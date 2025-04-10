ABO Suche
monsieur Jetzt lesen
Subscription
MADAME im Abo: Verpassen Sie keine Ausgabe - mehr erfahren.
All Mode Beauty Lifestyle Travel Health Schmuck Culture Horoskope
Lifestyle

DER FEINE UNTERSCHIED: Wie verhält man sich, wenn jemand etwas zwischen den Zähnen hat?

Von Petra Winter
Weiterlesen ↓
10 Apr 2025
DER FEINE UNTERSCHIED: Wie verhält man sich, wenn jemand etwas zwischen den Zähnen hat?} DER FEINE UNTERSCHIED: Wie verhält man sich, wenn jemand etwas zwischen den Zähnen hat?}

MADAME Newsletter - Erhalten Sie stilvolle Inspiration, exklusive Inhalte und Gewinnspiele, digital und kostenlos.

Curated from Exklusiv online
Jetzt zum Newsletter
anmelden
Oft sind es die Details, die uns im Alltag ins Grübeln bringen: Wann steht man auf, wenn eine ältere Person den Bus betritt? Wer reicht bei einer Begrüßung zuerst die Hand? In unserem neuen Format „Der feine Unterschied“ beantwortet Chefredakteurin Petra Winter regelmäßig die wichtigsten Knigge-Fragen und gibt wertvolle Tipps für stilvolles Auftreten.

Natürlich ist es leichter zu sagen: Du hast da was…, wenn man sich gut kennt. Der besten Freundin, dem Bruder, der lieben Kollegin würde man unmittelbar nach Feststellung charmant und mit einem Lächeln zu verstehen geben, dass uns da ein Kräuterrest, ein Pfefferkorn oder was auch immer entgegenblinzelt. Schwieriger wird’s, wenn das Verhältnis zum Gegenüber distanzierter oder komplizierter ist: die Chefin, ein Kunde, ein Flirt.

Als ich meinen ersten Mann kennenlernte, lud er mich in das damals sehr angesagte Doc Cheng’s (heute Nikkei Nine) ein, eines der besten Sushi-Lokale im Hamburger Hotel Vier Jahreszeiten. Ich bestellte unter anderem California Rolls mit schwarzem und weißem Sesam. Sie können sich denken, was passierte. Nachdem ich nachts zuhause war und mir selig im Spiegel zulächelte, lachte eine Batterie an Sesamkörnern zurück. Wie furchtbar! So hatte ich also stundenlang meinem Schwarm gegenübergesessen – und er hatte nichts gesagt. Natürlich war ich ein bisschen wütend auf ihn. Und natürlich sprach ich ihn am Tag danach darauf an. Er gab die beste Antwort, die man in einem solchen Fall geben kann: Ihm sei das gar nicht aufgefallen, weil er die ganze Zeit in meine schönen Augen geschaut habe. Ok, es war tatsächlich ziemlich schummrig in dem Restaurant.

Was lernte ich daraus? Mein Ansatz ist bis heute, auch den Menschen, mit denen ich (noch) nicht auf vertrautem Fuße bin, immer mitzuteilen, wenn etwas nicht stimmt mit ihrer Zahnleiste (Nase, Lippenstift, Mascara-Krümel unter den Augen, offene Naht oder Hose). Man kann das sehr diskret machen mit einem Fingerzeig oder einer geflüsterten Botschaft. Bis jetzt haben sich noch alle erleichtert bedankt. Und riskiert, dass jemand hinterher sein Malheur feststellt und sauer auf mich ist, habe ich damit nicht.

Petra Winter
Von
Petra Winter
Published 10 Apr 2025
Aktie Facebook LinkedIn
Wählen Sie jetzt Ihr MADAME-Abo mit
exklusiven Vorteilen.
Madame
Spezial: Jahresabo MADAME
Jahresabo mit 11 Ausgaben
€ 99.00 € 9.90
Madame
Mini-Abo MADAME
3 Ausgaben
€ 17.55
Madame
MONSIEUR Abo
4 Ausgaben
€ 32.00
Die Beautiful Minds Media GmbH sendet mit Ihrer Zustimmung auf Sie und Ihre Interessen zugeschnittene Mitteilungen. Zum Zwecke der Personalisierung analysieren und verarbeiten wir die von Ihnen im Zusammenhang mit der Nutzung unserer Produkte und Dienstleistungen bereitgestellten Daten sowie Ihre Interaktionen mit uns. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.