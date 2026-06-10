Die ikonischsten Kleider der Filmgeschichte

Das ikonische weiße Halterneck-Kleid von William Travilla, getragen von Marilyn Monroe im Film „Das verflixte 7. Jahr“, ist vermutlich das berühmteste Kleid der Filmgeschichte – und das liegt nicht nur an der legendären U-Bahn-Schacht-Szene. Das Design selbst ist ein Meisterwerk aus Balance: ein tief ausgeschnittenes, enganliegendes Oberteil, kombiniert mit einem weit schwingenden, plissierten Rock, der bei jeder Bewegung lebendig wirkt. Der Stoff – ein leichtes, fließendes Material – fängt Luft und Licht ein, wodurch das Kleid fast schwerelos erscheint. Genau diese Leichtigkeit machte den ikonischen Moment möglich, in dem der Rock durch den Luftzug angehoben wurde. Gedreht wurde die Szene zunächst nachts in New York vor riesigem Publikum – sie musste jedoch später im Studio wiederholt werden, da der Jubel der Schaulustigen die Tonaufnahmen unbrauchbar machte. Doch der Mythos war längst schon geboren.

2. Audrey Hepburns schwarzes Givenchy-Kleid – „Breakfast at Tiffany’s“ (1961)

Frühmorgens auf der Fifth Avenue: Mit Sonnenbrille, Coffee-to-go und einem Croissant in der Hand steht Audrey Hepburn vor den Schaufenstern von Tiffany & Co. – ganz in Schwarz. Es ist einer der ikonischsten Auftakte der Filmgeschichte. Hubert de Givenchy schuf für Audrey Hepburn in „Breakfast at Tiffany’s“ ein Kleid, das die Definition des „Little Black Dress“ neu schrieb. Die Silhouette ist schlank, bodenlang, ärmellos, mit elegantem Rückenausschnitt – reduziert und dennoch hochraffiniert. Der schwere, hochwertige Stoff fällt glatt am Körper entlang, ohne zu überladen. In Kombination mit den langen schwarzen Handschuhen, der mehrreihigen Perlenkette und der ikonischen Hochsteckfrisur entsteht ein Look, der bis heute als Inbegriff zeitloser Eleganz gilt. In dieser Eröffnungsszene wirkt das Kleid fast wie eine Rüstung aus Stil: Holly Golightly erscheint glamourös, unangreifbar, perfekt inszeniert – selbst im scheinbar beiläufigen Moment des Frühstücks vor einem Juweliergeschäft.

Audrey Hepburn im „Little Black Dress“ im Film Breakfast at Tiffanys (Foto: Getty Images)

3. Das schwarze Dinnerkleid – „Titanic“ (1997)