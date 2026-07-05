Designerporträt: Wer ist eigentlich Hedi Slimane?

Hedi Slimane wurde am 5. Juli 1968 in Paris geboren. Sein Vater ist Tunesier und seine Mutter Italienerin. Ursprünglich studierte er Kunstgeschichte an der École du Louvre, bevor er sich der Mode zuwandte. Parallel beschäftigte er sich intensiv mit Schwarz-Weiß-Fotografie und absolvierte eine Schneiderlehre. Schon früh interessierte er sich für Fotografie, Architektur und Musik – diese stark künstlerischen Interessen haben rückblickend seine Kreativität von Anfang an bereichert.



Seine Karriere bekam Aufschwung in den 1990er-Jahren bei Yves Saint Laurent, wo er zunächst als Berater arbeitete und 1996 die Herrenkollektion übernahm. Er sorgte bereits mit seinen ersten Entwürfen für Aufmerksamkeit. Statt klassischer Businessmode präsentierte Slimane schmale Silhouetten, präzise Schnitte und einen neuen, jugendlich wirkenden Luxus. Seine Kollektion „Black Tie“ kündigte bereits jenen Stil an, der wenig später die gesamte Herrenmode verändern sollte.

Slimane bei Dior Homme

Seinen endgültigen Durchbruch schaffte Slimane jedoch im Jahr 2000 bei Dior Homme. Er benannte die damalige Herrenkollektion von „Dior Monsieur“ in „Dior Homme“ um und führte eine völlig neue Form der Männermode ein. Enge Anzüge, schmale Hosen, schmale Krawatten und ein androgynes Erscheinungsbild. Sein minimalistischer und farblich monochromer Look wurde schnell international beliebt. Selbst Karl Lagerfeld nahm mehr als 40 Kilogramm ab, um in Slimanes extrem schmal geschnittene Dior-Anzüge zu passen. Musiker wie David Bowie, Mick Jagger oder Pete Doherty machten seine Entwürfe zusätzlich zu einem Symbol der Rock-Kultur.



2002 erhielt Slimane als erster reiner Herrenmodedesigner den renommierten CFDA Award „International Designer of the Year“. Nach seinem Abschied von Dior zog sich Slimane zunächst aus der Mode zurück und widmete sich seiner zweiten großen Leidenschaft: der Fotografie. Er dokumentierte über Jahre hinweg Musik, Skate- und andere Jugendkulturen in Berlin, London, Paris, New York und Los Angeles. Seine oft körnigen Schwarz-Weiß-Aufnahmen wurden ebenfalls weltweit berühmt und ausgestellt, sowie in mehreren Fotobänden veröffentlicht.