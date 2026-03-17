Lee Alexander McQueen wurde am 17. März 1969 im Londoner Stadtteil Lewisham geboren. Er wuchs als jüngstes von sechs Kindern in einer Arbeiterfamilie auf. Bereits als Jugendlicher fertigte er Kleider für seine Schwestern an. Mit 16 Jahren brach er die Schule ab und begann eine Schneiderlehre an der Londoner Savile Row, das Zentrum für traditionelle Maßschneiderei. Dort lernte er Schnitt, Handwerk und Konstruktion. Anschließend arbeitete er unter anderem bei den Kostümbildnern von Angels and Bermans, wo er historische Gewänder studierte. Diese Auseinandersetzung mit Geschichte und Dramaturgie prägte seinen späteren avantgardistischen Stil. Seinen kreativen Durchbruch hatte er während seines Studiums am Central Saint Martins College of Art and Design in London. Seine Abschlusskollektion im Jahr 1992 wurde vollständig von der Stylistin Isabella Blow gekauft, die sein Talent erkannte und ihn förderte.

Alexander McQueen: Aufstieg und Provokation

1992 gründete McQueen sein eigenes Label „Alexander McQueen“. Schon früh sorgte er für Skandale, denn seine Kollektionen waren provokant, politisch und galten oft als verstörend. Models liefen durch künstlichen Regen, standen in Flammen-ähnlichen Installationen oder bewegten sich in düsteren, apokalyptischen Szenerien.

Berühmt wurde er für seine Herbst/Winter Kollektion „Highland Rape“ in 1995, die von der gewaltsamen Geschichte Schottlands handelte. Zerrissene Stoffe und Freizügigkeit wurden von manchen als sexistisch kritisiert, McQueen wollte dadurch allerdings ein Statement setzten.

Ebenfalls eine seiner spektakulärsten Modenschauen ist seine Frühling/Sommer Kollektion im Jahr 1998, bei der er Supermodel Shalom Harlow in einem weißen Kleid von Robotern mit schwarzer und neongelber Farbe besprühen ließ. Solche Momente machten McQueen zu einem Modedesigner, der Mode und Performance miteinander verknüpfte und somit zeigte, dass diese zwei Welten zusammengehören.

1996 wurde McQueen zum Chefdesigner des französischen Modehauses Givenchy ernannt, führte allerdings sein eigenes Label weiter. Die Zusammenarbeit war jedoch von Spannungen geprägt, da McQueens rebellischer Stil auf die Tradition des Hauses traf. 2001 verließ er Givenchy und konzentrierte sich vollständig auf sein eigenes Label, das zunehmend international erfolgreich wurde.

Shalom Harlow auf dem Laufsteg während der Alexander McQueen Ready to wear Frühling/Sommer Modenschau 1998 in London. (Foto: Getty Images)

Stil und Ästhetik von Alexander McQueen

Alexander McQueens Stil war geprägt von dramatischer Inszenierung und einer romantischen Bildsprache. Er kombinierte viktorianische Silhouetten mit futuristischen Elementen, harte Materialien mit fließenden Stoffen. Korsetts, Federn, Spitze, Leder und aufwendig bestickte Stoffe waren Elemente, die er oft integrierte. Ein zentrales Thema seiner Konzepte waren mehrmals Kontraste von Themen wie Leben und Tod, Stärke und Zerbrechlichkeit, Schönheit und Verfall. Hinter jeder Kollektion stand ein narratives Konzept inspiriert von Geschichte, Natur, Religion oder persönlichen Erfahrungen – Storytelling vom Feinsten. Auch Accessoires spielten bei ihm eine wichtige Rolle. Besonders bekannt wurde das Totenkopf-Motiv, welches für die Verschmelzung von dunkler Romantik, Rebellion und dem barocken Konzept des Memento Mori steht. Dies wurde schnell zu einem der Markenzeichen McQueens. Der sogenannte „Skull Scarf“ entwickelte sich zu einem Bestseller und brachte die Ästhetik des Hauses in die Trends.

Totenkopf-Motiv von Alexander McQueen bei der Herbst/Winter 2025 in der Paris Fashion Week. (Foto: Getty Images)

Persönliches Leben und Vermächtnis

Trotz seines Erfolges kämpfte McQueen immer wieder mit persönlichen Krisen. Der Druck der Modeindustrie, der schnelle Rhythmus der Kollektionen und private Verluste belasteten ihn stark. Am 11. Februar 2010 nahm sich Alexander McQueen im Alter von 40 Jahren das Leben und erschütterte dadurch die Modewelt enorm. Nach seinem Tod übernahm seine langjährige Mitarbeiterin Sarah Burton die kreative Leitung des Hauses, führte McQueens Vision weiter und entwarf unter anderem das Hochzeitskleid von Catherine, Princess of Wales im Jahr 2011. Seit 2023 ist Seán McGirr der neue Kreativdirektor von Alexander McQueen.

Einfluss und kulturelle Bedeutung

McQueen wurde mehrfach als „British Designer of the Year“ ausgezeichnet und galt als einer der innovativsten und rebellischsten Designer seiner Generation. Er inspirierte andere Modeschöpfer, Künstler, Musiker und Filmemacher; Persönlichkeiten wie Lady Gaga trugen seine extravaganten Kreationen gerne und machten sie einem weltweiten Publikum zugänglich. Seine Arbeiten wurden 2011 in der Ausstellung „Savage Beauty“ im Metropolitan Museum of Art in New York gezeigt. Diese war eine der erfolgreichsten Modeausstellungen aller Zeiten.

Ausstellung „Alexander McQueen: Savage Beauty“ des Kostüm Institutes im Metropolitan Museum of Art im Mai 2011 in New York. (Foto: Getty Images)

Alexander McQueen war ein Künstler, der Mode als Ausdrucksmittel für Emotionen, Geschichte und gesellschaftliche Reflexion nutzte. Seine Entwürfe forderten heraus, polarisierten und faszinierten zugleich. Mit technischen Umsetzungen und radikaler Kreativität schuf er Werke, die bis heute relevant sind. McQueen zeigte, dass Mode erzählen, provozieren und berühren kann. Sein Vermächtnis bleibt eines der eindrucksvollsten Kapitel der modernen Modegeschichte.