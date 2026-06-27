Mit zunehmendem Alter verändert sich nicht nur die Hautstruktur, sondern auch die Art und Weise, wie sie auf verschiedenste Pflege – und Kosmetikprodukte reagiert. Insbesondere Concealer, der in jungen Jahren oft eine unkomplizierte Lösung für dunkle Augenringe nach einer langen Nacht oder kleine Hautunreinheiten war, erfordert bei reiferer Haut mehr Vorsicht und die Wahl der passenden Formulierung.



Denn reife Haut tendiert dazu auszutrocknen, was zu feinen Linien, Fältchen und damit weniger glatten Oberflächen führt. Das macht die Wahl des richtigen Concealers besonders wichtig, der nicht nur Unregelmäßigkeiten der Hautoberfläche kaschieren kann, sondern auch die Haut zum Strahlen bringt.



In diesem Artikel zeigen wir, welche Concealer sich besonders für reife Haut eignen und worauf Sie bei der Anwendung achten sollten, damit ihr Teint ebenmäßig und frisch erscheint.

Die besten Concealer für reife Haut

Concealer müssen bei trockener, reifer Haut mehr können als nur abdecken. Wir haben die Produkte zusammengestellt, die das Beste aus Ihrem Teint hervorzaubern.

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Der Maybelline Instant Anti-Age Löscher vereint ebenmäßige Optik mit langanhaltender Pflege. Der Auftrag erfolgt super leicht mittels des Applikator-Schwämmchens, Linien werden durch feinste Fasern aufgefüllt und die Formel mit Haloxyl, dem Wundermittel für die Augenpflege, reduziert Schwellungen.

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Cremige Textur und eine große Farbauswahl sprechen für den Synchro Skin Radiant Concealer von Shiseido. Angereichert mit Hyaluronsäure sorgt dieser Concealer für Feuchtigkeitspflege und glättet feine Linien für ein ebenmäßiges Erscheinungsbild.

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Clé de Peau Beauté Concealer besticht durch eine cremige Formulierung, die nahtlos mit der Haut verschmilzt und so für ein ebenmäßiges Erscheinungsbild sorgt. Außerdem sorgt das enthaltene Light-Empowering Treatment für lichtreflektierende Momente und strahlende Augen.

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Neben dem Klassiker, der Luminous Silk Foundation, ergänzt Armani mit dem Luminous Silk Perfect Glow Concealer die Make-Up Routine für einen strahlenden, perfektionierten Teint. Die seidige Textur legt sich sanft auf die Haut und sorgt für ein natürliches Finish, das sich den ganzen Tag nicht in Linien absetzt.

Concealer Tipps für reife Haut

So gut die verwendeten Produkte auch sein mögen, um das beste Ergebnis mit Ihrem Concealer zu erzielen, müssen einige Tipps eingehalten werden.



1. Reichhaltige Augencreme



Damit besonders die empfindliche Haut rund um die Augen Kosmetikprodukte gut aufnehmen kann, muss sie dementsprechend vorbereitet werden. Eine feuchtigkeitsspendende Augencreme kann leichte Fältchen glätten und so eine ebenmäßige Basis für den Concealer bieten.



2. Extra Pflege



Bei der Wahl des Concealers sollte man bei reifer Haut auf einen mattierenden Effekt verzichten, da der tendenziell austrocknend wirkt. Stattdessen sollte man auf eine feuchtigkeitsspendende Formulierung mit beispielsweise Hyaluron setzen.



3. Passende Tools



Natürlich kann man Concealer mit den Fingern auftragen und sanft einklopfen. Für ein professionelleres Ergebnis, das sich nicht in Fältchen absetzt, helfen die richtigen Tools.