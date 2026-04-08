Designerporträt: Wer war eigentlich Vivienne Westwood?

Vivienne Westwood ist eine der einflussreichsten und rebellischsten Modedesignerinnen der zeitgenössischen Modegeschichte. Mit provokativen Designs, politischem Aktivismus und einer starken Inspiration aus der historischen Mode entwickelte sie eine einzigartige Ästhetik, die Tradition und Rebellion miteinander verbindet.

Frühes Leben und Ausbildung

Vivienne Isabel Swire wurde am 8. April 1941 in Tintwistle Derbyshire in England geboren. Sie wuchs in einer Arbeiterfamilie auf und zog als Teenager gemeinsam mit ihrer Familie nach London. In ihren frühen Zwanzigern begann sie ein Studium an der Harrow Art School, brach dieses jedoch nach kurzer Zeit wieder ab. Nach dem Abbruch ihres Studiums absolvierte sie eine Ausbildung zur Grundschullehrerin und arbeitete mehrere Jahre in diesem Beruf. Parallel dazu begann sie jedoch schon Schmuck und erste Kleidungsstücke zu entwerfen. Ende der 1960er Jahre lernte sie den Künstler und Musikmanager Malcolm McLaren kennen. Die beiden wurden sowohl privat als auch kreativ ein Paar und begannen gemeinsam, Mode zu entwerfen und entwickeln.

Punk, Provokation und der Aufstieg in den 1970ern

Der große Durchbruch von Vivienne Westwood begann in den frühen 1970er Jahren. Zusammen mit Malcolm McLaren eröffnete sie in der Londoner King's Road eine Boutique. Dieser Laden änderte im Laufe der Zeit mehrfach seinen Namen und wurde schließlich unter dem Namen „SEX“ bekannt. Die Boutique entwickelte sich schnell zu einem Treffpunkt der aufkommenden Punk-Szene und wurde zu einem wichtigen Ort für junge Menschen, die gegen gesellschaftliche Normen standen. Westwood verwendete in ihren Entwürfen oft Sicherheitsnadeln als dekorative Elemente, setzte bewusst auf zerrissene Stoffe und integrierte Fetisch- und Bondage-Ästhetik in ihre Kleidung. Außerdem arbeitete sie mit provokativen politischen Slogans und grafischen Drucken. Durch diese Kombination entstand ein Stil, der bewusst schockieren und provozieren sollte. Diese Mode wurde eng mit der Punkband Sex Pistols verbunden, denn Malcolm McLaren war deren Manager. Viele Mitglieder der Band und ihre Fans trugen Kleidung aus Westwoods Boutique, was mehr und mehr für ihre Popularität sorgte.

Vivienne Westwood im Punk-Look mit Models auf dem Runway in 2010 (Foto: Getty Images)

Übergang zur High Fashion

Nachdem Punk im Mainstream angekommen war, suchte Westwood nach neuen Wegen der Subversion. Westwood und McLaren entschieden sich, ihre Entwürfe nicht mehr nur im Laden zu verkaufen, sondern sie im Rahmen der London Fashion Week zu zeigen. Zusammen präsentierten sie im Herbst/Winter 1981 die Kollektion „Pirate“. In den 1980er-Jahren entwickelte sich Vivienne Westwoods Stil weiter - obwohl sie weiterhin rebellisch blieb, begann sie sich intensiver mit historischer Mode zu beschäftigen, insbesondere mit der Mode aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Sie befasste sich mit historischen Schnitten, Silhouetten und Materialien und ließ sich stark von ihnen inspirieren. Ihre Entwürfe enthielten häufig Korsetts, opulente Stoffe, asymmetrische Schnitte und das klassische britische Tartan-Muster.

Stil und Designphilosophie

Punk, Underground-Kultur und politische Protestbewegungen beeinflussten ihre Designs stark. Durch diese Einflüsse entstand eine Mode, die gleichzeitig historisch inspiriert und rebellisch modern war. Auch die britische Identität war ein wichtiger Bestandteil ihrer Kollektionen. Westwood integrierte Materialien und Muster wie Tartan oder Tweed in ihre Entwürfe und interpretierte sie auf neue Weise. Ein wichtiges Markenzeichen ihrer Marke wurde das sogenannte „Orb-Logo“. Dieses Symbol kombiniert einen königlichen Reichsapfel mit einem Saturnring und steht damit für die Verbindung von Tradition und Zukunft. Westwood selbst betrachtete Mode nicht nur als ästhetisches Produkt. Sie glaubte daran, dass Mode Menschen zum Nachdenken bringen und gesellschaftliche Diskussionen auslösen soll.

Vivienne Westwood Herbst/Winter 2026 (Foto: Courtesy of Vivienne Westwood)

Politischer Aktivismus

Neben ihrer Arbeit als Designerin engagierte sich Vivienne Westwood auch stark politisch. Besonders in den letzten Jahrzehnten ihres Lebens setzte sie sich intensiv für Umwelt- und Klimaschutz ein. Sie unterstützte Organisationen wie Greenpeace oder Amnesty International und nutzte ihre Bekanntheit, um auf globale Probleme aufmerksam zu machen. Westwood kritisierte häufig die Fast-Fashion-Industrie und setzte sich für bewussteren Umgang mit Kleidung ein. Einer ihrer bekanntesten Slogans lautete: „Buy less, choose well, make it last.“

Einfluss auf die Modewelt

Vivienne Westwood verstarb am 29. Dezember 2022 im Alter von 81 Jahren. Trotz ihres Todes bleibt ihr Einfluss auf die Modewelt weiterhin spürbar. Sie gehört zu den ersten Designerinnen, die Subkultur und High Fashion miteinander verbanden. Viele Designer folgten ebenfalls dieser Ideologie, darunter John Galliano oder Alexander McQueen. Sie gilt als eine der kreativsten, mutigsten und politisch engagiertesten Designerinnen – nicht ohne Grund wird sie bis heute „Queen of Punk“ genannt.