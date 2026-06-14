Ein gutes Bett ist wichtig – doch oft unterschätzt wird ein entscheidender Faktor: das Kopfkissen – dies kann mehr bewirken als jede neue Matratze, vor allem für Nacken, Schlafqualität und Regeneration. Denn es entscheidet maßgeblich darüber, ob die Wirbelsäule sich nachts entspannen kann. Die Faustregel: Nicht jedes Kissen passt zu jedem Menschen. Entscheidend ist vor allem eines – Ihr Schlaftyp. Wer seinen Schlaftyp kennt und gezielt auswählt, schläft nicht nur besser, sondern wacht auch entspannter auf.

Warum das richtige Kissen so wichtig ist

Während wir schlafen, sollte die Wirbelsäule möglichst in ihrer natürlichen Linie gelagert sein. Ein falsches Kissen kann genau das verhindern: ist es zu hoch wird der Nacken wird überstreckt, ist es jedoch zu flach, kippt der Kopf ab. Das Resultat sind Verspannungen, unruhiger Schlaf und im schlimmsten Fall langfristige Beschwerden. Ein gut gewähltes Kissen hingegen unterstützt den Körper dort, wo er es braucht – ohne dass man es aktiv wahrnimmt. Es gibt dabei nicht das eine perfekte Kissen – was wirklich zählt, ist die individuelle Schlafposition.

1. Seitenschläfer*innen – Unterstützung

Rund 60 % der Menschen schlafen auf der Seite. Die beliebteste Schlafposition gilt als rücken – und nackenschonend – stellt aber hohe Anforderungen an ein Kissen. Denn: Der Raum zwischen Schulter und Kopf muss ausgefüllt werden, damit die Wirbelsäule gerade bleibt. Ein geeignetes Kissen ist daher eher höher und bietet eine stabile Stütze, sodass die Wirbelsäule gerade bleibt und nicht abknickt. Materialien wie Memory Foam oder Latex eignen sich besonders gut, da sie formstabil sind und sich gleichzeitig individuell anpassen. Zu weiche oder flache Kissen führen in dieser Position schnell dazu, dass der Kopf absinkt – mit Verspannungen im Nacken als Folge.

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2. Rückenschläfer*innen - Balance statt Höhe

In Rückenlage geht es weniger um die Höhe als um die richtige Balance. Der Kopf sollte leicht angehoben sein, während der Nacken gestützt wird, ohne dass das Kinn zur Brust gedrückt wird. Ideal sind mittel hohe Kissen mit ergonomischer Form, die die natürliche Krümmung der Halswirbelsäule unterstützen. Häufig sind dies sogenannte Nackenstützkissen mit einer leichten Wellenform. Das Ziel: eine entspannte, neutrale Position, in der weder Druck, noch Zug entsteht.

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3. Bauchschläfer*innen - weniger ist mehr

Die Bauchlage gilt aus ergonomischer Sicht als die anspruchsvollste Schlafposition. Der Nacken ist hier automatisch zur Seite gedreht, die Wirbelsäule leicht überstreckt. Deshalb sollte das Kissen so flach wie möglich sein – oder im Idealfall ganz weggelassen werden. Je weniger Höhe, desto geringer die zusätzliche Belastung für den Nacken. Weiche, nachgiebige Materialien sind hier entscheidend, um Druckpunkte zu vermeiden.

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4. Unruhige Schläfer*innen - flexibel anpassbar

Viele Menschen wechseln im Schlaf mehrmals die Position. Für sie ist ein starres Kissen oft nicht ideal. Stattdessen eignen sich Modelle mit anpassbaren Füllungen, die sich flexibel verändern lassen – je nachdem, ob man gerade auf der Seite, dem Rücken oder kurzzeitig auf dem bauch liegt. Diese Kissen bieten eine Art Kompromisslösung: ausreichend Unterstützung, aber gleichzeitig genug Flexibilität, um sich unterschiedlichen Schlafphasen anzupassen.

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Darauf kommt es außerdem an

Memory Foam passt sich durch Körperwärme exakt an Kopf und Nacken an und bietet gezielte Unterstützung – besonders bei Verspannungen. Latex ist etwas elastischer, bleibt aber dennoch stabil und langlebig. Klassische Daunen- oder Federkissen wirken weicher und anschmiegsamer, verlieren jedoch schneller ihre Form. Sie eignen sich eher für Bauchschläfer*innen oder alle, die ein sehr weiches Liegegefühl bevorzugen. Verstellbare Füllungen wiederum bieten maximale Individualität, da sich Höhe und Festigkeit selbst regulieren lassen. Außerdem wichtig: die richtige Höhe des Kissens zählt mehr als der Preis oder die Marke. Breitere Schultern erfordern ein höheres Kissen. Und: Schlafkomfort ist sehr individuell – wahre Qualität zeigt sich erst nach mehreren Nächten.