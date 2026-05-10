Designer-Portrait: Wer ist eigentlich Miuccia Prada?

Miuccia Prada wurde am 10. Mai 1949 in Mailand geboren. Sie ist die Enkelin von Mario Prada, der 1913 ein Luxuslederwarenhaus namens „Prada“ gründete. Anders als andere Designerinnen und Designer träumte sie jedoch zunächst nicht von einer Karriere in der Mode, sondern studierte und promovierte in Politikwissenschaften an der Universität Mailand. Parallel dazu machte sie eine Ausbildung zur Pantomimin am Piccolo Teatro in Mailand. Diese eher ungewöhnliche Kombination aus Politik und Performance prägte ihre spätere Arbeit als Designerin sehr. Erst Ende der 1970er-Jahre übernahm sie auf Wunsch ihrer Mutter die Leitung des Modehauses. Zu dieser Zeit war Prada noch ein kleines, traditionelles Lederwaren- und Familienunternehmen.

Der Durchbruch: Nylon und Minimalismus

Ihr erster Durchbruch als Designerin war 1984, als sie einen schwarzen Rucksack aus industriellem Nylon präsentierte. Dies wirkte zunächst unspektakulär, war jedoch revolutionär. Nylon galt bis dahin als billiges und nützliches Material, welches oft im Militär verwendet wurde, da es wasserresistent und robust ist. Prada machte daraus ein Luxusprodukt. Der schlichte, funktionale Rucksack wurde einige Zeit später zum It-Piece. In den 1990er-Jahren wurde Miuccia Prada für ihren Stil mehr und mehr bekannt, der auch „ugly chic“ genannt wurde. Ihre Kollektionen spielten mit „hässlichen“ Farben wie Senfgelb, Braun oder Olivgrün, mit strengen Silhouetten und groben Schnitten. Sie stellte dadurch Schönheitsideale infrage und entwarf Kleidung, die bewusst zum Nachdenken anregte und das Frauenbild bezüglich der Mode veränderte. Sie präsentierte ihre Kollektionen kühl, unabhängig und selbstbestimmt anstatt dekorativ und verführerisch. Obwohl Miuccia Prada die Stilrichtung des „ugly chic“ anstieß, folgten später auch Modehäuser wie Gucci und Balenciaga dem Trend und ließen sich von der eher unkonventionellen Art der Ästhetik inspirieren.

Prada Frühling / Sommer 2025. (Foto: Courtesy of Prada)

Miu Miu und das Spiel mit Identität

1993 gründete sie ihre Zweitlinie Miu Miu, benannt nach Miuccias Spitznamen. Während Prada oft streng und konzeptionell wirkt, zeigt Miu Miu mehr Verspieltheit und Jugendlichkeit und ist besonders bei der Generation Z beliebt. Kurze Röcke, Vintage-Referenzen, Glitzer und Spitze sind hier die Modecodes. Beide Linien spiegeln unterschiedliche Facetten derselben Designerin wider, und Ähnlichkeiten sind durchaus erkennbar.

Stil und Ästhetik

Miuccia Pradas Stil ist geprägt von bewussten Stilbrüchen. Sie kombiniert Retro-Elemente mit futuristischen Details, konservative Silhouetten mit außergewöhnlichen Materialien. Typisch sind klare Schnitte, geometrische Formen, Colour-Blocking-Farbkombinationen sowie hochwertige, oft technisch aussehende Stoffe. Ihre Kollektionen thematisieren regelmäßig gesellschaftliche Fragen wie: Was bedeutet Weiblichkeit? Was ist Macht? Wie beeinflusst Konsum unsere Identität? Seit 2020 arbeitet Miuccia Prada gemeinsam mit Raf Simons als Co-Kreativdirektorin zusammen.

Prada Frühling /Sommer 2026. (Foto: Courtesy of Prada)

Einfluss auf die Modewelt

Miuccia Prada gilt als Designerin der „Ugly-Chic“-Bewegung, einer Ästhetik, die bewusst das Unperfekte, Schräge und Unkonventionelle zelebriert. Viele Trends der letzten Jahrzehnte lassen sich auf ihre Vision zurückführen, unter anderem Normcore, klobige Schuhe oder Retro-Cardigans. Mit ihrer Stiftung „Fondazione Prada“ schuf sie zudem eine Plattform für zeitgenössische Kunst und Architektur. Sie hat seitdem zahlreiche Auszeichnungen für ihren Einfluss erhalten, darunter internationale Designerpreise und Ehrungen für ihr kulturelles Engagement.

Persönlichkeit und Haltung

Miuccia Prada tritt selten glamourös auf. Sie bevorzugt schlichte Kleidung, spricht reflektiert über Politik, Gesellschaft und Feminismus und hinterfragt offen die Mechanismen der Modeindustrie. Sie wirkt oft zurückhaltend, beinahe streng, doch genau diese Haltung macht sie besonders in der Modewelt. Sie selbst beschreibt Mode als Werkzeug zur Analyse der Gegenwart, denn für sie ist Kleidung nie nur Dekoration, sondern Ausdruck sozialer und kultureller Situationen.

Designerin Miusccia Prada, bei ihrer Frühling/Sommer MiuMiu 2020 Show in Paris. (Foto: Getty Images)

Miuccia Prada transformiert Intellekt zum Luxus, Zweifel zur Ästhetik und Widerspruch zur Strategie. Als Unternehmerin und Designerin hat sie Prada von einem traditionellen Lederwarenhaus zu einem globalen Modehaus transformiert und prägt bis heute die Trends und die Modewelt mit ihren Konzepten und Kollektionen.