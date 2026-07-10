Die geheimen Schätze von David Bowie gehen auf UK-Tour

Das Victoria and Albert Museum (V&A) schickt einen der faszinierendsten Kulturschätze der modernen Musikgeschichte auf Reisen. Unter dem Titel „David Bowie: On Tour“ verlässt das persönliche Archiv des Künstlers im November 2026 zum ersten Mal seine dauerhafte Heimat in London und zieht für eine mehrjährige Wanderausstellung durch Großbritannien. Mehr als 100 ausgewählte Exponate werden quer durch das Land transportiert. Das Besondere an diesem Konzept ist die Geografie der Tournee, denn die Ausstellung steuert ganz gezielt Orte an, die in Bowies Leben und Karriere eine tiefe emotionale oder historische Rolle gespielt haben.



Insgesamt umfasst das David Bowie Centre im V&A East Storehouse über 90.000 Objekte, die durch die Unterstützung des David Bowie Estates und der Warner Music Group für das Museum gesichert wurden. Für die Wanderausstellung haben die Kurator*innen unter der Leitung von Harriet Reed ein Best-of zusammengestellt, das weit über die Musik hinausreicht und Bowies unermüdlichen, zukunftsorientierten Geist greifbar macht. Die Schau ist dabei in vier große Themenbereiche gegliedert, die den Besucher:innen einen Blick hinter die Kulissen seiner visuellen und musikalischen Verwandlungskunst gewähren.



Der erste Teil, Bowie Through a Lens, untersucht seine visuelle Identität durch die Kameralinsen von Fotolegenden wie Mick Rock, Masayoshi Sukita oder Terry O'Neill. Danach wechselt der Fokus in All the Somebody People auf seine Arbeit im Studio und auf der Bühne, aufgeteilt in vier prägende Epochen. Neben handgeschriebenen Notizen und einer legendären Akustikgitarre aus der Ziggy Stardust-Ära, die hier zum allerersten Mal öffentlich gezeigt wird, beleuchtet dieser Bereich auch seine Berliner Jahre. Besucher*innen können die originalen Wohnungsschlüssel seiner Epoche in der Schöneberger Hauptstraße sowie eine traditionelle japanische Koto-Zither bewundern, die er gemeinsam mit Brian Eno und Tony Visconti für das Album „Heroes“ einspielte. Die jüngere Musikgeschichte wird durch die Stadionshows der Let’s Dance-Ära und intime Einblicke in seine finalen Meisterwerke The Next Day und Blackstar repräsentiert. Zu den absoluten Höhepunkten gehören hier die originalen, handgeschriebenen Texte zum Song Blackstar und das handbemalte Originalkostüm aus dem Musikvideo zu Lazarus.