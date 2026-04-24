Bekannt als „Enfant terrible“ der Modewelt, hat Jean Paul Gaultier mit provokativen Entwürfen, ironischen Kollektionen und einer Mischung aus Glamour und Streetstyle die Mode geprägt. Seine Werke hinterfragen Identität, Geschlechterrollen und gesellschaftliche Normen – stets begleitet von einer großen Portion Humor und Kreativität.

Geboren wurde Jean Paul Gaultier am 24. April 1952 in Arcueil, einem Vorort von Paris. Wie bei vielen Designer*innen zeigte sich schon früh seine Leidenschaft für Mode. Er absolvierte nie eine klassische Schneiderlehre, entwickelte seine Fähigkeiten selbst und schickte seine Skizzen an berühmte Modehäuser. Bereits als Teenager fiel sein Talent auf und er erhielt schließlich einen Arbeitsplatz bei Pierre Cardin. Diese frühe Förderung ermöglichte ihm einen direkten Einstieg in die Welt der Haute Couture und legte den Grundstein für seine spätere Karriere.



Nach weiteren Stationen gründete er 1976 sein eigenes Label „Jean Paul Gaultier“ und wurde in den 1980er- und 1990er-Jahren international bekannt. In dieser Zeit machte er sich einen Namen als „Enfant terrible“ (Schreckliches Kind) der Mode. Seine ersten Schauen sorgten sofort für Aufmerksamkeit, da sie sich bewusst von den etablierten Normen der damaligen Modewelt absetzten. Gaultier brachte nämlich Elemente aus Subkulturen, dem Nachtleben und dem Alltag auf den Laufsteg. Er ließ sich von Punk, Fetisch-Mode und ethnischen Einflüssen inspirieren und kombinierte diese mit seiner selbst erlernten traditionellen Schneiderkunst. Neben seiner Arbeit für das eigene Haus war er von 2003 bis 2010 als Kreativdirektor für Damenmode bei Hermès tätig, wo er überraschend reduzierte und elegante Kollektionen zeigte. 2014 zog er sich aus der Prêt-à-porter zurück, um sich stärker auf Haute Couture zu konzentrieren.

Zwischen Haute Couture und Prêt-à-porter

Neben der Prêt-à-porter-Mode widmete sich Gaultier auch intensiv der Haute Couture. Seine Couture-Kollektionen zeichnen sich durch handwerkliche Perfektion und zugleich eine spielerische, oft ironische Herangehensweise aus. Er kombinierte luxuriöse Materialien mit ungewöhnlichen Ideen und schuf so Werke, die aufregend und spannend sind.

Ein weiteres wichtiges Element seiner Arbeit ist die Vielfalt. Lange bevor Diversität zu einem zentralen Thema in der Modebranche wurde, setzte Gaultier auf Models unterschiedlichster Herkunft, Körperformen und Altersgruppen. Er schickte bewusst Menschen auf den Laufsteg, die nicht dem klassischen Schönheitsideal entsprachen, und trug so dazu bei, das Verständnis von Schönheit zu erweitern. Neben seiner Arbeit als Designer war Gaultier auch in anderen kreativen Bereichen tätig. Er moderierte Fernsehsendungen, entwarf Kostüme für Filme und Theaterproduktionen und brachte eigene Parfums auf den Markt. Besonders seine Duftkreationen sind bis heute sehr beliebt und spiegeln seine ästhetische Handschrift wider: sinnlich, provokant und ästhetisch.

Anna Cleveland, Jean Paul Gaultier, Soo Joo Park und Coco Rocha auf dem Laufsteg während der Jean Paul Gaultier Haute Couture Herbst/Winter 2016/2017 Show (Foto: Getty Images)



Stilistische Merkmale

Gaultiers Stil ist geprägt von Provokation, Experimentierfreude und einem bewussten Spiel mit gesellschaftlichen Normen. Typisch sind vor allem seine maritimen Streifen, Korsetts und Tattoo-Prints, die immer wieder neu interpretiert werden und in seinen Kollektionen auftauchen. Trotz aller Provokation bleibt ein Element zentral: Humor. Seine Mode ist nie rein ernst, sondern spielt bewusst mit Übertreibung und Ironie.



Ein zentrales Merkmal seiner Designkunst ist die Dekonstruktion von Geschlechterrollen. Gaultier war einer der ersten Designer, der Männer in Röcken auf den Laufsteg brachte und damit gesellschaftliche Normen hinterfragte. Ebenso spielte er mit weiblichen Stereotypen, indem er beispielsweise Korsetts als Symbol von Stärke statt Unterdrückung präsentierte. Ein ikonischer Moment seiner Karriere war die Gestaltung der Bühnenoutfits für Madonna in den 1990er-Jahren. Das berühmte Kegel-BH-Korsett wurde zu einem der bekanntesten Modeobjekte der Popgeschichte und zeigt, wie seine Entwürfe die Grenzen zwischen Mode, Musik und Performance überschreiten und wie eng diese Bereiche miteinander verknüpft sein können. Besonders interessant ist, dass er die Zusammenarbeit und Kontakte, die er in der Popkultur und mit verschiedenen Prominenten aufgebaut hat, bis heute beibehält.

Madonna mit dem ikonischen Kegel-Korsett. (Foto: Getty Images/Thierry Orban)

Rückzug und Auszeichnungen

Im Jahr 2020 zog sich Jean Paul Gaultier offiziell von den Haute-Couture-Laufstegen zurück, verabschiedete sich jedoch nicht vollständig aus der Modewelt. Stattdessen entwickelte er ein neues Konzept, bei dem wechselnde Gastdesigner seine Marke weiterführen und interpretieren konnten. Dieses Modell zeigt erneut seine Offenheit für Innovation und Zusammenarbeit sowie seinen Wunsch, Mode als lebendig zu verstehen. Diese abwechslungsreiche Herangehensweise hielt ungefähr fünf Jahre an. 2025 wurde dann Duran Lantink von Jean Paul Gaultier als Creative Director ernannt.

Im Laufe seiner Karriere erhielt Gaultier zahlreiche Auszeichnungen und Anerkennungen. Darunter GQ „Men of the Year“ 2020; 2001 wurde er als Chevalier de la Légion d’Honneur ernannt (Ritter der Ehrenlegion), einer der höchsten staatlichen Auszeichnungen Frankreichs, sowie 2012 und 2013, als er den Persönlichkeitspreis der Fragrance Foundation für seine ikonischen Parfums erhielt. Trotz seines Erfolgs blieb er jedoch stets jemand, der sich nicht anpasst, sondern neue Wege geht.



Jean Paul Gaultier hat Grenzen verschoben, Tabus gebrochen und neue Perspektiven eröffnet. Seine Entwürfe sind von Individualität und Freiheit inspiriert und laden dazu ein, Mode nicht nur als ästhetisches, sondern auch als gesellschaftliches Phänomen zu begreifen. Mit seiner unverwechselbaren Handschrift und seinem Mut zur Andersartigkeit bleibt er eine prägende Figur der Modegeschichte.