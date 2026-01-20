Valentino Garavani war der Meister der Eleganz und Schöpfer des unverwechselbaren Valentino Reds. Mode war für ihn nie Trend, sondern Haltung: „Eleganz ist angeboren, Stil kann man erlernen." Als Symbol der Dolce Vita der 1960er-Jahre und als einer der letzten großen Haute-Couture-Couturiers prägte er fast ein halbes Jahrhundert Modegeschichte. Am 19. Januar 2026 ist Valentino Garavani im Alter von 93 Jahren verstorben.

Herkunft und frühe Obsession für das Schöne

„Schon als kleiner Junge war es meine Leidenschaft, zu entwerfen“

Valentino Clemente Ludovico Garavani wurde 1932 in Voghera, Lombardei, geboren und zeigte schon früh eine außergewöhnliche Sensibilität für Kunst, Schönheit und Proportion. Mode war für ihn keine Laune der Zeit, sondern eine lebenslange Berufung. Valentino galt stets als Gegenpol zur schnelllebigen Mode – ein Designer, der Zeitlosigkeit über Trends stellte.

Die ersten Schnittpunkte: Ausbildung und erste Haute Couture

Mit 17 Jahren zog Valentino nach Paris, um an der École de la Chambre Syndicale de la Couture zu studieren. Dort lernte er das Handwerk der französischen Couture, geprägt von Christian Diors Silhouetten, einer präzisen Taille und perfekten Linie.

1959 kehrte er nach Rom zurück, eröffnete sein erstes Atelier in der Via Condotti und präsentierte im selben Jahr seine erste Haute-Couture-Kollektion mit dem Titel „Ibis“. Es war der Beginn einer klaren Handschrift: feminin, sinnlich und kompromisslos perfektionistisch.

Gründung der Maison Valentino

1960 gründete Valentino gemeinsam mit Giancarlo Giammetti, einem Architekturstudenten aus Rom, die Maison Valentino. Giammetti wurde sein lebenslanger Wegbegleiter und strategischer Partner, der Valentinos Vision in ein internationales Imperium verwandelte.

1962 folgte der internationale Durchbruch, als Valentino eingeladen wurde, seine Haute-Couture-Kollektion in der Sala Bianca des Palazzo Pitti in Florenz zu präsentieren – ein Meilenstein, der ihn schlagartig zu einem globalen Namen machte.

Sein Verständnis für Frauen

Seine Abendkleider wurden legendär. Valentino verstand die Macht eines Auftritts – und die Verantwortung dahinter. Kleidung sollte Frauen nicht überstrahlen, sondern sie stärken.

Ein ikonischer Moment: Julia Roberts’ schwarz-weißes Vintage-Valentino-Kleid bei den Oscars 2001, das sie für ihren Gewinn in Erin Brockovich trug, gilt bis heute als einer der eindrucksvollsten Red-Carpet-Momente. Valentino wusste, wie das richtige Kleid zur richtigen Zeit Geschichte schreiben kann.