Der Teufel trägt Prada 2: Diese Looks schauen wir uns ab



Zwei Jahrzehnte nach dem Kultfilm kehrt die Welt von „Der Teufel trägt Prada“ zurück auf die Leinwand – und mit ihr die Frage, die Modefans schon damals beschäftigt hat: Wie lassen sich diese ikonischen Looks eigentlich im echten Leben tragen?

Mit der Fortsetzung Der Teufel trägt Prada 2 rückt nicht nur die Geschichte rund um Mode, Macht und Selbstinszenierung erneut in den Fokus, sondern auch der unverwechselbare Stil, der die Figuren geprägt hat. Von eleganten Power-Silhouetten bis hin zu subtilen High-Fashion-Details zeigt der neue Film eine Ästhetik, die zwar auf dem Laufsteg zu Hause ist, aber längst den Weg in den Alltag finden kann.

Wir nehmen Sie mit hinter die Kulissen der neuen Looks aus dem Film und zeigen anhand ausgewählter Szenenbilder, wie Sie die Outfits der Charaktere – inspiriert von der Welt rund um Miranda Priestly und ihrer Assistentinnen – stilvoll und alltagstauglich nachstylen können.

Im Midirock wie Andrea Sachs

Foto: Getty Images

Im ersten Teil hat Andy Sachs anfangs nur wenig für Mode übrig. Zu große Pullover, wenig Form, viel Praktikabilität – Mode ist für sie eher Nebensache. Erst durch ihre Zeit bei Runway und unter dem Einfluss von Miranda Priestly wird aus dem unscheinbaren Look Schritt für Schritt ein echter Stil mit klaren Schnitten, hochwertigen Teilen und mehr Selbstbewusstsein im Styling. Im neuen Film wirkt Andy jetzt wie jemand, der Mode wirklich beherrscht. Ein Beispiel: Dieser Midirock-Look, den Sie im Alltag auch mit flachen Schuhen tragen können. Die Kombination aus Plissee-Rock und weißem Hemd ist ein Look für den Frühling, der sehr einfach abseits der Leinwand getragen werden kann.

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(2) 100 % UV400-Schutz. Kratzfeste Polycarbonat-Gläser

(3) Mischgewebe aus Baumwolle und Lyocell. Lange Ärmel mit Knopfmanschetten

(4) Riemen mit Elastikeinsatz. Aus Leder

Im Power-Look wie Miranda Priestly

Foto: Getty Images

Miranda Priestly hat alles unter Kontrolle – auch ihren Stil. Perfekt geschnittene Mäntel, klare Silhouetten. Auch im neuen Film bleibt Miranda dieser Linie treu, wirkt aber noch reduzierter und moderner. Damals wie heute setzt sie auf perfekt sitzende Blazer, im neuen Film beispielsweise in einer monochromen Kostüm-Kombination. Wichtig sind hier die Accessoires, wie Mirandas dominante Sonnenbrille oder hochwertiger Schmuck, die den Look aufregender machen.

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(2) Aus mit 925er Sterlingsilber beschichtetem Messing

(3) Weiches Veloursleder. Hauptfach mit Reißverschluss. Innenraum mit Steckfach

(4) Eckige Cat-Eye-Sonnenbrille mit spitz zulaufenden Bügeln

Im Korsett-Look wie Emily Charlton

Foto: Getty Images

Während ihrer Zeit bei Runway trug Emily figurbetonte Silhouetten und orientierte sich natürlich an den High-Fashion-Trends der 2000er – sie wollte schließlich unbedingt dazugehören. Im neuen Film wirkt ihr Stil deutlich erwachsener und strategischer. Starke Schultern, klare Schnitte, luxuriöse Materialien und ein Hauch von Dominanz bestimmten ihre Outftis. Ein gutes Beispiel: Dieser Look mit Korsett-Detail. In der bedeckten Kombination mit einem weißen Hemd und der fließenden Hose wirkt die Schnürung in der Taille trendbewusst, aber gleichzeitig kontrolliert und Büro-tauglich.

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(2) Aus Leder. Mit Reißverschlussfach

(3) Gestaltet mit einer Brusttasche und zwei Rückenfalten. Normale Passform

(4) Kunststoffgestell. Gläser mit UV-Schutz III. Mit Schutzetui aus geprägtem Leder

Im Anzug wie Nigel Kipling

Foto: Getty Images

Nigel Kipling ist der heimliche Stil-Mentor hinter den Kulissen von Runway. Sein Look ist dabei genauso charakterstark wie seine Persönlichkeit: perfekt sitzende Anzüge, auffällige Brillen und ein Mix aus Eleganz und kreativer Extravaganz. Sowohl für Männer als auch für Frauen ergibt sich hier eine Inspiration für den Alltag. Wird ein perfekt geschnittener Anzug durch stilvolle Accessoires und ein tolles Hemd ergänzt, wirkt er nicht unbedingt förmlich, sondern für jede Gelegenheit passend.

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(2) Schnallenverschluss. Aus feinem Glattleder

(3) Aus Zefiro-Seiden, Kaschmir und Leinen

(4) Aus reiner Seide mit Logo-Patch (7,5cm)

Im Kleid wie Assistentin Amari

Foto: Getty Images

Als neue Assistentin bringt Amari frischen Wind in die Welt von Runway. Gespielt von Simone Ashley, verkörpert sie eine jüngere, globalere Modegeneration, die selbstbewusst ist und ein klares Gespür für Individualität hat. Laut ersten Einblicken trägt Amari unter anderem archivalische Stücke von Jean Paul Gaultier, die ihre Rolle als moderne Mode-Insiderin unterstreichen – denn im Gegensatz zu Andy muss sie Mode nicht erst lernen. Ein Look zum Abschauen: Die Kombination aus Trägerkleid mit einem weißen Hemd. Der Look wirkt jung, aber förmlich genug für das Büro. Je nach Anlass können Sie Absatzschuhe oder auch Stiefel zu diesem Outfit kombinieren.