Die Evolution des Runways: Vom exklusiven Salon zur globalen Inszenierung

Die Ursprünge des Runways reichen bis ins späte 19. Jahrhundert zurück. Damals nutzten Designer öffentliche Räume wie Promenaden rund um Pferderennbahnen, um ihre Entwürfe zu präsentieren. Frauen trugen die Kleidungsstücke im Alltag, wodurch sie gesehen, fotografiert und diskutiert werden konnten – dies würde heutzutage auf Social Media gesehen, damals nutzte man öffentliche Veranstaltungen. Diese Modepräsentation war nicht groß inszeniert, sondern eine subtile Strategie, Sichtbarkeit zu erlangen und so die neue Mode zu verbreiten.



Paris, 1956: Hollywood-Ikone Rita Hayworth besucht die Präsentation der neuesten Christian-Dior-Kollektion. (Foto: Getty Images)

Erst ab ungefähr 1918 etablierten sich die ersten organisierten Modenschauen. Viele High-Fashion-Designer buchten Models, sogenannte „Mannequins", die die neuesten Kollektionen vor einem ausgewählten Publikum präsentierten. In den meisten Fällen was dies dazu gedacht, dass vor allem den Kundinnen die Mode gezeigt und sie diese im Anschluss erwerben können. Diese Präsentationen fanden meist in eleganten Salons des Modehauses selbst statt und hatten einen intimen und privaten Charakter. Während die Kundinnen in kleinen Gruppen zusahen - oft bei Tee oder Champagner – wie sich die Models frei im Raum bewegten. Die Mannequins trugen meist Nummernschildchen, damit sich die Kundinnen im Anschluss aussuchen konnten, was sie gerne kaufen wollen würden. Wichtig zu erwähnen ist, dass dies auch der Ursprung von den ersten „Fashion Weeks“ war, denn diese Veranstaltungen fanden zweimal im Jahr statt, um jeweils die Winter- und Sommermode zu zeigen.

Ein Model führt 1947 ein Dior-Kostüm mit schmaler Taille und betonten Hüften vor, das zum Sinnbild des „New Look“ wurde. (Foto: Getty Images)

Aufstieg der Net-A-Porter

In den 1960er-Jahren mit dem Aufstieg der Ready-to-Wear-Mode ging die Nachfrage nach Haute-Couture zurück. Diese Entwicklung zeigte sich auch in den Runway-Shows. Die einst zurückhaltenden Präsentationen wurden durch kreative Inszenierungen ersetzt, die oft auch an ungewöhnlichen Orten stattfanden. Designer wie Mary Quant oder André Courrèges brachen bewusst die traditionellen Laufsteg-Stereotypen. Statt Choreografien verkörperten sie Bewegung, Freiheit und ein neues Körpergefühl der Mode. Ab den 1980ern wurden Modenschauen größer, populärer und spektakulärer. Ein prägendes Beispiel ist Thierry Mugler, der 1984 zu seinem zehnjährigen Jubiläum eine Show im Zenith-Stadion in Paris inszenierte - rund 6.000 Zuschauer*innen verfolgten das Event. Auch Yves Saint Laurent experimentierte mit seinen Runways. 1998 zeigte er nach dem Finale der Fußball-Weltmeisterschaft in Paris seine Kollektion, die auch von Milliarden im Fernsehen verfolgt wurde. Mode wurde damit endgültig zu einem globalen Medienereignis.

Runways als Entertainment

Im 21. Jahrhundert begannen Designer ihre Präsentationen als Erlebnisse zu gestalten. Besonders prägend war Karl Lagerfeld, der unter anderem für seine spektakulären Shows für Chanel bekannt wurde. In den 2010er-Jahren verwandelte er den Runway in theatralische Kulissen – von Brasserien über Flughäfen bis hin zu Supermärkten. Diese Inszenierungen schufen eine neue Form des Storytellings, die für die Modegeschichte sehr prägend und relevant waren. Ein weiteres außergewöhnliches Beispiel ist die Fendi-Präsentation im Jahr 2007 auf der Chinesischen Mauer, die ebenfalls unter der kreativen Leitung von Karl Lagerfeld stattfand – für dieses Event wurden rund 500 VIP-Gäste eingeflogen. Solche Inszenierungen zeigen, wie sehr sich der Runway von seinen Anfängen unterscheidet.

Karl Lagerfeld und Cara Delevingne nach der Chanel Herbst/Winter-Show 2014/15 in Paris, die Lagerfeld spektakulär in einem eigens errichteten Supermarkt inszenierte. (Foto: Getty Images)





Heute ist der Runway nicht mehr nur eine Plattform zur Präsentation von Mode, sondern ein zentraler Bestandteil der Markenkommunikation. Sie dienen dazu, Emotionen zu wecken, Geschichten zu erzählen und globale Aufmerksamkeit zu erregen, um relevant und attraktiv zu bleiben - sowohl vor Ort als auch digital über Social Media und Livestreams. Die Evolution des Runways zeigt den Wandel der Modeindustrie und auch den Einfluss von Medien, Technologie und Kultur.