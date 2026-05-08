Die 5 Säulen Traditioneller Chinesischer Medizin

Die Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) ist ein über 2000 Jahre altes Medizinsystem, das den Ursprung in Schriften der Pflanzenheilkunde fand und seit dem 19. Jahrhundert in China offiziell anerkannt wird. Im Mittelpunkt steht nicht die isolierte Behandlung einzelner Symptome oder Krankheiten, sondern vielmehr das Verständnis des Menschen als eine Einheit. Diese Einheit setzt sich aus Körper und Geist zusammen, die nur in Harmonie zu einem gesunden Leben führen können. Gesundheit bedeutet in der TCM das Gleichgewicht von Yin und Yang sowie den Fluss der Lebensenergie Qi.

Yin und Yang, in Darstellungen ein Kreis mit einer schwarzen und einer weißen Hälfte, die sich gegenseitig ergänzen, stehen für die Gegensätze, die in Synergie funktionieren. So stehen sie beispielsweise auch für verschiedene Regionen und Funktionen des Körpers: Yin ist für den Bauch und die gesamte Vorderseite des Körpers, sowie Blut und die Struktur der Organe zuständig, Yang für die Rückseite, also auch den Rücken, die Lebensenergie und die Funktionen der Organe. Wenn das Gleichgewicht aus Yin und Yang gestört ist, dann zeigt sich dies in Unwohlsein oder auch Krankheit. So kann beispielsweise zu viel Yang für Stress und Schlafstörungen und zu viel Yin für Müdigkeit und ein andauerndes Kältegefühl hindeuten.

Qi, die universelle Lebensenergie, kann man sich wie einen Fluss vorstellen, der durch den Körper strömt und ihn antreibt. Wenn dieser Energiestrom ohne Hindernisse fließen kann, fühlen wir uns energetisch und vital, dagegen kann Erschöpfung auftreten, wenn es zu Blockaden kommt.



Ziel der Traditionellen Chinesischen Medizin ist es daher, Disharmonien und Störungen im Gleichgewicht einerseits frühzeitig zu erkennen und dann sanft auszugleichen. Dieser präventive und ganzheitliche Ansatz wird mit Methoden wie Akupunktur-Formen, Massage, Ernährung, Kräutertherapie und Bewegung verfolgt.

Heute gewinnt die TCM zunehmend an Bedeutung in der modernen Gesundheitsversorgung und findet weltweit Anwendung – sowohl ergänzend zur Schulmedizin als auch im Rahmen einheitlicher Behandlungskonzepte. Traditionelle Chinesische Medizin lässt sich auch, abgesehen von spezifischen Therapiewegen, in unseren Alltag integrieren, indem man die fünf Säulen der TCM beachtet.

1. Akupunktur

Bei der Akupunktur (aus dem lateinischen acus – Nadel und punctura – Stechen) werden feine Nadeln in die ersten Hautschichten gestochen, um das Qi wieder in einen regelmäßigen Fluss zu leiten. Insgesamt sind etwa 400 verschiedene solcher Akupunkturpunkte bekannt, die auf den Körper-Meridianen liegen. Die Stimulierung dieser Meridiane wird einerseits bei Schmerzen wie beispielsweise Rückenschmerzen, Arthrose oder Migräne eingesetzt, soll aber auch bei Übelkeit und Allergien helfen. So meinen Experten, dass Stoffe wie Endorphine und Entzündungshemmer beim Einstechen ausgeschüttet werden und sich so unter anderem positiv auf das Immunsystem auswirken. Verstärkt wird dieser Effekt noch durch das Drehen oder Bewegen der Nadel. Die Wissenschaft ist dieser Technik gegenüber eher skeptisch bis ablehnend eingestellt – Akupunktur wird häufig als Placebo abgetan. So sollte Akupunktur bei schwerwiegenden Erkrankungen nie eine alleinige Therapie darstellen, kann aber zusätzlich zur Schulmedizin eingesetzt werden.

2. Heilpflanzen

Heilpflanzen statt Pillen: Die pflanzliche Arzneimitteltherapie der TCM erinnert an die westliche Pharmakologie und ist ebenso wirkungsvoll wie beratungsintensiv (Foto: Unsplash/Griffin Quinn)

Die Therapie mittels Arzneimittel basiert in der TCM zu größten Teilen auf Heilpflanzen, die selten auch mit Zusätzen tierischen Ursprungs oder Mineralien angereichert werden. Diese Stoffe werden je nach den Beschwerden der Patienten zusammengestellt und zumeist in der Form eines Tees verabreicht, können aber auch als Extrakte oder Pulver verschrieben werden. Dabei beschränkt sich die Wirkung nicht nur auf Inhaltsstoffe, sondern auch auf den Geschmack des Krautes und die Temperatur, die im Körper hervorgerufen wird, wie beispielsweise Hitze beim Verzehr von Chili. Man kann diese Säule der Chinesischen Medizin mit der Pharmakologie, also der Wissenschaft zu Heilpflanzen und der Wirkungen verschiedener natürlicher Stoffe auf Lebewesen, vergleichen, die in der westlichen Welt auf einer langen Tradition fußt. Dabei darf bei der TCM, wie auch in der Pharmakologie, die Potenz der Heilmittel nicht unterschätzt werden, weshalb ärztliche Beratung hier unerlässlich ist.

3. Massagen

In der Traditionellen Chinesischen Therapie werden die Körper-Meridiane nicht nur mittels Akupunktur, sondern auch mit manueller Massage angeregt. Die sogenannte Tuina (chinesische Neuwortbildung aus tui – schieben und na -greifen) wirkt durch recht rabiate Bewegungen tief auf die Muskulatur und die im Qi relevanten Meridiane ein und soll weniger entspannend, sondern vielmehr anregend und vitalisierend wirken. Dabei wird sich entweder auf eine bestimmte Körper-Partie konzentriert oder aber der gesamte Körper massiert – so kann diese Massage von 20 Minuten bis über eine Stunde dauern.

4. Ernährung

In der Traditionellen Chinesischen Medizin zählt nicht der Kaloriengehalt, sondern die energetische Wirkung: Farbe, Geschmack und Temperatur eines Lebensmittels entscheiden über seinen Einfluss auf Körper und Wohlbefinden (Foto: Unsplash/Nathan Dumlao)

Eine gesunde Ernährung ist in der westlichen Medizin gemessen an den Inhaltsstoffen: Kalorien, Fetten, Zuckern und enthaltenen Vitaminen, die zum Wohlbefinden beitragen sollen oder auf die man lieber verzichtet. In der Traditionellen Chinesischen Medizin spielen diese Inhaltsstoffe nebensächlich eine Rolle, denn es geht vielmehr um die energetische Wirkung von Nahrungsmitteln. So werden verschiedenen Geschmacksrichtungen beispielsweise eine Wirkung auf die Organe zugeschrieben, wie scharfes Essen für die Lunge und bitteres für das Herz. Außerdem können Lebensmittel senkenden oder steigenden Einfluss auf die Körpertemperatur haben, wie kühlender Joghurt oder wärmendes Chili. Bei der Nahrungsaufnahme ist außerdem zu beachten, dass man nicht gehetzt im Stehen oder unkonzentriert parallel zur Arbeit isst, sondern sich bewusst Zeit und Raum für das Essen nimmt und sich an festgelegte, konstante Zeiten hält.

5. Bewegung

Anders als bei einem gesunden Sportprogramm in einem westlichen Kontext, bei dem man bestenfalls Cardio und das Training mit Gewichten in eine Balance bringt, um sich fit zu halten, liegt der Fokus in der TCM bei der Leitung der Qi. Sportarten wie Taiji und Qigong stabilisieren das Körperbewusstsein mittels langsamer und konzentrierter Bewegungsabläufe und bewusstem Atmen. So kommt man zur Ruhe und es können sich Spannungen lösen, die den Energiefluss im Körper behindern. Insbesondere an der frischen Luft können die Übungen zu einem frischen, stressfreien Start in der Tag helfen – und in einer Gruppe macht es noch mehr Spaß.