Die Gedanken kreisen noch um Meetings, Deadlines oder die nächste Reiseplanung, während das Handy wie von selbst in die Hand wandert. Statt erholsamer Ruhe gibt es dann ein letztes Scrollen, einen letzten Blick in die Mails – und die Nacht beginnt mit zu viel Input und zu wenig Entspannung. Dabei braucht es oft nur ein bewusstes Ritual, um den Tag hinter sich zu lassen und in einen erholsamen Schlaf zu finden. Ein gutes Buch kann dabei helfen: Laut einer Studie der University of Sussex senkt Lesen das Stresslevel in nur sechs Minuten um bis zu 68 Prozent. Doch neben einem guten Buch gibt es noch viele weitere Abendrituale, die für erholsameren und tieferen Schlaf sorgen:



Die richtige Atmosphäre: Licht, Düfte & Ruhe

Ein entspannendes Ambiente ist der erste Schritt in Richtung erholsamer Schlaf. Warmes Licht, beruhigende Düfte und eine ruhige Umgebung signalisieren dem Körper, dass es Zeit ist, zur Ruhe zu kommen. Ein Kissen-Spray mit Lavendel kann dabei helfen schneller einzuschlafen und tiefer zu ruhen, während eine Duftkerze mit sanften Essenzen wie Sandelholz oder Kamille für eine gemütliche Stimmung sorgt. Wer es noch intensiver mag, kann mit einem Aromadiffusor ätherische Öle sanft im Raum verteilen – Lavendel, Benzoe Siam und Ho-Blätter wirken besonders beruhigend und fördern einen entspannten Schlaf.

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Gua Sha & Self-Care: Schönheit als Abendritual



Wer sich abends bewusst Zeit für sich selbst nimmt, tut nicht nur etwas für mehr innere Ruhe, sondern auch für die Regeneration der Haut. Eine Gua-Sha-Massage ist ideal, um die Gesichtsmuskulatur zu entspannen, die Durchblutung zu fördern und sogar Verspannungen im Nacken zu lösen. Ein Gua Sha Stein aus Rosenquarz oder Jade gleitet sanft über die Haut und entfaltet seine wohltuende Wirkung besonders in Kombination mit einem pflegenden Gesichtsöl. Während die Massage die Lymphzirkulation anregt, versorgt eine reichhaltige Nachtpflege die Haut über Nacht mit Feuchtigkeit und sorgt für einen frischen, erholten Teint am Morgen.

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Tee-Zeremonie: Entspannen mit der richtigen Tasse Tee



Tee am Abend ist eine bewährte Methode, um Körper und Geist in den Ruhemodus zu versetzen. Die richtige Kräutermischung kann dabei Wunder wirken. Lavendeltee beruhigt das Nervensystem und hilft beim Einschlafen, während Kamillentee nicht nur entspannend wirkt, sondern auch die Verdauung unterstützt. Melissen- oder Baldriantee gelten als natürliche Einschlafhilfen und sind besonders wohltuend nach einem stressigen Tag. Wer eine aromatische Alternative sucht, kann zu ayurvedischen Kräutermischungen greifen, die verschiedene beruhigende Pflanzenstoffe kombinieren und eine sanfte Vorbereitung auf eine erholsame Nacht sind.



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Gedanken ordnen: Journaling für einen freien Kopf



Oft sind es kreisende Gedanken, die das Einschlafen erschweren. Ein Tagebuch kann helfen, Sorgen loszulassen und mehr Klarheit zu schaffen. Dabei kommt es nicht auf lange Texte an – ein paar Sätze genügen oft schon. Das Sechs-Minuten-Tagebuch bietet gezielte Fragen, die Achtsamkeit und Dankbarkeit fördern, während das One Line a Day-Tagebuch eine besonders einfache Möglichkeit bietet, den Tag mit nur einem Satz zu reflektieren. Wer lieber frei schreibt, kann ein schlichtes Notizbuch nutzen, um Gedanken festzuhalten und den Kopf zu entlasten. Journaling ist eine kleine, aber wirkungsvolle Technik, um innere Ruhe zu finden und sich bewusst auf den nächsten Tag vorzubereiten.

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Meditation & Entspannung: Apps für den perfekten Tagesausklang



Geführte Meditationen oder beruhigende Einschlafgeschichten sind eine wunderbare Möglichkeit, um Körper und Geist herunterzufahren. Dank moderner Apps ist es leichter denn je, eine kurze Meditation in die Abendroutine einzubauen. Die Calm-App bietet eine große Auswahl an Einschlafgeschichten und sanften Meditationen, während Headspace mit geführten Achtsamkeitsübungen dabei hilft, Stress abzubauen. Wer es noch individueller mag, kann Balance nutzen, eine App, die Meditationen an persönliche Bedürfnisse anpasst. Egal, ob zehn Minuten Meditation oder einfach eine sanfte Stimme zum Einschlafen – diese digitalen Helfer liefern unkomplizierte Unterstützung.

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Die Sleeping-Brille: Trotz Bildschirm entspannt einschlafen



Idealerweise sollte man Handy und Laptop mindestens eine Stunde vor dem Schlafengehen nicht mehr nutzen – doch manchmal lässt es sich nicht vermeiden. Wer also noch einen Film oder eine Serie schauen möchte, kann zumindest die negativen Auswirkungen reduzieren. Die Sleeping-Brille von Izipizi filtert das blaue Licht von Bildschirmen heraus und ermöglicht es dem Körper, weiterhin genügend Melatonin zu produzieren. Das bedeutet ein schnelleres Einschlafen und weniger Schlafstörungen, selbst nach einem langen Tag mit viel Bildschirmzeit. Eine einfache, aber effektive Lösung für alle, die sich schwer tun, digitale Geräte ganz aus dem Schlafzimmer zu verbannen.

