Die Academy Awards – oder schlicht die Oscars – sind nicht nur die wichtigste Auszeichnung der Filmindustrie, sondern auch eine der glamourösesten Veranstaltungen der Welt. Jedes Jahr versammeln sich Stars auf dem roten Teppich und ziehen die Aufmerksamkeit der Modewelt auf sich. Inmitten der vielen unvergesslichen Momente und Siegesreden sind es vor allem auch die Outfits der Prominenten, die uns im Gedächtnis bleiben. Von zeitlosen Klassikern bis zu gewagten Fashion-Statements – diese Oscars-Looks gingen in die Geschichte ein.

Audrey Hepburn in Givenchy

Audrey Hepburn in Givenchy. (Foto: American Stock Archive/Getty Images)

Audrey Hepburn gilt als eine der modisch einflussreichsten Ikonen des 20. Jahrhunderts – und ihr Oscar-Outfit von 1954 ist der perfekte Beweis. Die Schauspielerin trug ein weißes Kleid von Givenchy, als sie zur besten Schauspielerin gekürt wurde. Die Robe aus floraler Spitze und der schmale Taillengürtel machten den Look sowohl modern als auch unvergänglich. Auch Jahre später wird Hepburns Auftritt bei den Oscars immer wieder als ein Paradebeispiel für eleganten Minimalismus gefeiert.

Cher in Bob Mackie



Cher in einem Kleid von Designer Bob Mackie bei den Oscars 1986. (Foto: Getty Images)

Kein Oscar-Look war gewagter als der von Cher im Jahr 1986. In einem aufregenden, glänzenden Couture-Kleid von Bob Mackie zeigte die Sängerin, dass sie sich niemals vor Fashion-Experimenten scheute. Mit einer nahezu nackten Silhouette, die durch funkelnde Verzierungen und den dramatischen Kopfschmuck hervorgehoben wurde, setzte die Sängerin ein starkes Statement. Ihr Outfit wurde zu einem der legendärste Moment der Oscars-Geschichte.



Halle Berry in Elie Saab

Halle Berry in Elie Saab bei der 74. Oscar-Verleihung. (Foto: Steve Granitz/Getty Images)

Halle Berry ging 2002 als erste afroamerikanische Schauspielerin als beste Schauspielerin ihre Rolle in „Monster's Ball" mit dem Oscar nach Hause – und trug dabei ein traumhaftes Elie Saab Haute Couture-Kleid. Die violette Farbe, der sinnliche, aber dennoch elegante Schnitt und die zarten, floralen Stickereien machten das Kleid zu einem der unvergesslichsten Looks des Jahrzehnts. So ikonisch, dass sie es zur Jubiläumsshow von Elie Saab auf dem Runway erneut präsentierte - 22 Jahre später und immer noch modern und wunderschön.



Charlize Theron in Dior Couture



Charlize Theron in einer Robe von Dior Couture bei den Oscars 2013. (Foto: Getty Images)

Ein unvergesslicher Moment auf dem roten Teppich der Oscars 2013 war zweifellos Charlize Therons Auftritt in einem dramatischen Dior Couture-Kleid. Das elegante Kleid mit einem figurbetonten fließenden Schnitt verlieh der Schauspielerin eine fast königliche Aura. Die elegante Schleppe und die schlichte, aber dennoch fesselnde Struktur des Kleides unterstrichen ihre außergewöhnliche Präsenz und machten sie zu einer der Bestgekleideten jener Nacht. Charlize Theron hinterließ mit diesem Look einen bleibenden Eindruck.



Zendaya in Valentino



Zendaya in strahlendem Gelb von Valentino. (Foto: Pool/Getty Images)

Zendaya hat sich als neue Fashion-Ikone etabliert – spätestens nach ihrem Auftritt bei der 93. Oscar-Verleihung in einem leuchtend gelben Kleid mit Cut-Out von Valentino. Der Look war nicht nur ein modernes Meisterwerk, sondern auch ein Statement für Vielfalt und Stilbewusstsein. Komplementiert mit ihren meerjunghaften Haaren und dem hochkarätigen Collier von Bulgari, ging ihr Look in die Geschichte ein: Ihr Auftritt symbolisierte eine neue Generation von Oscar-Looks – frisch, kühn und nicht an Traditionen gebunden.



Carey Mulligan in Balenciaga



Carey Mulligan trug bei den Oscars 2024 Balenciaga. (Foto: Jeff Kravitz/Getty Images)

Die britische Schauspielerin setzte bei den Oscars 2024 auf eine raffinierte Robe von Balenciaga. Das schwarze Samtkleid mit herzförmigem Ausschnitt und ausgestelltem Meerjungfrauenrock ist eine Nachbildung eines klassischen Balenciaga-Designs aus dem Jahr 1951. Carey Mulligan war nominiert für ihre Rolle in Maestro – Ihr Outfit an dem Abend ein Meisterwerk an Understatement. Carey Mulligan zeigte, wie weniger oft mehr sein kann, und setzte ein starkes modisches Statement auf dem roten Teppich.



Die Oscars und die Mode: Eine untrennbare Verbindung

Die Oscars sind längst mehr als nur eine Preisverleihung – sie sind eine jährliche Feier der Mode, die das kulturelle Zeitgeschehen widerspiegelt. Die besten Looks der Academy Awards sind nicht nur Ausdruck individueller Stile, sondern auch Spiegelbilder gesellschaftlicher Strömungen und politischen Tendenzen ihrer Zeit. Vom klassischen Glamour der 50er-Jahre bis zu modernen Fashion-Statements von heute bleibt der rote Teppich eine der größten Bühnen für die Mode.