty-Favoriten bis hin zum perfekten Taschenmodell.

Teresa, Fashion Assistant

Braun ist das neue Schwarz, vor allem, wenn es um Accessoires geht! Da manche ich auch bei meiner Strandtasche keine Ausnahme. In das große Modell von Arket passt rein, was für meinen perfekten Strandtag nicht fehlen darf, also meine Essentials plus Handtuch, Sonnenhut und ein Outfit für eine spontane Beach-Party.



Ich habe immer verschiedene Lippenprodukte in meiner Tasche, von Lipliner über Gloss bis zu meinem aktuellen Lieblingsprodukt, dem Phantom Blur Balm von Hourglass in „Echo“, eine typische my lips but better-Farbe. Er hydriert meine Lippen, fühlt sich leicht an und lässt mich auch nach einem langen Strandtag frisch aussehen.



Simpel, aber essentiell: Natürlich habe ich immer eine Sonnenbrille dabei, um meine Augen zu schützen und um trotzdem in Ruhe lesen oder scrollen zu können. Meine liebste Sonnenbrille ist aktuell das Modell „The Jani“ von Jimmy Fairly. Sie sitzt sehr leicht auf der Nase, hat eine schmale Silhouette und nicht zu dunkel getönte Gläser.



Meine Lieblingsbeschäftigung am Strand ist Tanning. Deshalb habe ich immer ein Bräunungsöl in meiner Strandtasche. Die Version von Hawaiian Tropic hinterlässt nicht nur einen schönen Glow, ich mag auch die Textur und den unaufdringlichen Duft sehr. Wichtig: Es hat keinen SPF, deshalb trage ich darunter immer erst Sonnencreme auf!

Affiliate Links 1 Schultertasche aus Raffiabast von ARKET 89,00 € 2 The Jani von Jimmy Fairly 135,00 € 3 Glowing Oil (LSF 0) von Hawaiian Tropic 6,29 € 4 Phantom Blur Balm von Hourglass 37,00 € (1) Zeitlose Schultertasche aus Raffiabast. Details aus Schafleder.

(2) Rechteckiger Rahmen aus Zelluloseazetat. Gläser zertifiziert nach ISO, IAF und KAB MC 04.

(3) Angereichert mit Vitamin E. Ohne Lichtschutzfaktor.

(4) Haltbarkeit von bis zu 12 Stunden. Glättende Gel-Basis & Hyaluronsäure.

Jasmin, Digital Director

Die perfekte Strandtasche ist für mich vor allem eine Frage der Organisation. In meiner lululemon Tote verschwinden Sonnencreme, Buch, Wasserflasche und die Dinge, die man eigentlich nie braucht und trotzdem immer dabeihat. Ich mag, dass sie nicht wie eine klassische Strandtasche aussieht, sondern eher wie eine Tasche für den Alltag – nur eben mit genügend Platz für alles, was ein langer Tag am Meer erfordert. Die verschiedenen Fächer sorgen dafür, dass Schlüssel, Handy oder Lippenpflege nicht irgendwo zwischen Handtuch und Roman verloren gehen.



Mein ständiger Begleiter ist eine große Stanley-Flasche: unverzichtbar, wenn man stundenlang am Strand liegt. Während viele Trinkflaschen spätestens am Nachmittag lauwarmes Wasser bereithalten, bleibt der Inhalt hier wirklich lange kühl. Außerdem hat sie genau die richtige Größe, um genügend Wasser für einen ganzen Tag mitzunehmen, ohne ständig für Nachschub sorgen zu müssen.

Bei Sonnenschutz bin ich in den vergangenen Jahren deutlich konsequenter geworden. Das Youth-Extending Hydrating Fluid SPF 50 von Paula's Choice gehört zu den wenigen Produkten, die ich tatsächlich jeden Tag verwende – nicht nur im Urlaub. Die Textur ist angenehm leicht, zieht schnell ein und fühlt sich eher wie eine Pflege als wie klassische Sonnencreme an. Gerade im Sommer möchte ich, dass meine Haut geschützt ist, ohne schwer oder glänzend zu wirken.



Und dann ist da noch die Sonnenbrille. Egal, welcher Look – ein klassisch elegantes Modell soll es sein. Die markante Form der Cat-Eye-Modell „Devotion“ von Dolce & Gabbana wirkt feminin und selbstbewusst, ohne überladen zu sein. Die goldfarbenen Details an den Bügeln erinnern an die charakteristische Devotion-Linie des Hauses und wirken absolut zeitlos. Sie gehört zu den wenigen Accessoires, die selbst dem unkompliziertesten Ferienlook sofort einen Twist verleihen – und genau deshalb wandert sie vor jedem Strandtag als Erstes in meine Tasche.

Affiliate Links 1 Daily Tote-Bag von Lululemon 98,00 € 2 Youth-Extending Hydrating Fluid LSF 50 von Paula's Choice 46,00 € 39,10 € 3 Vitalize™ Shaker von Stanley 65,00 € 4 via Mytheresa Cat-Eye-Sonnenbrille Devotion von Dolce&Gabbana 265,00 € (1) Mit mehreren Fächern und Reißverschluss. 18 Liter Fassungsvermögen.

(2) Formel mit wichtigen Antioxidantien & einem Breitspektrum-Sonnenschutz zur Behandlung sowie Vorbeugung von Zeichen der Hautalterung.

(3) Recycelter Edelstahl. Spülmaschinenfest und BPA-frei.

(4) Cat-Eye-Silhouette in Schildpatt-Optik. Mit charakteristischem Emblem an den Bügeln.

Kristina, Junior Social Media Manager

Es gibt die Sorte Menschen, die beinahe ein Lastenrad brauchen, um sich für einen Strandtag auszurüsten – vom Sonnenschirm bis zur Kühltasche ist alles dabei. Ich gehöre eher zur minimalistischen Fraktion. Sobald die Sonne scheint, ich meine Füße im warmen Sand vergraben kann und das beruhigende Rauschen des Meeres höre, brauche ich eigentlich nicht viel. Trotzdem gibt es auch für mich ein paar Essentials, ohne die ein Beach Day nur halb so schön wäre. Die Tasche spielt dabei eine große Rolle, denn sie muss groß und geräumig sein, um alles Wichtige verstauen zu können. Die Polène Cyme Mini in der Raphia Edition ist dafür perfekt. Sie ist robust, nicht zu groß und lässt sich wunderbar zu einem weißen Bikini oder sommerlichen Strandlook kombinieren.



Was 2026 in keiner Strandtasche fehlen sollte, ist Sonnencreme. Denn Eincremen ist nicht nur vor dem Gang an den Strand essenziell, sondern auch währenddessen ein absolutes Muss. Da meine Haut im Sommer dazu neigt, ölig zu werden, bevorzuge ich leichte Texturen, die schnell einziehen. Dr. Emi's Daily Defence SPF 50 ist dafür ideal. Die leichte Formel zieht rasch ein und hinterlässt gleichzeitig einen dezenten Glow, der die Haut direkt frischer und gesünder wirken lässt. Und auch optisch macht sich das buttergelbe Packaging hervorragend in jeder Strandtasche.



Ein Strandtag ist für mich außerdem erst komplett, wenn ich mich in einen guten Roman vertiefen kann. Ein echter Klassiker ist für mich Alte Sorten von Ewald Arenz. Das Buch ist zwar nicht mehr neu, aber wenn ich den Duft des Sommers in einem Roman beschreiben müsste, dann wäre es dieser. Die Geschichte von Sally und Liss – einer Frau, die auf einem Hof lebt, und einem Teenager-Mädchen, das von zu Hause ausgebüxt ist – lässt mitfühlen, in eine andere Realität eintauchen und von einer entschleunigten Welt träumen.



Für einen Frische-Kick an langen Strandtagen schwöre ich außerdem auf das Thermalwasser von Avène. Der französische Allrounder zählt seit Jahrzehnten zu den beliebtesten Beauty-Produkten – und das aus gutem Grund. Das Spray erfrischt die Haut sofort und versorgt sie gleichzeitig mit Feuchtigkeit. Genau das Richtige für einen langen Tag in der Sonne.

Affiliate Links 1 Cyme Mini Edition Raphia von Polène 360,00 € 2 via Thalia "Alte Sorten" von Ewald Arenz 10,99 € 3 via Shop Apotheke Thermalwasserspray von Avène 14,50 € 10,21 € 4 via Niche Beauty Daily Defence SPF 50 Fluid von Dr. Emi Arpa Skin 42,00 € (1) Biologisch zertifiziertes Natur-Raffia aus Madagaskar. Zertifiziertes glattes italienisches Kalbsleder in Vollnarbenqualität.

(2) Sommerlektüre über unerfüllte Träume und das schicksalhafte Leben.

(3) 100 % reines, steril abgefülltes Avène-Thermalwasser für empfindliche und irritierte Haut im Gesicht und am Körper.

(4) Sonnenschutzfluid mit LSF 50, Postbiotikum, Ectoin und Vitamin E. Feuchtigkeitsspendend, schützend und stärkend, wasserresistent.

Meryem, Digital Editor

Meiner Meinung nach ist eine gute Strandtasche ein Modell, das ich auch an Nicht-Urlaubstagen tragen würde. Diese schwarze Tasche von COS ist aus griffigem Stroh geflochten und an den Henkeln, Kanten und am Boden mit farblich abgestimmtem Leder eingefasst. Nicht zu groß, nicht zu klein und vielseitig einsetzbar.



Beim perfekten Bikini bin ich wählerisch. Zu gerne hätte ich ein ausgefalleneres Modell, doch ich bleibe eben oft bei den Klassikern hängen. Mit zeitlosen Farben, einem bequemen und schmeichelhaften Schnitt und der richtigen Qualität kann ich diesen Bikini nämlich jedes Jahr auf Neue tragen. Der One Shoulder Bikini von JOLIV schneidet nicht ein, ist nahtlos und handgefertigt in Portugal.



Bei der Sonnenbrille darf es dann gerne ausgefallener werden. Große Sonnenbrillen im 70er-Jahre-Stil liegen im Trend und gefallen mir sehr – diese Modell von Jimmy Fairly ist Gelb, mit braunen Gläsern, und macht mir direkt gute Laune.



Apropos: auch mein Strandtuch mag ich bunt (so finde ich meinen Sonnenplatz am Strand oder See auch mit schlechtem Orientierungssinn immer wieder). Dieses Handtuch von Westwing ist in meinen Lieblingsfarben gestreift – Grün, Rot, Rosa – und besteht aus kuscheliger Baumwolle. So kann ich stundenlang entspannen!

Affiliate Links 1 Saltwater Tote Bag von COS 129,00 € 2 via Westwing Gestreiftes Strandtuch Alvaro von Westwing Collection 34,99 € 29,99 € 3 One Shoulder Low-Rise Set Wine Red von Joliv 119,00 € 4 The Sunset von Jimmy Fairly 135,00 € (1) Aus geflochtenem Stroh. An den Henkeln, den Kanten und am Boden mit farblich abgestimmtem Leder eingefasst.

(2) 100 % Baumwolle. Rot, Dunkelgrün, Hellrosa, Ocker.

(3) Aus Sensitive® Classic Polyamid gefertigt, mit nahtloser Verarbeitung und weicher Haptik. Das elastische Material liegt glatt auf der Haut an.

(4) Rahmen aus Zelluloseazetat. Gläser zertifiziert nach ISO, IAF und KAB MC 04.

Anne, Digital Intern

Mit der gleichen Leichtigkeit, die ich mit einem Tag am Meer verbinde, werfe ich morgens Sonnenbrille, Wasserflasche und Co. in meine Strandtasche. Dafür wähle ich am liebsten ein geräumiges, leichtes Modell, das sich sowohl am Strand als auch bei spontanen Plänen danach sehen lassen kann. Meine Raffia-Tasche von ARKET vereint genau diese Eigenschaften: Das dunkelbraune Naturmaterial wirkt sommerlich und zugleich elegant genug, um nach einem langen Tag in der Sonne noch entspannt über die Promenade zu schlendern. Besonders praktisch finde ich die integrierte Reißverschlusstasche, in der Handy, Geld und Lippenpflege vor Sand geschützt bleiben.



Das Sprichwort „Wie man sich bettet, so liegt man“ nehme ich auch am Strand wörtlich. Mein Strandtuch von Westwing sorgt dafür, dass ich den Nachmittag entspannt verbringe und nicht permanent Sand von den Beinen klopfen muss. Es ist großzügig geschnitten, angenehm weich und dennoch leicht genug für die Strandtasche. Ich mag, dass sich das minimalistische Design mühelos mit jedem Bikini kombinieren lässt, während die Fransen das Tuch sommerlich wirken lassen



Weil Salzwasser und Sonne Wunder bei der Definition meiner natürlichen Haarstruktur wirken, ist ein Tag am Meer einer der wenigen Anlässe, zu denen ich meine Haare am liebsten ungestylt und offen trage. Damit mir beim Lesen aber nicht ständig widerspenstige Locken ins Gesicht fallen, ist mein Claw Clip von By Eloise immer an den Taschenhenkel geklipst. Er nicht nur praktisch, sondern wirkt mit dem goldenen Jaguar-Detail wie ein kleines Accessoire. Damit lässt sich die Löwenmähne auch ohne Spiegel im Handumdrehen bändigen.



Auch wenn sich Flip-Flops in den vergangenen Jahren längst in der Stadt etabliert haben, bleiben meine braunen Havaianas am Strand unverzichtbare Begleiter. Die schmale Square-Toe-Silhouette wirkt etwas eleganter als ein klassisches Modell und passt genauso gut zu einem Bikini wie zu einem luftigen Leinenlook. Und wenn ich bei einem Strandspaziergang barfuß durchs Wasser wate, verschwinden sie einfach in der Tasche.



