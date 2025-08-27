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DER FEINE UNTERSCHIED: Darf man im Restaurant die Flasche Wein zurückgehen lassen, wenn sie einem nicht schmeckt?

Von Petra Winter
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27 Aug 2025
DER FEINE UNTERSCHIED: Darf man im Restaurant die Flasche Wein zurückgehen lassen, wenn sie einem nicht schmeckt? DER FEINE UNTERSCHIED: Darf man im Restaurant die Flasche Wein zurückgehen lassen, wenn sie einem nicht schmeckt?

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Oft sind es die Details, die uns im Alltag ins Grübeln bringen: Wann steht man auf, wenn eine ältere Person den Bus betritt? Wer reicht bei einer Begrüßung zuerst die Hand? In unserem neuen Format „Der feine Unterschied“ beantwortet Chefredakteurin Petra Winter regelmäßig die wichtigsten Knigge-Fragen und gibt wertvolle Tipps für stilvolles Auftreten.

Erst neulich wollte ich in einem Strandclub eine Flasche Rosé-Wein bestellen, kannte aber keine der aufgelisteten – überraschend, da die meisten die gängigen verkaufen: von Whispering Angel über Minuty bis Domaine Ott. Da weiß man, was man hat. Also tastete ich mich zunächst durch den offenen Ausschank, winkte höflich bei der zweiten Flasche ab, die der Kellner öffnete – der Wein hatte zu wenig Charakter – und der dritte Versuch? Der saß glücklicherweise. Er hatte die richtige Balance aus Säure und Fruchtigkeit, aus Leichtigkeit und Individualität.

Natürlich ist es unangenehm, wenn man so viel Theater macht. Mein Mann, der mir gegenübersaß, schämte sich bereits ein wenig fremd. Andererseits will man auch keine 50 Euro oder mehr aus dem Fenster werfen. Nach den Ferien dann habe ich die Sommelière meines Vertrauens, Erolina Vuletic von der Münchner Brasserie Hoiz, zu diesem Thema interviewt. Was darf der Gast? Und was gehört sich nicht? „Wenn ich einen Gast berate und dann einen Wein bringe, der ihr oder ihm nicht schmeckt, öffne ich selbstredend auch eine zweite, sogar eine dritte Flasche“, sagt sie. „Auch wenn die bis 150 Euro kostet. Man kann sie ja dann im offenen Ausschank weiterverwenden.“ Sollte dann immer noch nichts Passendes gefunden worden sein? „Dann rate ich dem Gast, dass er selbst schaut und aussucht.“ Viele Menschen hätten ja doch eine bevorzugte Traube oder ein Weingut, das sie kennen und mögen. Richtig teuren Wein nehme sie nur zurück, wenn er korkt oder aus anderen Gründen gekippt ist.

Im Hoiz probiere ich mich gern durch Erolinas Empfehlungen, weil sie immer richtig liegt und weil auch der gute Wein im offenen Ausschank zu haben ist. Beim Italiener meines Vertrauens habe ich eine andere Lösung gefunden. Da Alessandro ausschließlich italienische Weine ausschenkt und ich ein ausgemachter Riesling-Snob bin, darf ich meinen eigenen Wein zum Essen mitbringen. Abenteuerlust und Routine: Man lernt mit der Zeit, wo man sich was gönnen kann.

Petra Winter
Von
Petra Winter
Published 27 Aug 2025
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