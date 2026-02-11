Eine öffentliche Sauna ist ein bisschen wie ein gesellschaftliches Experiment. Während wir uns im Alltag – selbst am Strand, selbst im kleinsten Bikini – peinlich genau bedecken, legen wir in der Sauna plötzlich alles ab. Und das vor völlig fremden Menschen. Ein Gefühl, das jedes Mal aufs Neue irritiert. Natürlich kann man das Handtuch fest um sich geschlungen halten oder einen „Textilbereich“ wählen, doch die meisten Saunen hierzulande sind nach wie vor Zonen der Freikörperkultur.



Umso sensibler sollte das Verhalten in diesem Raum sein. Wer eine Sauna betritt, tut gut daran, kurz zu erspüren, welche Stimmung herrscht: Ist dies ein Ort der Stille – oder darf man leise mit der Freundin oder dem Partner sprechen? Wenn niemand spricht, gilt ein unausgesprochenes (haha!) Schweigegebot. Gespräche würden die meditative Ruhe stören, für die viele hierherkommen. Auch lautes Aufstöhnen ist tabu (sorry – ja, das passiert erstaunlich oft Männern, und ja, es ist heiß). Trotzdem: bitte nicht. Grauenhaft.



Dass jedes Körperteil sorgfältig auf einem Handtuch platziert wird, sollte selbstverständlich sein. Ebenso wie Zurückhaltung bei der Präsentation der eigenen Geschlechtsmerkmale. Eine Sauna ist ein Ort des Wohlbefindens – kein Exhibitionisten- und ganz sicher kein Swingerclub.