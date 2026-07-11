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Deshalb ist eine gesunde Kopfhaut essenziell für schönes Haar

Von Meryem Sener
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11 Jul 2026
Deshalb ist eine gesunde Kopfhaut essenziell für schönes Haar Deshalb ist eine gesunde Kopfhaut essenziell für schönes Haar
Haarpflege fängt schon bei der Kopfhaut an (Foto: Getty Images)

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Pflegeprodukte für unsere Haare haben wir viele. Doch ein Aspekt wird oft vergessen: Eine gesunde Kopfhaut ist das A und O für schönes Haar

Wie viele Haarpflegeprodukte stehen in Ihrem Badezimmer? Shampoo, Spülung, Kur, Serum, Öl, Leave-in: Wir haben unzählige Möglichkeiten, um auf die individuellen Bedürfnisse unseres Haars einzugehen. Dabei vergessen die meisten die Wurzel des Problems – im wahrsten Sinne des Wortes. Denn gesund wird das Haar erst dann, wenn auch die Kopfhaut in Balance ist.

Wieso eine gesunde Kopfhaut so wichtig ist

Eine gesunde Kopfhaut ist im Grunde das Fundament für schönes, kräftiges Haar – und wird trotzdem oft unterschätzt. Doch es lohnt sich, sie zu pflegen:

1. Das Haarwachstum beginnt in der Kopfhaut

Jedes Haar wächst aus einem Haarfollikel. Ist die Kopfhaut gut durchblutet, ausgeglichen und frei von Entzündungen, können die Follikel optimal arbeiten. Eine gestresste oder entzündete Kopfhaut kann das Wachstum verlangsamen oder sogar Haarausfall begünstigen.

2. Weniger Schuppen, Juckreiz & Irritationen

Zu trocken? Dann juckt es, schuppt und spannt. Zu fettig? Dann verstopfen Talg und Stylingrückstände die Follikel. Viele klassische Haarprobleme entstehen nicht im Haar, sondern auf der Kopfhaut: Schuppen, Rötungen, Spannungsgefühl oder Brennen. Eine intakte Hautbarriere wirkt wie ein Schutzschild.

3. Mehr Glanz & bessere Haarqualität

Ist die Kopfhaut gesund, wird das Haar gleichmäßiger mit Nährstoffen versorgt. Das Ergebnis: Die Haare wirken kräftiger, glänzender und lassen sich besser stylen.

4. Anti-Aging fürs Haar

Ja, auch die Kopfhaut altert. Mit der Zeit nimmt die Durchblutung ab, die Haut wird dünner. Pflege, die die Kopfhaut stärkt, kann diesem Prozess entgegenwirken und das Haar länger vital halten.

Das können Sie für eine gesunde Kopfhaut tun

Wie gestaltet sie sich nun, die perfekte Kopfhautpflege? Das kommt auf die Ausgangssituation an. Eine gesunde Kopfhaut braucht vor allem ausgleichende, beruhigende und barriere­stärkende Inhaltsstoffe: Niacinamid reguliert Talg und stärkt die Haut, Panthenol, Allantoin und Aloe Vera beruhigen und spenden Feuchtigkeit, während Hyaluronsäure, Glycerin, Ceramide und Squalan Trockenheit und Spannungsgefühle lindern.

Bei fettiger oder schuppiger Kopfhaut helfen Salicylsäure und Zink PCA, das Gleichgewicht wiederherzustellen, ergänzt durch pre- und postbiotische Wirkstoffe, die das Mikrobiom stabilisieren.

Für die Pflege gilt im Allgemeinen: Waschen Sie Ihr Haar lieber sanft statt aggressiv und spülen Sie Ihr Shampoo immer gut aus. Auch ein gelegentliches Kopfhautpeeling kann helfen, um Rückstände zu entfernen. Und wie auch bei der Gesichtshaut hilft es, nach der Reinigung eine Pflege sanft einzumassieren, zum Beispiel ein beruhigendes Kopfhautserum oder -tonic.

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Meryem Sener
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Meryem Sener
Published 11 Jul 2026
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