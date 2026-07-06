Der neue Luxus heißt Regeneration

Früher reichten ein paar Saunagänge, eine Massage und ein gutes Dinner, um erholt nach Hause zu fahren. Heute sind die Ansprüche an eine Auszeit deutlich gewachsen. Immer mehr Reisende wünschen sich einen Urlaub, der nicht nur entspannt, sondern nachhaltig guttut – körperlich ebenso wie mental. Begriffe wie Health Travel, Longevity oder Biohacking sind längst keine Nischenthemen mehr, sondern prägen eine neue Generation von Hotels, die Gesundheit ganzheitlich denken.



Dabei geht es nicht um Selbstoptimierung um jeden Preis. Vielmehr wächst das Bedürfnis, einen bewussten Gegenpol zum oft beschleunigten Alltag zu schaffen: mehr Schlaf, mehr Bewegung, gesunde Ernährung, Zeit in der Natur und Angebote, die Regeneration wissenschaftlich begleiten, statt sie nur zu versprechen.

Ein Rückzugsort für nachhaltige Erholung

Ein Hotel, das diesen Gedanken besonders konsequent umsetzt, ist das Naturhotel Forsthofgut im österreichischen Leogang. Umgeben von den Leoganger Steinbergen und einem eigenen Waldstück verbindet das Fünf-Sterne-Haus die Kraft der alpinen Landschaft mit modernen Gesundheitskonzepten – ohne dabei den Genuss aus den Augen zu verlieren.