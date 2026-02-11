ABO Suche
monsieur Jetzt lesen
Subscription
MADAME im Abo: Verpassen Sie keine Ausgabe - mehr erfahren.
All Mode Beauty Lifestyle Travel Health Schmuck Culture Horoskope
Lifestyle

DER FEINE UNTERSCHIED: Ist es okay, in der Sauna mit der Freundin zu plaudern?

Von Petra Winter
Weiterlesen ↓
11 Feb 2026
DER FEINE UNTERSCHIED: Ist es okay, in der Sauna mit der Freundin zu plaudern? DER FEINE UNTERSCHIED: Ist es okay, in der Sauna mit der Freundin zu plaudern?
Wie verhält man sich im Spa eigentlich angemessen? (Foto: Getty Images)

MADAME Newsletter - Erhalten Sie stilvolle Inspiration, exklusive Inhalte und Gewinnspiele, digital und kostenlos.

Curated from Exklusiv online
Jetzt zum Newsletter
anmelden
Oft sind es die Details, die uns im Alltag ins Grübeln bringen: Wie erinnert man jemanden daran, dass er einem Geld schuldet? Ist es okay, in der Sauna mit der Freundin zu plaudern? Und wie verhält man sich im Spa eigentlich angemessen? In unserem Format „Der feine Unterschied“ beantwortet Chefredakteurin Petra Winter regelmäßig die wichtigsten Knigge-Fragen und gibt wertvolle Tipps für stilvolles Auftreten.

Eine öffentliche Sauna ist ein bisschen wie ein gesellschaftliches Experiment. Während wir uns im Alltag – selbst am Strand, selbst im kleinsten Bikini – peinlich genau bedecken, legen wir in der Sauna plötzlich alles ab. Und das vor völlig fremden Menschen. Ein Gefühl, das jedes Mal aufs Neue irritiert. Natürlich kann man das Handtuch fest um sich geschlungen halten oder einen „Textilbereich“ wählen, doch die meisten Saunen hierzulande sind nach wie vor Zonen der Freikörperkultur.

Umso sensibler sollte das Verhalten in diesem Raum sein. Wer eine Sauna betritt, tut gut daran, kurz zu erspüren, welche Stimmung herrscht: Ist dies ein Ort der Stille – oder darf man leise mit der Freundin oder dem Partner sprechen? Wenn niemand spricht, gilt ein unausgesprochenes (haha!) Schweigegebot. Gespräche würden die meditative Ruhe stören, für die viele hierherkommen. Auch lautes Aufstöhnen ist tabu (sorry – ja, das passiert erstaunlich oft Männern, und ja, es ist heiß). Trotzdem: bitte nicht. Grauenhaft.

Dass jedes Körperteil sorgfältig auf einem Handtuch platziert wird, sollte selbstverständlich sein. Ebenso wie Zurückhaltung bei der Präsentation der eigenen Geschlechtsmerkmale. Eine Sauna ist ein Ort des Wohlbefindens – kein Exhibitionisten- und ganz sicher kein Swingerclub.

DER FEINE UNTERSCHIED: So verhalten Sie sich im Fahrstuhl richtig
DER FEINE UNTERSCHIED: So verhalten Sie sich im Fahrstuhl richtig
Mehr entdecken
DER FEINE UNTERSCHIED: Wie verhält man sich, wenn jemand etwas zwischen den Zähnen hat?
DER FEINE UNTERSCHIED: Wie verhält man sich, wenn jemand etwas zwischen den Zähnen hat?
Petra Winter
Von
Petra Winter
Published 11 Feb 2026
Aktie Facebook LinkedIn
Wählen Sie jetzt Ihr MADAME-Abo mit
exklusiven Vorteilen.
Madame
Spezial: Jahresabo MADAME
Jahresabo mit 11 Ausgaben
€ 99.00 € 9.90
Madame
Mini-Abo MADAME
3 Ausgaben
€ 17.55
Madame
MONSIEUR Abo
4 Ausgaben
€ 32.00
Die Beautiful Minds Media GmbH sendet mit Ihrer Zustimmung auf Sie und Ihre Interessen zugeschnittene Mitteilungen. Zum Zwecke der Personalisierung analysieren und verarbeiten wir die von Ihnen im Zusammenhang mit der Nutzung unserer Produkte und Dienstleistungen bereitgestellten Daten sowie Ihre Interaktionen mit uns. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.