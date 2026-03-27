Die leckersten Oster-Rezepte aus der Redaktion

Ostern ist die perfekte Gelegenheit, um gemeinsam mit Familie und Freunden zu genießen – und natürlich darf dabei gutes Essen nicht fehlen. In unserer Redaktion haben wir deswegen unsere liebsten Rezepte für das Osterfest zusammengestellt: von herzhaften Klassikern bis hin zu süßen Highlights, die garantiert für Frühlingsstimmung sorgen. Lassen Sie sich inspirieren und entdecken Sie die leckersten Ideen für Ihren festlichen Ostertisch. Guten Appetit!

Shakshuka von Chefredakteurin Petra Winter

„Meine erste Shakshuka aß ich – wie könnte es anders sein – in Tel Aviv. Fast unscheinbar stand sie dort auf dem Tisch eines kleinen Boutique-Hotels. Doch weil sich alle mit sichtlichem Genuss an diesem für mich ungewohnten ‚Eintopf‘ bedienten, griff auch ich zu – eine Offenbarung. In Paprika, Zwiebeln und Tomaten sanft geschmort, aromatisch gewürzt, gern mit einer feinen Schärfe von Chili, und gekrönt von Eiern, die direkt in der Sauce stocken, ist dieses Gericht weit mehr als nur ein Frühstücksklassiker. Gerade weil Shakshuka eine Eierspeise ist, passt sie wunderbar auf den Ostertisch – und beweist dabei ganz nebenbei, dass sie zu jeder Jahreszeit ein Genuss ist.“

– Petra Winter

Shakshuka für 4 Personen

Foto: Getty Images

Zutaten:

2 EL Olivenöl

1 große weiße Zwiebel, fein gewürfelt

2 rote Paprika, entkernt und in Streifen geschnitten

3 Knoblauchzehen, fein gehackt

1 TL Paprikapulver, edelsüß

½ TL Cayenne- oder Chiliflocken (optional, je nach gewünschter Schärfe)

1 Dose (400 g) gehackte Tomaten

2 EL Tomatenmark

Salz und Pfeffer nach Geschmack

6–8 Eier

Frische Kräuter zum Garnieren (Petersilie oder Koriander)

Optional: etwas Feta oder Ziegenkäse zum Bestreuen

Brot zum Servieren (z. B. Fladenbrot oder Baguette)

Zubereitung:

Gemüse anbraten: Das Olivenöl in einer großen Pfanne erhitzen. Zwiebeln und Paprika darin bei mittlerer Hitze 5–7 Minuten weich dünsten. Würzen: Knoblauch, Paprikapulver und Chili hinzufügen und kurz mitbraten, bis es duftet. Tomaten dazugeben: Die gehackten Tomaten und das Tomatenmark einrühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Sauce bei mittlerer Hitze ca. 10–15 Minuten köcheln lassen, bis sie leicht eingedickt ist. Eier einlegen: Mit einem Löffel kleine Mulden in die Sauce drücken und die Eier vorsichtig hineinschlagen. Deckel auflegen und die Eier 5–8 Minuten stocken lassen, bis das Eiweiß fest, das Eigelb aber noch leicht flüssig ist. Servieren: Mit frisch gehackten Kräutern und optional etwas Feta bestreuen. Dazu frisches Brot reichen.

Vollkorn-Osterlamm von Kultur-Ressortleitung Lisa Goldmann

„Das Vollkorn-Osterlamm mit Honig aus meiner Kindheit. Das Osterfrühstück hat bei uns große Tradition, ich mag es fast lieber als Weihnachten.“

– Lisa Goldmann

Vollkorn-Osterlamm mit Honig für 4 - 6 Personen

Foto: Getty Images

Zutaten:

125 g Butter

100 g Honig

3 kleine oder 2 große Eier

1 Messerspitze Vanillemark

200 g Vollkornmehl

½ Päckchen Backpulver

Saft und Schale von ½ unbehandelten Zitrone

1 Prise Salz

Ca. 4 EL Milch (nach Bedarf)

Zubereitung:

Teig vorbereiten: Butter, Eier und Honig schaumig rühren. Salz, Vanillemark sowie Zitronenschale und -saft hinzufügen. Zutaten einarbeiten: Nach und nach Mehl, Backpulver und Milch unterrühren, bis ein fester Teig entsteht, der reißt und nicht fließt. Form vorbereiten: Die Backform einfetten und mit Mehl oder Semmelbröseln bestäuben. Backen: Den Teig in die Form füllen und im vorgeheizten Backofen bei 165 °C auf der untersten Schiene ca. 40–45 Minuten backen. Stäbchenprobe machen. Servieren: Das vollständig ausgekühlte Osterlamm nach Belieben mit Puderzucker bestäuben.

Cantuccini von Art Buyer Silke Frohmann

„Als ich in Italien gelebt habe, wollte ich immer wissen, wie Cantuccini gebacken werden. Ich verbinde mit ihnen meine Zeit in Mailand während meines Studiums dort. Für mich haben sie durch die Zitronennote ihres Geschmacks einen Hauch von Frühling – und aus diesem Grund backe ich sie immer zu Ostern.“

– Silke Frohmann

Cantuccini (Biscotti di Prato) für ca. 40 Stück

Foto: Getty Images

Zutaten:

400 g Mehl

½ Päckchen Backpulver

250 g Zucker

3 EL Vanillezucker

1 TL Butter

3 Eier

1 unbehandelte Zitrone (Schale)

200 g ganze Mandeln

Zubereitung:

Teig herstellen: Mehl, Backpulver, Zucker, Vanillezucker, Butter und Eier zu einem glatten Teig verkneten. Die Zitronenschale fein abreiben und unter den Teig mischen. Mandeln einarbeiten: Die Mandeln in heißem Wasser blanchieren, schälen und anschließend unter den Teig heben. Rollen formen: Den Teig in 5 gleich große Rollen formen, leicht bemehlen und für etwa 30 Minuten kühl stellen. Vorbacken: Die Rollen auf ein Backblech legen und im vorgeheizten Ofen bei 200 °C (Umluft 180 °C) ca. 15 Minuten backen. Schneiden und trocknen: Die Rollen kurz abkühlen lassen, dann in Scheiben schneiden. Die Scheiben bei 160 °C weitere 15 Minuten backen, bis sie trocken und knusprig sind.

Matcha-Vanille-Kekse von Fashion Assistant Teresa Leppich

„Jedes Mal, wenn meine Freundinnen zu mir kommen, fragen sie mich nach meinen Matcha-Vanille-Keksen. Bei keinem Geburtstag dürfen sie bei mir fehlen – und an Ostern erst recht nicht, als kleine Abwechslung von den Schokoeiern!“

– Teresa Leppich

Matcha-Vanille Kekse für ca. 30 - 40 Stück

Foto: privat

Zutaten:

150 g Mehl

60 g blanchierte, gemahlene Mandeln

1,5 TL Matchapulver

80 g Puderzucker

75 g kalte Butter

1 Ei (Größe S)

Für den Vanille-Teig:

150 g Mehl

60 g blanchierte, gemahlene Mandeln

1 Vanilleschote (Mark)

1 Prise Salz

80 g Puderzucker

75 g kalte Butter

1 Ei (Größe S)

Außerdem:

150 g weiße Kuvertüre

Matchapulver zum Bestäuben

Zubereitung:

Matcha-Teig herstellen: Matchapulver und Puderzucker vermischen, dann mit Mehl und Mandeln vermengen. Die Butter dazugeben und alles krümelig reiben. Anschließend das Ei hinzufügen und zu einem glatten Teig verkneten. Falls der Teig zu klebrig ist, etwas Mehl ergänzen. Den Teig halbieren, zu zwei ca. 20 cm langen Rollen formen, in Frischhaltefolie wickeln und 20 Minuten ins Gefrierfach legen. Vanille-Teig herstellen: Mehl, Mandeln, Puderzucker, Vanillemark und Salz vermischen. Butter und Ei hinzufügen und alles zu einem glatten Teig verkneten. Bei Bedarf etwas Mehl ergänzen. Den Teig halbieren, leicht flach drücken, in Frischhaltefolie wickeln und ebenfalls 20 Minuten ins Gefrierfach legen. Teige kombinieren: Den Vanilleteig jeweils zu ca. 20 cm langen Rechtecken ausrollen und mit etwas Wasser bestreichen. Jeweils eine Matcha-Rolle darauflegen und in den Vanilleteig einrollen. Die Rollen erneut in Frischhaltefolie wickeln und weitere 30 Minuten ins Gefrierfach legen. Backen: Den Backofen auf 180 °C vorheizen und zwei Bleche mit Backpapier auslegen. Die Teigrollen in dünne Scheiben schneiden, auf die Bleche legen und ca. 10–12 Minuten backen. Anschließend auf einem Kuchengitter auskühlen und fest werden lassen. Verzieren: Die Kuvertüre schmelzen, die Kekse zur Hälfte eintauchen und mit etwas Matchapulver bestäuben.

Torta Pasqualina von Senior Designer Eva Jakob

„Ich bin sehr Italien-affin – und um Ostern herum packt mich immer die große Sehnsucht. Dort blüht schon alles und man kann sorglos unter Olivenbäumen oder am Meer picknicken, während bei uns die letzten Schneeflocken vom Himmel fallen.“

– Eva Jakob

Torta Pasqualina (Ostertorte aus Ligurien) für ca. 6 - 8 Personen

Foto: Getty Images

Zutaten:

Für den Teig:

500 g Mehl (plus etwas Mehl zum Ausrollen)

1 Prise Salz

ca. 250 ml kaltes Wasser

2 EL Olivenöl

alternativ: 2 Packungen TK-Blätterteig

Für die Füllung:

1 kg Blattspinat

1–2 TL Majoran

40 g Semmelbrösel

80 g frisch geriebener Parmesan

100 ml Milch

500 g Ricotta

50 g Butter

8 Bio-Eier

Salz und Pfeffer

Muskat

Zubereitung: