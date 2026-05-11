Mit „Alien“ hat Mugler vor über zwei Jahrzehnten einen Duft geschaffen, der bis heute als Ikone gilt – geheimnisvoll, kraftvoll und unverwechselbar. Jetzt schreibt das französische Dufthaus das nächste Kapitel seiner Erfolgsgeschichte: Mit „Alien Pulp“ präsentiert Mugler eine neue Interpretation des Kultparfums – fruchtiger, sinnlicher und provokativer denn je. Gleichzeitig bekommt das Alien-Universum in der DACH-Region ein neues Gesicht: Helene Fischer.



Die Sängerin, Entertainerin und Ausnahmeerscheinung verkörpert künftig die Kampagne rund um Mugler Alien und Alien Pulp. Eine Wahl, die kaum passender sein könnte. Denn wie der Duft steht auch Helene Fischer für Strahlkraft, Transformation und eine starke, unverwechselbare Persönlichkeit. „Dieser Duft verkörpert für mich Stärke, Individualität und eine besondere weibliche Energie“, erklärt Fischer über die Zusammenarbeit.

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Ein Duft wie eine verbotene Versuchung

Mit Alien Pulp wagt Mugler eine neue olfaktorische Richtung. Die Komposition verbindet die ikonische Alien-Signatur mit einer überraschend intensiven Fruchtigkeit. Im Zentrum steht ein saftiger Himbeer-Akkord, der auf grüne Mandarine und cremige Vanille trifft. Im Herzen entfalten Jasmin Grandiflorum und Maiglöckchen ihre strahlende florale Aura, bevor Cashmeran und weiche Moschusnoten dem Duft Tiefe und eine beinahe hypnotische Wärme verleihen.



Kreiert wurde Alien Pulp von Meisterparfümeur Dominique Ropion, dem Duftkünstler, der bereits das originale Alien entwickelte. Seine neue Kreation beschreibt Mugler als „die Essenz der Verführung“: ultra-fruchtig, floral und mit einer Intensität, die lange auf der Haut nachhallt.



Auch optisch bleibt Mugler seiner futuristischen Ästhetik treu. Der ikonische Talisman-Flakon erscheint bei Alien Pulp in einem leuchtenden Pink-Ombré, das von kräftigem Pink bis zu kristallinem Weiß verläuft. Der Flakon ist – typisch Mugler – nachfüllbar und steht damit zugleich für Luxus und Nachhaltigkeit.

Stark und unverwechselbar: Helene Fischer für „Alien“. (Foto: Armin Morbach für Mugler Fragrance)

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Helene Fischer als Symbol moderner Weiblichkeit

Dass Mugler für die DACH-Kampagne ausgerechnet Helene Fischer gewählt hat, ist strategisch wie emotional nachvollziehbar. Seit Jahren zählt sie zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Künstlerinnen überhaupt. Ihre Bühnenpräsenz, ihre Wandelbarkeit und ihre enorme Popularität machen sie zur idealen Botschafterin für ein Duftuniversum, das seit jeher auf Transformation und Selbstermächtigung setzt.

„Ihre magnetische Ausstrahlung, ihr unverwechselbarer Stil und ihre enorme Popularität machen sie zur idealen Partnerin“, erklärt Elise Mannweiler, General Manager DACH für Mugler Fragrance.



Für die globale Alien-Pulp-Kampagne stand Supermodel Anok Yai vor der Kamera. In surrealen, violett schimmernden Szenerien erhebt sie sich aus einem Meer aus „extraterrestrischem Nektar“. Damit bleibt Mugler seiner DNA treu, Düfte nicht nur als Beauty-Produkt zu inszenieren, sondern als Erlebniswelt mit mythologischem Charakter. Alien Pulp soll genau das verkörpern – einen Duft, der Grenzen überschreitet und Emotionen weckt.