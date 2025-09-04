Der schönste Schmuck beim Venice Film Festival 2025

Sie funkeln und strahlen: Der rote Teppich bei den 82. Film-Festspielen in Italien war nicht nur gefüllt mit Hollywood-Prominenz, sondern auch glitzernden Schmuckstücken. Diese Looks waren unvergesslich!

Beim Venice Film Festival trug die Teufel trägt Prada Schauspielerin ein roségoldenes Tamara Ralph Fall 2025 Couture Kleid. Doch der wahre Star der Show waren die Kronleuchter-Ohrringe von Tiffany & Co. Bei der Premiere von „Smashing Machine“ glitzerten die Ohrringe aus Platin und Gelbgold mit roten und rosanen Spinellen und Diamanten. An ihrem Finger hing ein Ring aus Platin mit einem Diamanten von über 15 Karat und Diamantakzenten. Abgerundet wurde ihr Look mit einem blumenförmigen Ring, ebenfalls von Tiffany.

Emily Blunt trägt Hängeohrringe mit pinken Tropen von Tiffany & Co. (Foto: Getty Images)

Auf dem Red Carpet von Guillermo del Toro's neuer Frankenstein Adaption verzauberte Model Rosie Huntington-Whiteley in einem weißen bodenlangen Cut-Out-Kleid von Armani Privé. Das Kleid kombinierte die Tiffany & Co Botschafterin mit einer Federboa und funkelnden Schmuck von Tiffany, darunter ein Armband aus 17-Karat Diamanten, Ohrringe aus Platin und Diamanten und glänzende Cocktailringe, unteranderem aus der Tiffany Blue Book Collection.

Rosie Huntington-Whiteley strahlt in einem in Tiffany & Co. Armband und Ringen. (Foto: Getty Images)

Model Georgina Rodriguez zog in Venedig alle Augen auf sich. Sie trug ein schwarzes Roberto Cavalli Kleid auf dem roten Teppich, aber der eigentliche Blickfang waren ihre Accessoires. Die Argentinierin, neuerdings verlobt zu Fußball-Legende Christiano Ronaldo, zeigte nicht nur den 35-Karat-Diamanten an ihrem Finger, sondern überzeugte auch mit ihrer Schmuckauswahl von Pasquale Bruni Fine Jewellery. Sie wählte eine Reihe von Schmuckstücken der italienischen Marke, darunter ein Diamant-Choker mit Rosenmotiv und einige Ringe.

Georgina Rodriguez trägt Pasquale Bruni, eine italienische Schmuckmarke aus Valenza. (Foto: Getty Images)

Horror-Liebling Mia Goth strahlt ebenfalls in Tiffany & Co. bei den 82. internationalen Filmfestspielen. Beim Fototermin für ihren neuen Film Frankenstein wählte sie eine Halskette aus dem Archiv der New Yorker Brand, gefertigt aus Gold, Platin, Diamanten und Smaragden. Außerdem kombinierte sie ein Tiffany Victoria Armband mit gemischten Clustern aus Platin mit Diamanten, so wie einen passenden Diamant-Bandring aus Platin. Ihre Look wurde komplettiert durch ein Schokoladenbraunes Minikleid von Versace Couture, aus der Frühjahr/Sommer-Kollektion 1991.

Mia Goth(trägt eine Chopard-Kette mit Diamanten und Smaragden. (Foto: Getty Images)

Für die Premiere ihres neuen Films After the Hunt bestritt die Schauspielerin den Teppich in einem dunkelblauen Atelier Versace Kleid mit Damier-Motiv, gemeinsam mit ihren Co-Stars und Regisseur Luca Guadagnino. Ihren Look komplettierte sie mit Schmuck von Chopard. Die platingefassten Hängeohrringe aus der Red Carpet Kollektion bestehen aus 36,15 Karat natürlichen Diamanten. Außerdem trug Roberts ein gewebtes Diamantarmband aus der Chopard Haute Joaillerie Collection, mit Saphiren und 22-Karat Diamanten.

(Foto: Getty Images)

Julia Roberts After the Hunt Co-Star Chloë Sevigny strahlte in einem maßgeschneiderten Kleid von Saint Laurent. Das Kleid aus schwarzer Spitze inkludierte Radlerhosen und einem Bubble-Rock, eine Anspielung auf einen ähnlichen Runway-Look aus den 90ern. Ergänzt wurde der Look von Schmuckstücken von Tiffany & Co.: Sie strahlte in einer Halskette aus Platin mit Diamanten von insgesamt über 79 Karat, sowie Ohrringen und einem Ring aus 18 Karat Weißgold mit Diamanten.

Stil-Ikone Chloe Sevigny trägt Tiffany & Co. auf dem Red Carpet. (Foto: Getty Images)

Schauspielerin Greta Lee erschien in einem maßgeschneiderten Dior-Look, designed vom neuen Dior Kreativdirektor Jonathan Anderson. Für die Premiere ihres neuen Films „House of Dynamite“ kombinierte sie das drapierte zweifarbige Kleid mit Platinschmuck von Tiffany & Co., darunter eine Diamant-Pavé-Halskette.

Gestylt in Dior von J.W. Anderson, kombiniert Greta Lee Tiffany & Co Schmuck. (Foto: Getty Images)

Elvis Presleys Enkelin Riley Keough erschien auf dem roten Teppich in einem braunen Kleid von Chloé’s Fall/Winter 2025 Kollektion, doch der wahre Eyecatcher war die „Cafayate Necklace“ von Cartier. Für die Premiere ihres neuen Films Jay Kelly betrat sie den roten Teppich mit der Kette aus der En Équilibre-Kollektion des High -Jewelry-Hauses. Das Schmuckstück verfügt über zwei schillernde Opale in Rot-, Orange- und Gelbtönen, die von Saphiren umgeben sind. Der Rest der Kette ist in 51 Umba-Saphire in Halbmondform gefasst. Die Edelsteine sind nach ihrem Herkunftsort, dem Umba-Tal in Tansania, benannt.

Riley Keough ist eine Vision Cartier! (Foto: Getty Images)

Das Venice Film Festival beweist einmal mehr, dass Schmuck mehr ist als nur Accessoire: er macht den großen Auftritt erst komplett!