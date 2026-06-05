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Denim-Guide: Wie man Jeans im Komplettlook trägt

Von Lisa Christeas
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5 Jun 2026
Denim-Guide: Wie man Jeans im Komplettlook trägt Denim-Guide: Wie man Jeans im Komplettlook trägt
Jeans im Komplettlook bei Proenza Schouler, Herbst/Winter 2026 (Foto: Courtesy of Proenza Schouler)

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Jeans sind nicht nur im Trend, sondern auch im Alltag nicht mehr wegzudenken. Auch der Full-Denim-Look sollte nicht unterschätzt werden

Die Jeanshose hat ihre Wurzeln im 19. Jahrhundert in den USA. Erfunden wurde sie von Levi Strauss und dem Schneider Jacob Davis. Ursprünglich war sie als robuste Arbeitskleidung für Goldgräber während des Kalifornischen Goldrauschs gedacht – strapazierfähig, praktisch und günstig. Der Stoff selbst, „Denim“, kommt ursprünglich aus der südfranzösischen Stadt Nîmes, wurde aber in den USA populär. Später entwickelte sich die Jeans von Arbeitskleidung zur Alltagsmode – besonders ab den 1950ern, als Filmstars und Jugendliche sie als Symbol für Rebellion und Freiheit trugen. Dass Jeans es auf das Cover der Vogue schafften, war damals eine Sensation, weil sie zuvor als „einfache Arbeiterkleidung“ galten. Ihr Erscheinen zeigte, dass sich Mode verändert hatte: Alltagskleidung wurde plötzlich High Fashion.

Doch nicht nur die Jeanshose allein ist zeitlos. Im Doppelset oder als Full Look wirkt sie mindestens genau so cool und lässig und kann dabei die Frage am Morgen „Was ziehe ich an?“ obsolet machen – denn Jeans und Jeans funktioniert immer.

Jeans im Komplettlook: Darauf sollten Sie achten

Als allgemeine Regel gilt: Tragen Sie Jeans von Kopf bis Fuß, sollte die Denim-Farbe die selbe sein. Wie bei allen Regeln gilt: Ausnahmen bestätigen sie. Denn, gut abgestimmt mit Accessoires und dem Rest des Outfits kann auch eine Mischung spannend sein. Nehmen Sie sich beim Jeans-Kauf Zeit und finden Sie heraus, in welchem Schnitt und mit welchen Silhouetten Sie sich am wohlsten fühlen. Enganliegend und figurbetont? Eher oversized und fließend? So passen Sie den Denim-Look an ihren eigenen Stil an.

Full-Denim-Outfit mit Rock

Das faszinierende an Jeans ist, dass sie elegant, modern, leger aber auch etwas femininer getragen werden kann. Auch Sacai zeigt für die Frühling/Sommer Kollektion 2026 Jeans im Full Look. Der Look besteht aus einem Midi-Jeansrock mit einer passenden Jacke. Bei diesem Outfit ist es sekundär, ob sich die Stoffe ähneln – gerade der Kontrast kann spannend sein.

Oversized Jeans-Look für den Alltag

Vor allem für den Sommer eignen sich helle Denim-Farben besonders gut. Eine weite, leichte Jeans kann mit einem passenden, idealerweise figurbetonterem Top im gleichen Ton kombiniert werden – und wenn es am Abend kühler wird, kommt die Jeansjacke ergänzend dazu, so wie bei Sportmax.

Sportmax Frühling/Sommer 2026 (Foto: Courtesy of Sportmax)

Denim-Outfit für das Büro

Für formellere Anlässe oder den Job sind dunkle Denim-Varianten passend. Wichtig ist hier ein guter Schnitt, am besten mit einer schmalen Hose und einer Jacke, der als Blazer-Ersatz fungieren kann. Ein Beispiel liefert Calvin Klein: Hier wird der Jeans-Look mit einer weißen Bluse unter der Jacke kombiniert.

Calvin Klein Herbst/Winter 2026 (Foto: Courtesy of Calvin Klein)
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Published 5 Jun 2026
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