Designerporträt: Wer war eigentlich Yves Saint Laurent?

Yves Saint Laurent gilt als Visionär und als einer der einflussreichsten Designer des 20. Jahrhunderts. Mit seiner visionären Kreativität, seinem Gespür für Eleganz und seinem Mut, gesellschaftliche Grenzen zu durchbrechen, revolutionierte er die internationale Modewelt.

Yves Henri Donat Mathieu-Saint-Laurent wurde am 1. August 1936 in Oran geboren, einer Hafenstadt im französisch verwalteten Algerien. Yves war in seiner Kindheit und Jugend introvertiert und zog sich zurück in seine eigene Welt. Er schneiderte Kleider für die Puppen seiner Schwestern oder zeichnete Kostüme für imaginäre Theaterstücke. Mit siebzehn Jahren sendete er seine Entwürfe an das International Wool Sekretariat nach Paris und gewann den ersten Preis. Christian Dior, dem der Entwurf gezeigt wurde, lud ihn persönlich nach Paris ein. Saint Laurent zeichnete, entwarf und lernte von Dior die Sprache der Haute Couture.



Nach Diors Tod 1958 entwarf Saint-Laurent seine erste Kollektion für das Modehaus Dior. Sie hieß »Ligne Trapèze« – eine weiche, schwingende A-Silhouette – und die Presse feierte ihn als Retter des Hauses. 1960 wurde Saint-Laurent zum Militärdienst einberufen und musste daher seine Mode-Karriere zwangsläufig pausieren. Als er zurückkehrte, war Marc Bohan neuer Chefdesigner von Dior. Nach einer Abfindung, durch die er sich die Freiheit kaufte, gründete er gemeinsam mit seinem Lebenspartner Pierre Bergé 1961 die Maison Yves Saint Laurent.

Trapezförmiges Kleid, 1958 – Yves Saint Laurent für Christian Dior. (Foto: Getty Images)

Die Revolution des Le Smokings

1966 präsentierte Saint Laurent den Smoking – einen Hosenanzug für Frauen im Schnitt des männlichen Anzugs, inklusive Frack, Reverskragen und Kummerbund. Die Gesellschaft war entsetzt, denn es setzte ein Statement zur Unabhängigkeit der Frau in den 70er Jahren. Nach und nach wurde der Smoking, zu dem was er heute ist: eines der einflussreichsten Kleidungsstücke des 20. Jahrhunderts.

Bekannte Kollektionen

Eine ikonische Kollektion war die Mondrian-Kollektion von 1965. Dabei ließ sich Yves Saint Laurent von den geometrischen Kunstwerken des Malers Piet Mondrian inspirieren. Die Kleider zeichneten sich durch klare Linien, rechteckige Farbflächen und minimalistisches Design aus. Diese Verbindung von Kunst und Mode wurde zu einem seiner wichtigsten Markenzeichen und zeigte, dass Kleidung auch als Kunstform verstanden werden kann. Auch seine russische Kollektion aus dem Jahr 1976 zählt zu seinen bekanntesten Werken. Sie war geprägt von luxuriösen Stoffen, aufwendigen Stickereien, kräftigen Farben und folkloristischen Einflüssen. Viele Kritiker betrachten diese Kollektion als Höhepunkt seiner kreativen Karriere. Daneben machte Yves Saint Laurent den Safari-Look populär, indem er Safari-Jacken und utility-inspirierte Kleidung elegant und luxuriös interpretierte.

Stilistische Merkmale

Typisch für Yves Saint Laurent waren starke Farben, hochwertige Stoffe wie Samt, Satin oder Seide sowie eine Mischung aus Eleganz und moderner Tragbarkeit. Er arbeitete häufig mit kulturellen und künstlerischen Inspirationen aus Ländern wie Marokko, Spanien oder Russland. Außerdem spielte er mit Androgynität und setzte auf feminine Mode mit maskulinen Elementen. Transparente Stoffe, klare Schnitte und selbstbewusste Silhouetten waren ebenfalls charakteristisch für seinen Stil.

Tyra Banks auf dem Laufsteg bei der Yves Saint Laurent Ready-to-Wear-Modenschau Herbst/Winter 1992/1993. (Foto: Getty Images)

Ende der Karriere und das Haus heute

Im Jahr 2002 zog sich Yves Saint Laurent offiziell aus der Modewelt zurück und verabschiedete sich mit seiner letzten Haute-Couture-Show in Paris. Seine Entscheidung begründete er unter anderem damit, dass sich die Modeindustrie seiner Meinung nach zu stark auf Kommerz statt auf Kreativität konzentrierte. Mit seinem Rücktritt endete die klassische Ära der großen französischen Couturiers. Viele betrachteten ihn als letzten Designer, der Haute Couture noch als echte Kunstform lebte. Nach Yves Saint Laurents Rückzug prägten verschiedene Kreativdirektoren die Marke neu, darunter Tom Ford, Stefano Pilati, Hedi Slimane und heute Anthony Vaccarello. Besonders Hedi Slimane sorgte ab 2012 für große Veränderungen: Er verkürzte den Namen der Ready-to-wear-Linie von „Yves Saint Laurent“ zu „Saint Laurent“ und modernisierte das Image des Hauses.



Seit 2016 ist Anthony Vaccarello Kreativdirektor von Saint Laurent. Die Marke steht weiterhin für schmale Silhouetten, dunkle Eleganz, starke Schultern und einen sehr filmischen, sinnlichen Stil. Gleichzeitig greift das Haus immer wieder klassische Elemente von Yves Saint Laurent auf, etwa den berühmten „Le Smoking“-Anzug oder androgyne Mode.