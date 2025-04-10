DER FEINE UNTERSCHIED: Wie verhält man sich, wenn jemand etwas zwischen den Zähnen hat?

Natürlich ist es leichter zu sagen: Du hast da was…, wenn man sich gut kennt. Der besten Freundin, dem Bruder, der lieben Kollegin würde man unmittelbar nach Feststellung charmant und mit einem Lächeln zu verstehen geben, dass uns da ein Kräuterrest, ein Pfefferkorn oder was auch immer entgegenblinzelt. Schwieriger wird’s, wenn das Verhältnis zum Gegenüber distanzierter oder komplizierter ist: die Chefin, ein Kunde, ein Flirt.

Als ich meinen ersten Mann kennenlernte, lud er mich in das damals sehr angesagte Doc Cheng’s (heute Nikkei Nine) ein, eines der besten Sushi-Lokale im Hamburger Hotel Vier Jahreszeiten. Ich bestellte unter anderem California Rolls mit schwarzem und weißem Sesam. Sie können sich denken, was passierte. Nachdem ich nachts zuhause war und mir selig im Spiegel zulächelte, lachte eine Batterie an Sesamkörnern zurück. Wie furchtbar! So hatte ich also stundenlang meinem Schwarm gegenübergesessen – und er hatte nichts gesagt. Natürlich war ich ein bisschen wütend auf ihn. Und natürlich sprach ich ihn am Tag danach darauf an. Er gab die beste Antwort, die man in einem solchen Fall geben kann: Ihm sei das gar nicht aufgefallen, weil er die ganze Zeit in meine schönen Augen geschaut habe. Ok, es war tatsächlich ziemlich schummrig in dem Restaurant.

Was lernte ich daraus? Mein Ansatz ist bis heute, auch den Menschen, mit denen ich (noch) nicht auf vertrautem Fuße bin, immer mitzuteilen, wenn etwas nicht stimmt mit ihrer Zahnleiste (Nase, Lippenstift, Mascara-Krümel unter den Augen, offene Naht oder Hose). Man kann das sehr diskret machen mit einem Fingerzeig oder einer geflüsterten Botschaft. Bis jetzt haben sich noch alle erleichtert bedankt. Und riskiert, dass jemand hinterher sein Malheur feststellt und sauer auf mich ist, habe ich damit nicht.