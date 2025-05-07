DER FEINE UNTERSCHIED: Wie sagt man jemandem, dass er zu stark parfümiert ist?

Da ich zumindest zeitweise die Erziehungsberechtigte von gleich zwei jungen Männern war, weiß ich, dass diese dazu neigen, sehr viel Parfum aufzulegen. Schließlich spielen die Hormone verrückt und der Umgang mit Kosmetika will erst einmal gelernt sein. Und natürlich ist es so herum besser als die kleinen Stinkbomben zu ertragen. An dieser Stelle hatte ich oft Mitleid mit allen Lehrern, die in einer Wolke von Schweiß gemischt mit Axe-Deospray vor einer Klasse von Pubertierenden stehen.

Wir als Mütter haben in der Adoleszenz unserer Kinder die Verpflichtung, die nächste Generation auf ein goldenes Maß an Duftzufuhr zu trainieren. Bei manchen Männern ist das vergebens gewesen, und das müssen wir bis heute olfaktorisch ausbaden. Wie sagt man das also dem Partner oder – kommt ja auch vor – der Freundin mit dem Zuviel an Parfum? Mit einem erstaunten: „Oh, Du riechst ja heute besonders!“ in der Hoffnung, derjenige verstünde den Wink mit dem Zaunpfahl. Wenn dem nicht so ist, könnte man nachschieben: „Ein Spritzer von diesem wunderbaren Duft würde Deine Persönlichkeit noch besser zur Geltung bringen als ein Zuviel davon.“ Charme ist in jedem Fall angebrachter als direkte Konfrontation. Es hilft wie immer die goldene Regel, sich in den anderen hineinzusetzen und dem Gedanken nachzuspüren, wie man es selbst fände, diesen Faux Pas, nun ja, unter die Nase gerieben zu bekommen.