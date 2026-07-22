Designer-Porträt: Wer war eigentlich Oscar de la Renta?

Oscar de la Renta wurde am 22. Juli 1932 in Santo Domingo in der Dominikanischen Republik geboren. Er wuchs in einer kulturell vielfältigen Familie auf und entwickelte bereits in jungen Jahren ein ausgeprägtes Interesse für Kunst und Kreativität. Mit 18 Jahren zog er nach Madrid, um Malerei an der Real Academia de Bellas Artes de San Fernando zu studieren. Während dieser Zeit entdeckte er jedoch seine Leidenschaft für Mode und begann Modezeichnungen für verschiedene Designer anzufertigen. Kurz danach er erhielt die Möglichkeit für den renommierten spanischen Couturier Cristóbal Balenciaga zu arbeiten. Anschließend sammelte er weitere Erfahrungen beim Modehaus Lanvin in Paris, bevor er Anfang der 1960er-Jahre nach New York zog, um seine Karriere in der amerikanischen Modebranche fortzusetzen.

Der Weg zum internationalen Durchbruch

Seinen entscheidenden Durchbruch erlebte Oscar de la Renta in den 1960er-Jahren. Große Aufmerksamkeit erhielt er, als die damalige First Lady Jacqueline Kennedy seine Entwürfe trug. Durch seine elegante und zugleich moderne Interpretation von Damenmode gewann er schnell das Interesse wohlhabender Kundinnen und prominenter Persönlichkeiten. Im Jahr 1965 gründete er schließlich sein eigenes Modelabel in New York. Bereits wenige Jahre später etablierte er sich als feste Größe in der internationalen Luxusmode. Seine Kollektionen wurden regelmäßig auf den Runways präsentiert und fanden große Anerkennung bei Modekritikern und Kundinnen gleichermaßen.

Die Handschrift des Designers

Oscar de la Rentas Stil zeichnete sich durch Eleganz, feminine Silhouetten und beeindruckende Handwerkskunst aus. Er verband die Tradition europäischer Haute Couture mit der Alltagstauglichkeit amerikanischer Mode und schuf dadurch einen eigenen Stil. Charakteristisch für seine Designs waren luxuriöse Stoffe wie Seide, Organza und Spitze, aufwendige Stickereien sowie detailreiche Verzierungen. Zudem verwendete er häufig kräftige Farben und florale Muster, die von der üppigen Natur seiner karibischen Heimat inspiriert waren.

Oscar de la Renta und Audrey Hepburn bei den Council Awards of Fashion Designers of America in 1988. (Foto: Ron Galella/Ron Galella Collection via Getty Images)

Berühmte Designs und ikonische Kollektionen

Im Laufe seiner Karriere entwarf Oscar de la Renta viele Kollektionen doch wurde besonders für seine luxuriösen Abend- und Brautkleider bekannt. Zu seinen bedeutendsten Kollektionen zählen die Frühjahr/Sommer-Kollektionen 2006, 2011 und 2014 sowie die Herbst/Winter-Kollektion 2014. Diese zeichneten sich durch florale Stickereien, aufwendige Verzierungen, hochwertige Stoffe und feminine Silhouetten aus und spiegelten seine typische Verbindung von Eleganz und Handwerkskunst wider. Seine Entwürfe wurden unter anderem von prominenten Frauen wie Jacqueline Kennedy Onassis, Hillary Clinton, Audrey Hepburn, Michelle Obama und Sarah Jessica Parker getragen.

Das Ende einer Karriere und das Erbe des Modehauses

Bis ins hohe Alter blieb Oscar de la Renta kreativ tätig und arbeitete kontinuierlich an neuen Kollektionen. Im Oktober 2014 verstarb er im Alter von 82 Jahren nach langer Krankheit. Dennoch lebt sein Vermächtnis weiter, denn das von ihm gegründete Modehaus zählt bis heute zu den bedeutendsten Luxusmarken der Welt. Nach De la Rentas Tod übernahm Peter Copping die Kreative Leitung. Seit 2017 bis 2026 war das Haus unter der Leitung von Laura Kim und Fernando Garcia. Sie haben weiterhin Damenmode, Brautkleider, Accessoires und Düfte entworfen, die den charakteristischen Stil des Gründers aufgreifen. Das Kreativduo hat jetzt jedoch ihren Abschied als Kreativdirektion verkündet und bisher ist noch keine Neubesetzung der Position verkündet worden. Unabhängig vom leitenden Kreativdirektor bleibt der Code des Modehauses bestanden: Glamour, Eleganz, höchste Qualität und handwerkliche Perfektion.