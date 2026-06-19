Mit Horror kennt sich Sarah Michelle Gellar aus. Sie spielte im 90er-Hit „Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast“, wo sie ihren Ehemann Freddie Prinze Jr. kennenlernte, mit dem sie seit 23 Jahren verheiratet ist und eine Tochter, 16, und einen Sohn, 13, hat. Sie war in „Scream 2“ (1997),„Der Fluch – The Grudge“ (2004) und „The Return“(2006) dabei. Vor allem aber war sie sieben Staffeln lang Buffy Summers. Von 1997 bis 2003 verkörperte sie in „Buffy – Im Bann der Dämonen“ eine Vampirjägerin, die tagsüber auf die Highschool ging, mit den üblichen Teenager-Problemen kämpfte und nachts mit ihrer Clique Vampire und andere Ungeheuer verfolgte. Nicht immer war dabei klar, ob die wahren Monster die Untoten waren oder übergriffige Mitschüler, autoritäre Schuldirektoren und ahnungslose Eltern.

Buffy war eine frühe feministische Heldin der Millennials, stark, verletzlich und auch verbal schlagfertig. Die Vielschichtigkeit der Serie und ihre popkulturelle Bedeutung füllt Bücher, Vorlesungen und Seminare. Auch dass sich der Buffy-Erfinder Joss Whedon später als Bully entpuppte, dem von vielen Seiten Machtmissbrauch vorgeworfen wurde, hat die Serie nicht ruiniert. Gellar, die den Ruf hat, sich am Set für ihre eigenen, vor allem aber für die Interessen ihrer oft unerfahreneren Co-Stars einzusetzen, sprach von einem „toxischen Arbeitsumfeld am Set“. Wenn sich nun Gerüchte über einen möglichen Reboot der Serie erhärten, ist die Freude bei Fans weltweit groß – zumal mit der Oscar-prämierten Regisseurin Chloé Zhao („Nomadland“ „Hamnet“) diesmal eine Frau an der kreativen Spitze steht.

Die Serie soll sich um eine jüngere Generation Jägerinnen drehen, Sarah Michelle Gellar nimmt wohl als Buffy eine Mentorinnen-Rolle ein. Doch bevor es so weit ist, spielt sie erst einmal im zweiten Teil des erfolgreichen und äußerst sehenswerten Horror-Streifens „Ready or Not“ eine fiese Milliardenerbin, die in okkulte Machenschaften verwickelt ist und bereit, zum Äußersten zu gehen, um ihren Status zu erhalten. Ein Schelm, wer dabei Parallelen zu unserer Gegenwart zieht.

…„Ready or Not 2“ (ab 9.4. im Kino) kann man als kritischen Kommentar auf Superreiche verstehen. Oder?



Na ja, gute Horror-Filme sagen immer etwas aus über die Zeit, in der sie entstehen. In „Ready or Not 2“ geht es um Macht und darum, was Menschen bereit sind zu tun, um sie zu erlangen und zu erhalten. Es geht auch um Familie und die oft gefährlichen Machtdynamiken zwischen Familienmitgliedern.

Horror erlebt seit einigen Jahren eine Hochphase. Woran liegt das Ihrer Meinung nach?



Ich glaube, Horrorfilme rufen ein Gemeinschaftsgefühl hervor, das stärker ist als bei jedem anderen Genre. Alle Zuschauer erleben die gleichen extremen Gefühle zur gleichen Zeit: Angst, Schrecken, Erleichterung. Nach der Corona-Pandemie, während der sich die Leute nicht mal mehr vorstellen konnten, gemeinsam in einem Kino zu sitzen, wurde dieses kollektive Erleben noch wichtiger.

Sie haben als Schauspielerin viel Erfahrung mit Horror. Was ist das Besondere daran, einen Horrorfilm zu drehen?



Das hängt von den Leuten ab, mit denen man dreht. Manche gehen die Sache komplett ernst an, andere versuchen, zwischen den Takes die Stimmung aufzuhellen. Bei „Ready or Not 2“ haben wir ziemlich viel rumgeblödelt, auch, als wir nachts um drei bei Minusgraden diese große Kampfszene gedreht haben. Wir haben Witze gemacht und uns zusammengekuschelt gegen die Kälte, bevor wir uns vor der Kamera wieder die Köpfe einschlugen.

Bei einer der Kampfszenen im Film haben Sie einen wunderbaren „Buffy“-Moment: Da rammen Sie Ihrer Widersacherin einen Metallpflock in die Brust, und es sieht aus wie damals, als Sie Vampire mit Holzpflöcken erledigt haben. Setzte da Ihr Muskelgedächtnis ein?



Es ist so komisch, mir war das in dem Moment überhaupt nicht bewusst. Ich war mehr damit beschäftigt, meine Spielpartnerin nicht zu verletzten. Erst als mich einige Leute darauf ansprachen und ich den Trailer sah, habe ich es gemerkt: Es ist tatsächlich ein richtiger „Buffy“-Moment.

Was können Sie über die neue „Buffy“-Serie verraten?



Nicht viel. Ich habe immer gesagt, ich werde nie in diese Rolle zurückkehren, die Geschichte ist auserzählt. Aber dann kam Chloé Zhao mit dieser Idee zu mir, und sie war so begeistert – das steckt an. Als Chloé aus China nach Amerika kam, sprach sie kein Englisch, sie kannte fast niemanden, aber jeden Dienstag sahen sie und ihre Wahlfamilie zusammen „Buffy“ im Fernsehen, und sie hatte das erste Mal ein Gefühl von Gemeinschaft. Und genau darum geht es ja auch in der Serie, ohne ihre Freunde wäre Buffy nicht so stark. Also, wir werden sehen … Ich mache es nur, wenn ich wirklich einhundert Prozent davon überzeugt bin.

Eine der großartigen Ideen an „Buffy“ war, dass die Teenager dieses geheime Parallelleben führen und regelmäßig die Welt retten, während die Eltern komplett ahnungslos sind. Sie sind jetzt selbst Mum von zwei Teenagern, wie sehen Sie das inzwischen?



Oh, glauben Sie mir, ich bin nicht ahnungslos. Ich weiß jeden Moment des Tages, was meine Kids so treiben. Ich wüsste, wenn sie Vampire jagen würden! Damals war es einfacher, unter dem Radar der Erwachsenen zu laufen. Ich muss nur mein Handy in die Hand nehmen und sehe, wo meine Kinder sind. Die Zeiten sind aber auch andere, wir sind uns der Gefahren stärker bewusst, deswegen passen wir besser auf. Zumindest ich mache das so.

Sie haben früh angefangen zu arbeiten, mit vier Jahren hatten Sie Ihre erste Rolle in einem Werbespot. Später haben Sie eine längere Pause eingelegt. Was haben Sie in der Zeit über sich und Ihren Beruf gelernt?



Ich habe pausiert, als meine Kinder klein waren und ich für sie da sein wollte. Ich wusste, diese Jahre bekomme ich nie mehr zurück, sie vergehen so schnell. Früher war der Job das Wichtigste in meinem Leben, es ging immer um die nächste Rolle. Das ist heute anders. Ich nehme nur die Angebote an, die es mir wirklich wert sind, Zeit getrennt von meiner Familie zu verbringen.