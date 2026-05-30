DER FEINE UNTERSCHIED: Wie geht man damit um, wenn das Essen im Restaurant nicht schmeckt?

Für gewöhnlich betrete ich ein Restaurant, in dem mir das Essen nicht gefällt, kein zweites Mal. Trotzdem kann es natürlich auch in Lokalen vorkommen, die man eigentlich schätzt, dass ein Gericht enttäuscht. Die Frage ist nur: Wie geht man souverän damit um?

Schweigen oder reklamieren?

Ich gehöre eher zur Fraktion des stillen Protests. Wenn mich ein Gericht nicht überzeugt, esse ich oft nur einen Teil davon und lasse den Rest stehen. Auf die höfliche Nachfrage des Servicepersonals antworte ich meist diplomatisch ausweichend. Irgendwann merkt das Team ohnehin, dass etwas nicht stimmt – spätestens, wenn der Teller beinahe unberührt zurückgeht. Nicht selten verschwindet das Gericht dann kommentarlos von der Rechnung. Eine elegante Lösung für beide Seiten.



Anders sieht es allerdings in Restaurants aus, die ich liebe und regelmäßig besuche. Dort spreche ich Probleme offen an – nicht aus Prinzip, sondern aus Wertschätzung. Denn nur ehrliches Feedback gibt einer Küche die Möglichkeit, besser zu werden. Gerade Stammgäste können konstruktive Kritik äußern, ohne arrogant oder belehrend zu wirken.

Wann man etwas sagen sollte

Natürlich gibt es Abstufungen. Nicht jedes Gericht muss den persönlichen Geschmack perfekt treffen. Vielleicht war das Essen einfach anders gewürzt als erwartet oder entsprach nicht der eigenen Vorstellung. Dann muss man kein Drama daraus machen.



Anders ist es, wenn:



- Zutaten fehlen oder nicht frisch wirken,

- das Essen offensichtlich versalzen oder verkocht ist,

- ein Gericht deutlich anders serviert wird als beschrieben,

- oder hygienische Mängel auffallen (ein Haar in der Suppe).



In solchen Fällen sollte man höflich, aber klar reagieren. Freundlichkeit ist dabei entscheidend – schließlich trägt der Service selten die Verantwortung für Fehler aus der Küche.

Eine schmerzhafte Lektion

Besonders eindrücklich erinnere ich mich an einen Abend in der Berliner Paris Bar. Ich bestellte Steak frites – eigentlich ein Klassiker, bei dem man wenig falsch machen kann. Doch das Fleisch kam entgegen meines Wunsches „medium-well“, noch ziemlich roh an den Tisch. Auch nach zweimaliger Reklamation war man offensichtlich nicht in der Lage, das gute Stück rosa durchzubraten. Ich aß dann tapfer einen Teil, schließlich hatte ich Hunger.



Ein Fehler, wie sich später herausstellte. Noch in derselben Nacht wurde ich mit heftigen Bauchschmerzen wach und verbrachte die nächsten Stunden im Badezimmer. Seitdem weiß ich: Höflichkeit sollte nie wichtiger sein als die eigene Gesundheit.

Die Kunst der höflichen Kritik

Wer im Restaurant reklamiert, muss weder laut noch unangenehm werden. Oft reicht ein einfacher Satz wie „Leider entspricht das Gericht heute nicht ganz meinen Erwartungen.“ Oder: „Ich glaube, hier stimmt etwas nicht – könnten Sie das bitte noch einmal prüfen?“ Die meisten guten Restaurants reagieren professionell, bieten Ersatz an oder nehmen das Gericht von der Rechnung. Genau daran erkennt man echte Gastfreundschaft.

Warum ehrliches Feedback wichtig ist

Viele Gäste schweigen aus Unsicherheit oder Höflichkeit. Doch für Restaurants ist respektvolles Feedback wertvoll. Nur so erfahren Küchen und Service, was funktioniert – und was nicht. Wer sachlich bleibt, hilft beiden Seiten: dem Restaurant und den zukünftigen Gästen.



Und manchmal entdeckt man gerade dadurch ein Lokal mit echter Größe. Denn Restaurants, die souverän mit Kritik umgehen, gewinnen oft langfristig treue Stammgäste.