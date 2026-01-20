WIDDER (21.3. – 20.4.)

Mutig, impulsiv und voller Tatendrang: Der Widder stürmt durchs Leben und scheut keine Herausforderung. (Foto: Illustriert von Angélica Mora Rivasplata)

Neubeginn, Struktur, Einfallsreichtum

LIEBE Ihre Beziehungen stehen 2026 unter dem Motto „Urknall“ mit gleich mehreren Nachbeben. Wenn Neptun und Saturn – am 26. Januar und am 14. Februar (Valentinstag!) – fast zeitgleich in Ihr Zeichen wandern, verschieben sich die Fundamente all Ihrer Beziehungen. Saturn prüft, ob Verbindungen wirklich tragfähig sind, während Neptun sanft, aber bestimmt Illusionen auflöst, zugleich aber ihre Sehnsucht nach echter Bindung verstärkt. Dramatisch, aber alles, was nicht auf Wahrhaftigkeit basiert, bricht schlicht weg. Das gilt auch für Freundschaften, die schon lange angezählt waren. Mars, Ihr Herrscher, kommt am 9. April in Ihr Zeichen und bringt die roten Tücher mit, die alles zum Einsturz bringen. Beziehungen, egal in welcher Form, sind Resonanzräume, in denen Freiheit und Nähe koexistieren. Wer Sie liebt, wird Ihre Entschlossenheit feiern und Sie dafür lieben, dass in Ihrem Leben Tempo und Ehrlichkeit Formel-1-mäßig zusammenkommen.



ERFOLG Die Neptun-Saturn Konjunktion am 20. Februar eröffnet einen feurigen Zyklus und liefert Baupläne bis 2028, oft sogar bis 2039! Das heißt, dass Sie sich idealerweise mit dem Neumond in Ihrem Zeichen am 17. April mit aller Klarheit fokussieren sollten. Weil: Große Träume brauchen Struktur, Verträge und klare Deadlines. Erfolg ist 2026 also gelebte Selbstwirksamkeit. Auch hier gilt es,

Räume zu gestalten, in denen Ihre Arbeit sicht- und spürbar ist. Ihr Karrierejahr beginnt im neuen Jahr mit einer soliden Grundsteinlegung. Rechnen Sie damit, dass Sie gleichzeitig Architektin, Bauherrin und Interior-Designerin sind. Projekte, die Sie im April starten haben das Potenzial, zu Ihrem Lebenswerk zu werden. Denn Jupiter im Trigon zu Neptun am 20. Juli schenkt Expansion – perfekt, um eine eigene Firma zu gründen, sich eine Immobilie zu sichern oder (endlich!) ein Buchprojekt zu pitchen. Markieren Sie unbedingt den 26. September, wenn der Vollmond erste Ergebnisse ausleuchtet.



VERBLÜFFENDES Es gibt Jahre, die öffnen Türen, die so nur alle paar Jahrhunderte aufgehen. 2026 öffnet Portale für Sie! Neptun braucht rund 165 Jahre, Pluto etwa 248 Jahre für einen Umlauf, und wenn beide sich berühren, ist das astronomisch wie astrologisch ein Ausnahmezustand. Das letzte große Neptun-Pluto-Trigon fiel in die 1940er- und 1950er-Jahre, die Zeit der UNO-Gründung und des Aufbaus einer völlig neuen Weltordnung. Von 2026 bis 2032 wirkt genau dieses Sextil wieder – und das in Ihrem Zeichen! Sie sind also das Epizentrum dieser neuen Weltordnung, Pionierin und Zeugin eines Spektakels, das so selten ist wie Nordlichter über Rom. Das exakte Sextil am 25. Juli wird Sie einladen, zwischen Vision und Macht zu wählen. Für Widder ist das radikal, vielleicht ein bisschen irre, aber auch befreiend und absolut notwendig. Ihr Geschenk: Überraschungen sind keine Katastrophen, schlicht Neuanordnungen. Schönheit ist Ihr feuriges Recht, Werte Ihr Anker aus Eisen. Und: ausgerechnet das Unplanbare bringt Sie im neuen Jahr am weitesten. Auch wenn es sie manchmal ganz schön nervös macht. 2026 wird zum Jahr des Erwachens – ein feuriger Neubeginn, ein Urknall, der Mut, Struktur und radikale Ehrlichkeit verlangt. Vertrauen Sie darauf!

STIER (21.4. – 20.5.)

Bodenständig, genussvoll und verlässlich: Der Stier schätzt Beständigkeit und die schönen Dinge des Lebens. (Foto: Illustriert von Angélica Mora Rivasplata)

Flexibilität, Freundschaft, Fruchtbarkeit

LIEBE Wir sagen es Ihnen besser direkt: Liebe ist 2026 eher ein Politikum. Sie entscheiden, wer Zugang zu Ihrem innersten Kreis erhält – und lernen, dass wahre Intimität im Mut zu klarer, aufrichtiger Kommunikation liegt. 2026 wird ein Merkurjahr, in dem Sie genau das lernen. Abgesehen davon schreibt Venus, Ihre himmlische Busenfreundin, die über all Ihren Herzensangelegenheiten (und Ihrer Garderobe!) wacht, 2026 ein wahres Epos für Sie. Dazu kommt, dass Uranus, der als Meister der Inspiration mit Gewitterkraft und revolutionären Gedanken seit 2018 immer wieder für Twists in Ihrem Leben gesorgt hat, sich im April in die Zwillinge verabschiedet. Endlich! Dieses große Finale beendet sieben Jahre voller unberechenbarer Wendungen. Beziehungen, die Sie durchgeschüttelt haben, klären sich, Instabilität verwandelt sich in eine neue Form von Sicherheit, auch dadurch, dass Sie Ihre Bedachtsamkeit als etwas Wertvolles erkennen. Später im Jahr, wenn Venus im Skorpion (Ihrem Zeichen genau gegenüber!) rückläufig wird, kann das Ganze an eine Szene aus Mozarts „Don Giovanni“ erinnern: Alte Geister tauchen auf, fordern Antworten, und Machtspiele beginnen. Bitte den Zeitraum vom 3. Oktober bis 13. November in den Kalender eintragen – und sich nicht weiter wundern.



ERFOLG Sie stehen mitten im Trianon, das Unerledigte trifft konsequent auf das Zerbrechliche, hüllt sich dabei aber in das Allerfeinste. So ungefähr lässt sich ihr Berufsjahr beschreiben. Sollten Sie sich immer wieder von diesen Unvereinbarkeiten überwältigt fühlen, denken Sie daran, dass man Jobs, die einen nicht mehr erfüllen, auch nach 20 Jahren Betriebszugehörigkeit kündigen kann. Und zwar mit einem

Tusch! Ihr Geheimrezept heißt: Hingabe. Noch bis 30. Juli unterstützt Jupiter im Krebs Wachstum rund um Haus und Familie. Danach, im Löwen, geht es mehr um Sichtbarkeit. Saturn und Neptun, frisch im Widder, wirken im 12. Haus: Vieles geschieht zunächst im Verborgenen, im Rückzug. Ihre besten Strategien reifen backstage, gut vorbereitet. Setzen Sie auf Qualität vor Quantität. Es geht um das kluge Neuarrangieren Ihrer Ressourcen. Vielleicht verkaufen Sie etwas, das Sie lange festgehalten haben, oder Sie beginnen ein Projekt, das im Stillen wächst. Getragen von der Weisheit, dass das Unsichtbare oft die stärkste Basis für Substanzielles bildet.



VERBLÜFFENDES Marie-Antoinette ließ in Versailles ihr „Hameau de la Reine“ bauen, ein künstliches Bauerndorf, in dem sie Bäuerin spielte, während das Volk hungerte. Im zarten Musselinkleid Ziegen melken – absurd, und doch lag darin auch ein Bedürfnis nach Echtheit. Viele solcher paradoxen Momente werden Sie 2026 kennenlernen. Uranus, der im April Ihr Zeichen verlässt, schenkt Ihnen noch ein letztes Feuerwerk an Absurditäten und ein großes Aufatmen, dazu plötzliche Begegnungen, abrupte Klarheit, ein radikales „So nicht mehr!“, kippt Routinen und zwingt Sie, Sinnlichkeit und Werte neu zu definieren. Genuss ist für Sie schlicht Überlebensstrategie.



Sorgen Sie also 2026 dafür, dass Ihre fünf Sinne lebendig bleiben. Sie erwachen aus dem Dornröschenschlaf der Routine und entdecken Stabilität, aber auch Flexibilität als neue Form der Stärke. So kann Ihnen nichts passieren.

ZWILLINGE (21.5. – 21.6.)

Kommunikativ, neugierig und vielseitig: Die Zwillinge lieben den Austausch und sind gedanklich immer in Bewegung. (Foto: Illustriert von Angélica Mora Rivasplata)

Innovation, Freiheit, Netzwerk

LIEBE Die Liebe ist seismografisch. Wer Sie liebt, feiert Ihre Fähigkeit, feinste Gefühlsschwingungen zu spüren, Gedanken und Beziehungskonstrukte wie Vögel fliegen zu lassen. Sie sind die Königin der Lüfte, schwebend, hellwach. Und natürlich sehen Sie doppelt. Mit der Gabe, immer beide Seiten zu erkennen, kommt auch ganz natürlich die Angst vor Entzweiung, die Angst, aus der Einheit zu fallen. Die Sehnsucht nach Nähe trifft auf den Wunsch, das Weite zu suchen. Dann sagt das Herz Ja, der Kopf Nein. Und alles fliegt auseinander, weil wieder jemand versucht hat, Sie in einen goldenen Käfig zu sperren. Genau hier setzt Uranus an, wenn er am 25. April endlich und nur ein einziges Mal in Ihrem Leben (und gleich für ein paar Jahre!) in Ihr Zeichen tritt: Liebe und alles andere ist jetzt kein Rapunzel-Turm mehr, in dem Sie sich verschanzen, sondern ein Feld, in dem Sie lernen (müssen), alte Zöpfe abzuschneiden und wirklich frei zu sein. Und endlich auch für Ihre Gelüste und Geliebten einzustehen. Venus hat nur einen Tag vorher Ihr Zeichen betreten: ab 24. April weht ein Wind des Wandels, der wirklich alles verändert. Ab ans Trapez, auf zu einem funkelnden Höhenflug!



ERFOLG Drei Monate müssen Sie noch durchhalten, denn ab April 2026 reserviert das Universum die ganz große Bühne für Sie, einmal in Jahrzehnten! Erinnern Sie sich an Steve Jobs, der 2007 sagte: „Today Apple is going to reinvent the phone.“ Ein Satz – und die Welt veränderte sich. Auch Ihre Worte, Ihre Ideen, Ihre Pitches wirken unwiderstehlich, sobald Merkur ab dem 22. März die Herrschaft über das neue astrologische Jahr

übernimmt. Mit Uranus’ Eintritt am 25. April in Ihr Zeichen beginnt ein Sieben-Jahres-Zyklus der Erneuerung. Alles, was Sie sagen oder unternehmen, hat jetzt das Potenzial, Türen zu öffnen und ist mächtig. Der Neumond am 14. Juni ist Ihr Sprungbrett für Durchbrüche, ob Buchvertrag oder Unternehmensgründung. Mars gibt Ihnen ab dem 28. Juni den Mut, Ihre

Visionen auch umzusetzen. Die einzige Person, die 2026 Ihren Erfolg noch verhindern kann, sind Sie selbst, buchen Sie deshalb noch schnell das „So stoppe ich Selbstsabotage in nur sieben Tagen“-Seminar.



VERBLÜFFENDES Sie sind das Megafon einer neuen Zeit! Erinnern Sie sich an den Moment, als Thomas Edison (zwar Wassermann, aber einer der produktivsten Tüftler seiner Zeit) den ersten Satz auf seinem Phonographen abspielte: eine Stimme, die plötzlich konserviert war – absurd, magisch, weltverändernd. Genauso wirken Ihre persönlichen Aha-Erlebnisse in diesem Jahr. Plötzlich erkennen Sie Muster, die anderen entgehen, hören Zwischentöne, die sonst niemand wahrnimmt. Freundschaften, die sich wie Rauschen anfühlten, werden wieder zu Melodien. Wenn Merkur, Herrscher Ihres Sternzeichens, am 17. Mai in Ihr Zeichen tritt, hören Sie die Welt fast seismografisch, jedes Gespräch trägt Potenzial. Wichtig: Wenn Merkur rückläufig wird (18.7. bis 11.8., 9. bis 29.11., bitte notieren!), erleben Sie Sprache wie eine Schallplatte, die rückwärts läuft: irritierend, aber voller geheimer Botschaften. Besonders stark um den hoch magnetischen Vollmond am 24. November in Ihrem Zeichen, plötzlich ergibt ein Satz, eine Begegnung einen (lebens-)entscheidenden Sinn. 2026 wird Ihr Jahr der Ideen, der Freiheit und der vernetzten Genialität. Aus Gedanken werden Galaxien!

KREBS (22.6. – 22.7.)

Emotional, fürsorglich und intuitiv: Der Krebs ist ein sensibler Beschützer mit starker Bindung zu Familie und Zuhause. (Foto: Illustriert von Angélica Mora Rivasplata)

Verbindung, Gelassenheit, Mitgefühl

LIEBE Ihre Beziehungen im Jahr 2026 stehen auf dem Prüfstand, Sie sind eingeladen, die gemeinsamen Merkmale und Muster zu entschlüsseln. Denken Sie an das Künstlerpaar Bernd und Hilla Becher: gleiche Perspektive, gleiche Bedingungen, und doch zeigt jede Aufnahme feine Unterschiede. Wie in einer Becher- Serie gerade das vermeintlich Gleiche das Besondere offenbart, zeigen auch Ihre Beziehungen, was über die Jahre trägt. Oder verunsichert. Wer jetzt wirklich an Ihrer Seite bleibt, lehrt Sie, dass Bindung nicht in großen Gesten liegt, eher in kleinen Aufmerksamkeiten. Wenn unser Kommunikationsberater und Planetenchef des Jahres 2026, Merkur, ab 29. Juni rückläufig im Krebs steht, taucht der berühmte text from the Ex wieder auf, alte Gespräche, Briefe und noch mehr Muster tauchen wieder auf – nicht, um Sie zu quälen, sondern damit Sie die Strukturen dahinter erkennen. Und auch, um zu verhindern, das Sie und Ihr oft so weiches Herz ein altbekanntes Bühnenstück reinszenieren. Der Neumond (am 14.7.) rund um Ihren Geburtstag schenkt Ihnen die Chance, in aller Gelassenheit neue Saiten aufzuziehen.



ERFOLG Bis zum 30. Juni wirkt der Gasriese Jupiter, der alles größer macht (leider auch Ängste!) in Ihrem Zeichen wie ein kosmischer Gärtner: Er nährt, was Sie lieben, lässt Beziehungen, Projekte und auch Ihr Zuhause organisch wachsen. Alles, was sich richtig und nah anfühlt, trägt jetzt endlich die goldenen Früchte, auf die Sie seit Jahren geduldig warten. Dann, mit dem Eintritt Jupiters in den Löwen, kippt die Energie: Aus innerem Wachstum wird der Ruf nach großer Bühne, Präsenz, Strahlkraft. Ein Vorhang, der vielleicht zur falschen Zeit aufgeht, ob Sie wollen oder nicht. Wie in einem dieser Träume, in dem man plötzlich im Schulhof steht – und nichts anhat. Saturn und Neptun im Widder arbeiten währenddessen im Hintergrund wie unsichtbare Regisseure: Sie verschieben Strukturen, bringen Verantwortung, prüfen Ihre Ziele. Erfolg heißt nicht nur Applaus, sondern kluge Vorbereitung – Strategien, die backstage reifen. Wenn Mars dann am 11. August in Ihr Zeichen tritt, kommt der Drive: eine Phase, in der Sie Entscheidungen treffen und den Ton angeben.



Doch Ihr wahres Kapital ist auch 2026 die Stärke, in Ihrer Krebshöhle zu bleiben und in Ruhe die nächsten Schritte zu planen.



VERBLÜFFENDES Sie sind das ewige Mond- kind. Das Jahr startet am 3. Januar mit einem Voll- mond in Ihrem Zeichen! Mitgefühl ist Ihre Superkraft,Ihre Sprache das Licht im Wasser. Selene, die Mondgöttin mit silberner Schleppe, steigt Nacht für Nacht zu ihrem geliebten Endymion herab – er schläft, schön und entrückt, sie küsst ihn und weint zugleich. Aus dieser Verbindung aus Nähe und Distanz wurden die Nächte selbst geboren. 2026 ist genau so. Jupiter bleibt bis 10. März rückläufig im Krebs und singt Ihnen ein kosmisches Schlaflied mit magischen Nächten, das Sie zwingt, nach innen zu hören, bevor Sie ins Licht treten. Ihre Kraft liegt nicht im Festhalten, sondern im Vertrauen – wie Selene, die im Mond selbst aufgegangen ist: sanft, leuchtend, unübersehbar, auch wenn sie nicht immer sichtbar ist. Ein Jahr zwischen Ebbe und Flut – Sie lernen, im Wandel Heimat zu finden. Zyklen schließen sich, Verbindungen vertiefen sich, Sie wachsen, indem Sie loslassen und Vertrauen fassen.

LÖWE (23.7. – 23.8.)

Selbstbewusst, großzügig und charismatisch: Der Löwe liebt es, im Mittelpunkt zu stehen und andere zu begeistern. (Foto: Illustriert von Angélica Mora Rivasplata)

Grenzenlosigkeit, Vertrauen, Erdung

LIEBE Für den Löwen ist Liebe niemals Nebensache, Liebe ist Herzschlag und Prüfstein zugleich: alles beginnt und endet in Ihrem Herzen. 2026 wird im Bezug auf Ihre Beziehungen und Freundschaften ein Drama in drei Akten. Erster Akt: Ab dem 13. Juni tritt Venus in Ihr Zeichen! Plötzlich wird jede Begegnung größer, glänzender, intensiver. Ihre Ausstrahlung? Elizabeth Taylor! Leidenschaft, Bewunderung, Glamour – alle liegen Ihnen zu Füßen. Zweiter Akt: Tiefe. Am 26. Juli wandert der sogenannte Südknoten in den Löwen. Das ist sehr schicksalhaft und heißt: Sie legen Ihre Krone ab, um zu spüren, wer Sie ohne Kostüm, ganz nackt, sind. Genau hier entscheidet sich: Ist die Beziehung noch ein Spiel mit Masken oder wahre Intimität? Liebe will Grenzenlosigkeit, aber eben auch Erdung und Vertrauen. Dritter Akt: Im Herbst wird es dann ernst. Venus rückläufig im Skorpion (3.10. bis 13.11.) bringt alte Liebes- und Familienthemen wieder aufs Tapet. Machtspiele, Tabus, Ex-Lover – Per-sephone und ihre Unterwelt-Crew lassen grüßen. Keine Sorge, wenn das Bühnenlicht wieder angeht, sitzen nur die Menschen auf den ersten Plätzen, die Ihr Herz auch verdienen.



ERFOLG Am 30. Juni betritt der glorreiche Jupiter Ihr Zeichen – ein absolutes Geschenk, das sie nur alle zwölf Jahre bekommen. Ihr Jupiter-Return ist ein Manifest: Alles, was Sie jetzt beginnen, wirft Schatten bis zum nächsten Zyklus im Jahr 2038! Denken Sie an Elsa Schiaparelli – sie gründete ihr Haus nicht, um Kleider zu nähen, sondern um ein eigenes Universum zu erschaffen, kühn und furchtlos, mit Goldfäden durchzogen. Diese Energie sollten Sie 2026 nutzen. Doch Sie werden auch geprüft. Pluto in Opposition (20.7.) und der Südknoten-Eintritt in Löwe (26.7.) fragen immer wieder nach Ihrer Substanz: Ist es nur Pose oder ein Werk, das bleibt? Relevanz und Haltung sind gefragt. Ab 28. September, wenn Mars Ihr Zeichen betritt, beginnt die finale Umsetzung: Sie bauen auf, mit Feuer und Klarheit. Erfolg heißt für Sie 2026 nicht nur glänzen, sondern etwas erschaffen, das größer ist als die Summe seiner Teile.



VERBLÜFFENDES Wussten Sie, dass die Sphinx von Gizeh, 20 Meter hoch, 73 Meter lang, aus nur einem einzigen Felsblock geschlagen wurde? Sie blickt seit Jahrtausenden unbewegt nach Osten. Genau in Richtung der Sonne, Ihrer Regentin. Kein Zufall: Die Sphinx ist das älteste Sonnenmonument der Welt, ein Rätsel und zugleich die Wächterin des Unsichtbaren. Und eben: Manche Rätsel sind dazu da, gehütet zu werden. Andere wollen gelöst werden. Forscher glauben sogar, die Sphinx sei älter als die Pyramiden selbst. 2026 werden Sie wahre Sphinx-Momente erleben, das Jahr wird Fragen stellen, die auch Sie nicht beantworten können. Die Sonnenfinsternis am 12. August ist Ihr ultimativer Blackout-Moment und bringt für die nächsten 18 Monate Schicksalsvolten und Neuanfänge. Sie werden aufgefordert, das Alte hinter sich zu lassen. Und zwar konsequent. Am besten, sie besorgen bereits mit den ersten Sonnenstrahlen einen großen Hut, eine dramatische Brille und genügend SPF. Und einen Feuerlöscher. Man weiß schließlich nie … Ihr wildes Herz schlägt – für die Wahrheit! 2026 krönt Sie mit Strahlkraft, und Ihre wahre Größe zeigt sich jetzt in Vertrauen, Mut und Erdung.

JUNGFRAU (24.8. – 23.9.)

Präzise, analytisch und hilfsbereit: Die Jungfrau hat ein Auge fürs Detail und strebt nach Perfektion. (Foto: Illustriert von Angélica Mora Rivasplata)

Genügsamkeit, Spiel, Genialität

LIEBE Liebe fühlte sich in den letzten Jahren oft an wie bei Sisyphos: Seit Sommer 2023 rollten Sie denselben Stein immer wieder den Berg hinauf – alte Muster, vertraute Rollen, wiederkehrende Prüfungen. Nervig. Doch die totale Mondfinsternis am 3. März (12° Jungfrau) sprengt diesen Zyklus in tausend Stücke. Schluss mit endlosen Wiederholungen, jetzt darf der Stein in eine neue Richtung rollen. Alles, was nicht mehr trägt, fällt endgültig weg. Im Herbst, zum Neumond am 11. September zeigt sich dann ein Neubeginn in Sachen Liebe und Romantik. Statt das Herz mit Routinen zu wappnen, sollten Sie es fliegen lassen und gleichzeitig Grenzen ziehen. Beziehungen wachsen 2026 nicht durch Perfektion, sondern durch Vertrauen und ehrliche Nähe. Wir erinnern uns: Sisyphos wird frei, sobald er den Sinn im Stein erkennt – und Sie werden frei, sobald Sie Ihre Zyklen nicht als Bürde, sondern als volatil begreifen, Sie werden daran wachsen. Versprochen.



ERFOLG Noch ein paar Wochen durchhalten, dann beginnt Ihr Jahr der Klarheit! Ab dem 22. März beginnt offiziell das Merkurjahr – und damit steht Ihr Planetenboss im Fokus des Himmelszelts! Alles, was mit Worten, Wissen und Ordnung zu tun hat, trägt jetzt Ihre Handschrift. Doch Merkur hat auch seine Eigenheiten: In den drei rückläufigen Phasen (26.2. bis 20.3., 29.6 bis 23.7. und 24.10. bis 13.11.) mahnt er zur Sorgfalt. Verträge prüfen, E-Mails lieber zweimal lesen, alte Ideen überarbeiten – diese Daten bitte wirklich in den Kalender übernehmen! Der erste Aha-Moment folgt am Sommer ende, wenn am 31. August zum 1. September Glücksplanet Jupiter im Trigon zu Saturn, unserem kosmischen Lehrer, steht. Eine seltene Konstellation, die zeigt: Wachstum gelingt nicht durch blinden Aktionismus, sondern durch Struktur. Jetzt können Sie die Basis für Projekte legen, die trag fähig und langfristig sind. Sie dürfen größer denken, schlauer handeln – ein perfektes Jahr, um Strategien zu entwickeln, die nicht nur effizient, sondern weise sind. Und ab dem 25. November, wenn Mars in Ihr Zeichen tritt, wird aus aller Theorie endlich Praxis. All die Monate der Vorbereitung, des Sortierens, des Justierens zahlen sich aus: Sie setzen um, packen an, präsentieren Resultate. Toll!



VERBLÜFFENDES Hermes, Ihr göttlicher Regent und der himmlische Vertreter Ihres Planeten Merkur, war nie brav, sondern ein richtiger Trickser. Schon als Neugeborener stahl er die Rinder seines Bruders Apollon, und um nicht erwischt zu werden, ließ er die Tiere rückwärts laufen. Später erfand er die Lyra, das Instrument der Mythen. Das ist die Essenz von Merkur: aus wenig viel machen, Grenzen überschreiten, das Chaos austricksen. Genau solche Momente hält 2026 für Sie bereit. Mit Uranus (ab April im Zwilling!), Ihrem Schwesternzeichen, betreten Sie plötzlich neue Räume. Ideen sprühen, Netzwerke öffnen Ihnen Türen, und selbst aus scheinbar banalen Details entsteht Genialität. Die Welt wird staunen, wie Sie in Sekunden Muster erkennen und Energien shiften. Umarmen Sie diese Trickser-Energie als Ihre Superkraft. Hermes zeigt uns, dass der wahre Weg nie linear ist, sondern verschlungen. Genau darin liegt Ihr Glück: Sie werden mehr als einmal erleben, wie ein kleiner Move, ein Gedanke, ein Satz das Spiel komplett umdrehen. 2026 möchte Klarheit von Ihnen und bringt Struktur und Sinnlichkeit in Einklang. Sie finden Ordnung im Chaos und Weisheit im Wandel.

WAAGE (24.9. – 23.10.)

Harmonisch, diplomatisch und ästhetisch: Die Waage sucht Ausgleich und schätzt Schönheit in allen Formen. (Foto: Illustriert von Angélica Mora Rivasplata)

Dualität, Frequenz, Akzeptanz

LIEBE Ihre Gefühlsregungen in Ihren engsten Beziehungen haben 2026 „The Great Gatsby“-Vibes. Glamour, große Gesten – und doch stellt sich die leise, aber drängende Frage, was bleibt, wenn die Party vorbei ist? 2026 trägt eine bittersüße Note. Sie tanzen unter Lichterketten – und irgendwo am Ende des Piers schimmert das berühmte grüne Licht: Sehnsucht, ein Traum, der größer ist als das Jetzt. Der Vollmond am 4. April (14° Waage) zieht den ersten Vorhang weg: Wer spielt hier eine Rolle, weil sie glitzert, und wer bleibt, wenn die Musik verstummt? Im Herbst wird es noch deutlicher: Vom 3. Oktober bis 13. November wandert Venus rückläufig durch Skorpion und Waage, begleitet von Merkur. Alte Geschichten tauchen auf wie ungebetene Gäste. Gespräche wiederholen sich, Masken verrutschen, Illusionen zerfallen. Was bleibt, ist das Rohe, das Wahre. Echte Beziehungen überleben dieses Spiegelkabinett, alle anderen verschwinden wie Nebel im Morgenlicht. Wahre Liebe ist das stille Gespräch, das nachhallt. Und am 21. August betritt Venus Ihr Zeichen, ein seltener Moment, in dem Sie selbst zur Verkörperung von Schönheit und Balance werden. Auch schön: Ihr Neumond am 10. Oktober, der schenkt Ihnen die Chance, noch einmal eine ganz neue Wahl zu treffen.



ERFOLG Stellen Sie sich vor, Sie sind Galeristin im Haus der Wunder. Ihre Aufgabe: entscheiden, was ans Licht darf und was im Depot bleibt. Genau so sollte sich Ihr berufliches Jahr 2026 anfühlen. Der Kosmos setzt drei Zäsuren: Merkur wird rückläufig vom 26. Februar bis 20. März, vom 29. Juni bis 23. Juli und vom 24. Oktober bis 13. November. Und dieser letzte Rücklauf fällt direkt in Ihr Zeichen Waage. Bedeutet: Ihre Stimme, Ihre Entscheidungen stehen im Mittelpunkt. Generell gilt in diesem Merkurjahr: Alles, was Sie kommunizieren, verhandeln, kuratieren, wirkt doppelt – aber auch jede Unzulänglichkeit verdoppelt sich. Das ist kein Grund zur Sorge, eher eine Einladung zur Präzision. Stemmen Sie nicht zu viele Projekte gleichzeitig, begreifen Sie die Auswahl als Kunst. Diplomatie bedeutet nicht, immer Ja zu sagen, sondern Harmonie zu wahren, indem Sie entscheiden, was Raum bekommt und was nicht.



VERBLÜFFENDES Als Luftzeichen sind Sie Meisterin der Eleganz. Straußenfedern galten im alten Ägypten als Luxusgut. Warum? Weil jedes Herz nach dem Tod gegen eine Straußenfeder der Göttin Maat, Hüterin der Wahrheit, gewogen wurde. War das Herz leicht wie Luft, durfte die Seele weitergehen. War es zu schwer, verschlang es die Dämonin Ammit. Sie selbst sind 2026 Maat. Sie sitzen im Sonnenboot, Sie halten die Feder, Sie entscheiden. Und plötzlich begreifen Sie: Schönheit ist nicht Dekor, sondern Haltung. Balance heißt nicht, alles gleichzumachen, sondern das Schwere abzugeben – damit Ihr Herz leicht bleibt. Federleicht, gerecht, ja, oft auch ein bisschen radikal. Mit Venus vom 3. Oktober bis 13. November und Merkur, beide rückläufig in Waage, wird alles geprüft, jedes Wort, jede Geste, jede Begegnung, jede Beziehung. Ja oder Nein. Was nicht leicht ist, darf nicht bleiben. Zwischen Dualität und Balance entsteht Klarheit – Sie werden 2026 zur Kuratorin von Schönheit, Wahrheit und Haltung. Die Welt ist Ihr Spiegel.

SKORPION (24.10. – 22.11.)

Intensiv, leidenschaftlich und geheimnisvoll: Der Skorpion geht den Dingen auf den Grund und scheut keine Tiefe. (Foto: Illustriert von Angélica Mora Rivasplata)

Verwandlung, Fülle, Übergang

LIEBE Die gute Nachricht zuerst: 2026 gibt es keinen Mars-Rücklauf, Ihr Herrscher bleibt stark, direkt und ungebremst. Das bedeutet: Nicht nur Ihre Begierden fließen, Ihre Entscheidungen haben Wucht, Ihr Körper folgt seiner Intuition. Ein Luxusjahr für Skorpione, die wissen, dass echte Leidenschaft immer auch Macht bedeutet. Und doch. Ihre Liebe könnte sich 2026 oft nach Bondage und Berghain anfühlen. Verlockend, gefährlich, transformierend. Eine mythische Verbindung von heimlichem Begehren und unerträglicher Sehnsucht – für einen echten Skorpion das Mindeste. Ab dem 10. September, wenn Venus in Ihr Zeichen tritt, knistert die Luft. Jede Begegnung wird magnetisch, jede Berührung existenziell. Doch es bleibt nicht bei Verführung: In der Rückläufigkeit der Venus (3.10. bis 13.11.) fallen Masken, alte Kämpfe, Affären (und Ehen!) tauchen wie Schatten aus dem Untergrund auf. Manches wird Sie fesseln, manches befreien oder auch beides zugleich. Finden Sie Menschen, die Ihre Fesseln zu Flügeln werden lassen. Zeigen Sie sich nackt und ungeschminkt.



ERFOLG 2026 schreibt das Universum ein neues Kapitel, ein wenig dramatischer als zuvor. Eine Art Saunagang, Hitze, Dampf, das Unwesentliche tropft von Ihnen ab. Wer diesen Prozess aushält und sich ins kalte Wasser wagt, verlässt die Kabine klar, gereinigt, wie neu geboren. Und ja, das einzig Konstante bleibt der Wandel, aber darin sind Sie ja Expertin. Auch wenn das Ganze immer mal wieder an die Adams Family erinnert. Pluto, Ihr Herrscher, steht nach wie vor im Wassermann und bringt ungemütliche Spannungen, Strukturen, die unantastbar schienen, geraten ins Rutschen. Doch für Skorpione gilt: Was wankt, ist Einladung zur Transformation. Ihr Vollmond am 1. Mai (11° Skorpion) beleuchtet Themen rund um Besitz und Kontrolle: Was halten Sie fest, obwohl es längst gehen will? Und was sind Sie bereit loszulassen, damit echte Stärke entstehen kann? Jupiter unterstützt Sie dabei und wohnt in diesem Jahr in Ihrem Haus, das ist gut! Expansion, Sichtbarkeit, Anerkennung – all das, wenn Sie sich trauen, Altes abzustreifen. Mitte Oktober, fast aus dem Nichts, kehrt Ihre Durchsetzungskraft zurück. Entscheidungen, die Sie jetzt treffen, wirken wie Tattoos: tief, für alle sichtbar.



VERBLÜFFENDES An die Gleichzeitigkeit der Gegensätze sind Sie gewöhnt. Das ist gut. Denn manchmal spielt das Leben so verrückt, dass selbst Sie als Meisterin des Abgründigen nur staunen können.In der Londoner Brook Street lebte einst Georg Friedrich Händel – und rund 200 Jahre später Jimi Hendrix. Tür an Tür, nur getrennt durch die Zeit. Barock und Psychedelic Rock, Orgel und E-Gitarre – zwei Seiten derselben Partitur. Dieses Gefühl durchzieht Ihr Jahr 2026. Der Neumond am 9. November (16° Skorpion) öffnet Portale, in denen Zeiten und Menschen aufein anderprallen. Alte Lieben tauchen auf, als wären sie nie verschwunden; Visionen von morgen liegen direkt neben den Schatten von gestern. Nähe und Distanz verlieren ihre Grenzen. Transformation bleibt Ihr Thema – 2026 schenkt Ihnen Fülle, Machtbewusstsein, Phönix-Momente und den Mut, Altes loszulassen. Sie sind das Zeichen, das Brücken in Zwischenwelten baut, dort wo andere nur Abgründe sehen. Und genau diese Fähigkeit brauchen wir jetzt mehr denn je.

SCHÜTZE (23.11. – 21.12.)

Abenteuerlustig, optimistisch und freiheitsliebend: Der Schütze strebt nach Weite, Wissen und neuen Horizonten. (Foto: Illustriert von Angélica Mora Rivasplata)

Energie, Wachstum, Versuchung

LIEBE Ihr Herz ist Trumpf. Und wer an Ihrer Seite bestehen will, sollte sich ebenfalls auf Ihre Mainstage Era einrichten. Sie verdienen Präsenz, und dieses Jahr wird auf allen Ebenen dafür sorgen, dass Sie aus dem Mittelfeld verschwinden. Spätestens wenn am 30. Juni Ihr Planetenboss Jupiter den Löwen, ein Feuerzeichen wie Sie, in seinen Feuerwagen holt, verwandelt sich Ihr Liebesleben in ein Feuerwerk. Keine heimliche Büroaffäre, sondern ein Stadion Finale à la Taylor Swift: Scheinwerfer, Kostümwechsel, jede Emotion ein Song. Ja, denken Sie an Taylor Swift – Schützin wie Sie. Ihre Verlobung letztes Jahr war nicht nur ein privates Ja, sondern gleich ein globales Ereignis. Genauso fühlt sich Ihre Liebe ab Sommer an: persönlich und gleichzeitig so groß, dass die Welt mitstaunt. Die erste Jahreshälfte bleibt dagegen fast intim: Jupiter noch im Krebs, Liebe ist zärtlich, fast zu nah. Wer einen Honeymoon plant, sollte konkret den Dezember anvisieren. Und eine tropische Insel!



ERFOLG Erinnern Sie sich an Alexander den Großen? Er gründete über 70 Städte, die meisten davon hießen Alexandria. Für ihn war Expansion nicht nur Eroberung, sondern auch das Gründen von Kultur und Handelszentren. Er hatte nicht nur Länder erobert, sondern neue Welten geschaffen und dabei immer ein Exemplar von Homers „Ilias“ bei sich, eingerollt in einem goldenen Kasten unter seinem Kopfkissen. Für ihn war die „Ilias“ nicht bloß Literatur, sondern eine kosmische Landkarte. Sie dürfen 2026 auch Ihren eigenen Leittext finden – ein Bild, ein Traum, ein Projekt, das Richtung gibt. Ihr Jahr wird ein Vulkanausbruch, aus dem Neues hervorgeht. Sie bewegen sich mit Wucht, aber auch mit Konzentration, und genau das macht Sie unaufhaltsam. Der Vollmond in Ihrem Zeichen am 31. Mai wirkt wie ein Fackelzug durch die Nacht. Und im Dezember, wenn Sonne, Merkur und Venus Ihr Zeichen krönen, zeigt sich, wie weit Sie schon gekommen sind. Ach, und der Neumond am 9. Dezember in Ihrem Zeichen liefert die finale PowerPoint Präsentation.



VERBLÜFFENDES Im alten China gab es einst zehn Sonnen. Sie brannten die Erde nieder, versengten die Felder, bis der Bogenschütze Hou Yi neun von ihnen herabschoss. Nur eine Sonne blieb, genug, um Wärme zu spenden, ohne alles zu zerstören. Dieser Mythos ist die perfekte Metapher für Ihr Jahr 2026. Auch Sie stehen unter kosmischem Druck: so viele Möglichkeiten, so viel Feuer! Die Kunst liegt darin, das richtige Ziel anzuvisieren. Nicht alles kann bleiben, nicht alles soll bleiben. Bis 10. Mai läuft Ihr Boss Jupiter noch rückläufig, das heißt: Geduld statt Schnellschuss. Ab 30. Juni entzündet er im Löwen dann ein magisches Feuer Trigon, Ende August stabilisiert das Trigon zu Saturn Ihre Absicht, der Neumond am 9. Dezember markiert Ihren Pfeil ins Morgen. Denken Sie daran: Wahre Größe zeigt sich nicht im wilden Dauerfeuer, sondern im gezielten Schuss. Sichern auch Sie wie Hou Yi das Licht für die Zukunft – Hoffnung in einer Zeit, die so apokalyptisch wirkt. Ihre Horizonte weiten sich, Sie entzünden 2026 Ihr inneres Feuer neu: Wachstum, Vision und Versuchung gelangen zu kosmischer Harmonie. Sie sind nicht nur Jägerin, sondern Hüterin des Feuers und ein Leuchtturm für alle anderen.

STEINBOCK (22.12. – 20.1.)

Diszipliniert, ehrgeizig und verantwortungsbewusst: Der Steinbock arbeitet beharrlich an seinen Zielen. (Foto: Illustriert von Angélica Mora Rivasplata)

Großzügigkeit, Balance, Dankbarkeit

LIEBE Saturn, der Planet, der über Ihr Zeichen, die Zeit und unser Schicksal wacht und Sie beschützt, tritt final (am 14.2.) aus dem Fisch in den Widder und verschmilzt dann am 20. Februar mit Neptun. Das ist der ultimative Nullpunkt und eine wirklich seltene Konjunktion, die wirkt wie ein kosmischer Spiegel: Klare Strukturen prallen auf tiefe Sehnsüchte, Disziplin auf Hingabe. Was das mit Ihnen und Ihren Beziehungen zu tun hat? Ziemlich viel, denn auf einmal wird Ihr Herz zu Zuckerwatte. Bei Ihren Liebesgeschichten ist es, als würden Sie zwischen Eiszapfen und Feuerquallen wandeln. Barfuß. Doch selbst dickes Eis kann schmelzen, und 2026 ist genau dieses Auftauen möglich. Beziehungen, die auf kühler Kontrolle basieren, müssen sich neu definieren. Auch was Freundschaften und Familie betrifft, schmelzen die Pole.



ERFOLG Ihr Karrierejahr beginnt mit einem Knall, den Sie nicht überhören sollten (es gibt Astrolog*innen, die das Ganze als „galaktischen Schöpfungsmoment“ bezeichnen!), wenn Saturn nach Jahren das Zeichen wechselt und dann auch noch in den feurigen Widder, gibt Ihnen das ganz viel Schub. So oder so öffnet sich eine Tür, durch die neue Informationen und Visionen einströmen. Es ist, als würde Ihnen das Universum ein komplett neues Betriebssystem schenken – nur müssen Sie es noch installieren. Die ersten Monate fordern Disziplin und Mut: Lassen Sie alte Strategien los und neue Wege zu. Ab Juli, wenn Jupiter in den Löwen wechselt (30.6.), geht es nicht mehr nur um Planung, sondern um Sichtbarkeit. Projekte, die Sie im Frühjahr gestartet haben, bekommen nun Feuer. Generell ist 2026 das geduldige Aufbauen von Strukturen, die über Jahre tragen. Vor allem für Sie. Ihre Superkraft: die Kunst, inmitten kosmischer Beschleunigung nicht die Bodenhaftung zu verlieren – und dennoch mutig durch dieses Zeitportal zu schreiten. Das können Sie wie nur wenige.



VERBLÜFFENDES Kennen Sie die Geschichte des Geisterschiffs „Jenny“? Ein britischer Schoner, der 1823 in der Arktis von Eis eingeschlossen wurde. Jahre später fand man ihn auf dem Meer treibend, die gesamte Crew erfroren. Der Kapitän saß vor dem offenen Logbuch, die letzte Eintragung: 17.5.1823. Dieses Bild ist bizarr und faszinierend zugleich: Zeit, die stehen geblieben scheint. 2026 spiegelt genau diesen Kontrast. Pluto im Wassermann erinnert Sie daran, dass kein System, keine Macht und keine Rolle auf ewig bestehen kann. Uranus, der ab April in die Zwillinge wandert, sprengt Routinen – plötzliche Veränderungen im Alltag, im Körper, in Beziehungen treten auf. Flexibilität sollte jetzt Ihr Kompass sein. Und Dankbarkeit Ihr Anker. Denn was wie ein frostiges Ende aussieht, kann sich als Auftakt zu etwas Neuem erweisen. Die Planetengötter Pluto, Uranus, Saturn, Neptun sind dynamische Kräfte. Sie lehren das bedingungslose Vertrauen in die Zeitläufte, und dass selbst eine ewig geglaubte Eiszeit irgendwann auftaut. Ein Jahr der Balance zwischen Disziplin und Hingabe erwartet Sie – Sie bauen Strukturen auf, die Herz und Erfolg verbinden. Hier zeigt sich Ihr Vorteil als Steinbock: Sie brechen das Eis. Schreiben Sie also Ihr Logbuch neu und setzen Sie Kurs auf die Zukunft.

WASSERMANN (21.1. – 19.2.)

Unkonventionell, visionär und unabhängig: Der Wassermann denkt anders und setzt auf Innovation und Fortschritt. (Foto: Illustriert von Angélica Mora Rivasplata)

Magie, Ekstase, Schaffenskraft

LIEBE Aufregend. Gleich im Januar versammelt sich fast der ganze Himmel in Ihrem Zeichen – Venus, Mars, Merkur, Sonne und Pluto. Eine kosmisch galaktische Konferenz, bei der es nicht um leise Fragen, sondern um ekstatische Antworten direkt aus der Quelle geht. Um neue Welten und neue Formen der Liebe! 2026 wird für Sie kein Nebenbei, sondern pure Magie und Ekstase. Mitte Februar folgt dann ein Herz-Reset. Wer jetzt in Ihr Leben tritt, bringt nicht nur Geduld und Rosen, sondern will Transformation. Pluto prüft immer auch die Machtverhältnisse. Wer will Sie binden, wer will Sie beflügeln? Manche Begegnungen fühlen sich an wie ein Urknall – alles andere wirkt plötzlich zu klein, zu lau, zu langweilig. Im Sommer spitzt sich die Lage zu, Ihre Sehnsucht nach Grenzüberschreitung trifft auf die Frage, wer die Deutungshoheit hat. Praktisch: One-Night-Stands können in dauerhafte Partnerschaften münden. Kreative Bündnisse (Kunst und Tech, Liebe und Mission) haben 2026 das größte Potenzial. Seien Sie mutig.



ERFOLG Wer dachte, 2025 hatte es in sich, wird von 2026 eines Besseren belehrt: Grenzenlos denken, bestimmt handeln ist das Erfolgsmantra der Wasserwesen. Sie bauen keine Luftschlösser, sondern Labore, in denen nicht mehr und nicht weniger als Zukunft entsteht. Nichts bleibt privat, alles will in die Welt. Wie gesagt, der Januar geht gleich crazy los und legt den Grundstein für ein verrücktes Jahr. Als Gastgeberin von Pluto im Wassermann haben Sie die Verpflichtung, Themen wie Sichtbarkeit, Technologie, Gemeinschaft und Machtfragen zu besprechen. Die ringförmige Sonnenfinsternis am 17. Februar wirkt wie ein Reset-Knopf: Neue Projekte haben Hybrid-Charakter, halb Vision, halb Struktur. Sie jonglieren zwischen KI und Kunst, zwischen Ethik und Innovation. Hier zählt nicht nur das Ja, sondern vor allem die Kraft des Nein: Sie müssen entscheiden, was Raum bekommt und was nicht. Im Sommer kommt der Stresstest: Pluto in Opposition zu Jupiter (27.7.). Weite gegen Macht, Expansion gegen Kontrolle. Hier entscheidet sich, ob Sie sich verzetteln – oder nicht. Ende Juli (Pluto Trigon Uranus, Vollmond am 29.) spüren Sie, dass das Neue trägt. Bauen Sie in Gedanken Raumschiffe!



VERBLÜFFENDES Am 26. April zieht Uranus in die Zwillinge und katapultiert Kommunikation in eine neue Dimension. Es ist die Zeit, in der Science-Fiction Realität wird: KI, Biotech, digitale Gemeinschaften. Alan Turing war zwar Zwilling, doch sein Werk trägt den unverkennbaren Wassermann-Stempel: radikale Innovation, kollektiver Nutzen und die Frage nach Ethik. Er knackte den Enigma-Code, legte damit den Grundstein für Computer und künstliche Intelligenz. Nur: Wie balancieren wir Genialität, Verantwortung und Menschlichkeit? Genau hier stehen wir 2026. Pluto zwingt Sie nun, das Alte zu durchbrechen. Uranus schickt Ihnen Blitze der Erkenntnis: Ideen wie Funken, plötzlich, brillant und unbequem. Das Sextil zu Neptun (25.7., 15.9.) ist ein tektonischer Superlativ-Shift! Sie als Wassermann stehen mitten im Auge des Sturms. Willkommen im Labor der Zukunft – 2026 ist Ihr Jahr der Schöpfung und der neuen Schaffenskraft, Sie können Berge versetzen, Magie und Ekstase verschmelzen. Völlig losgelöst!

FISCHE (20.2. – 20.3.)

Empfindsam, kreativ und verträumt: Die Fische bewegen sich zwischen Realität und Fantasie mit großer Empathie. (Foto: Illustriert von Angélica Mora Rivasplata)

Vitalität, Neubeginn, Wachstum

LIEBE Ihr Herz schlägt nicht gleichmäßig, sondern in Wellen – mal Plätschern, mal Sturmflut. Saturn in Ihrem Zeichen hat Sie in den letzten Jahren vermutlich zur Strenge gezwungen. Sie mussten lernen, Grenzen zu setzen, um nicht ständig überflutet zu werden. Saturn in den Fischen wirkt wie ein Bildhauer, der Stück für Stück alles Überflüssige entfernt, bis das Wesentliche sichtbar wird. Im Februar verlässt er endgültig Ihr Zeichen – und darin liegt der Höhepunkt: Sie merken, dass etwas in Ihnen gereift ist. Liebe wird dadurch nicht kleiner, sondern größer. Hingabe heißt 2026 nicht mehr, sich aufzulösen und alles mitzumachen, sondern bewusst zu entscheiden: Wen lasse ich wirklich nah an mich heran? Der Neumond am 19.3. markiert den offiziellen Beginn dieses Kapitels: Neubeginn, Selbstentdeckung, Mut, noch einmal von vorn anzufangen. Im August, mit dem Vollmond am 28. in Ihrem Zeichen, wird sichtbar, welche Muster Sie in Beziehungen zu lange festgehalten haben, und Sie dürfen neu wählen.



ERFOLG Wir möchten es als sanftes Neu-Arrangieren beschreiben. Sie bauen auf Intuition, Vertrauen und die Kraft, Träume in Realität zu wandeln (Sie erschaffen mit, vor allem in Ihren Träumen!). Einige strenge Lektionen der letzten Jahre haben Sie geerdet und Ihnen Struktur geschenkt, jetzt dürfen Sie Ihre Segel neu setzen. Ab Sommer richtet Jupiter im Löwen Ihren Blick auf Arbeit, Gesundheit und Routine. Keine Angst, Stabilität wird nicht langweilig, eher Basis für Kreativität und Boden für Ihre Uferlosigkeit. Im August folgt ein kosmischer Wendepunkt: Die Mondknoten verlassen nach eineinhalb Jahren die Achse Fische/Jungfrau. Diese Achse ist die Heilungsachse – sie zwingt Sie dazu, zwischen Hingabe (Fische, Südmondknoten) und Perfektion (Jungfrau, Nordmondknoten) Balance zu finden. Mit dem Wechsel der Knoten endet ein karmischer Zyklus, der Sie die letzten Monate gezwungen hat, zwischen Hingabe und Perfektion hin- und herzuschwimmen, wie eine aufgeregte Meerjungfrau. Ein Zyklus schließt sich, Muster lösen sich wie Salz im Wasser. Sie dürfen Ballast ablegen, Projekte beenden und sich von dem alten Reflex verabschieden, immer alles richtig machen zu wollen.



VERBLÜFFENDES In der Sprache des Universums steht die Qualle dafür, sich dem Strom hinzugeben, Beweglichkeit zu leben und die Grenzen zu durchbrechen. Stellen Sie sich eine Qualle vor, schwebend im dunklen Ozean, durchscheinend und nahezu unsichtbar. Quallen treiben seit über 500 Millionen Jahren fast unverändert durch unsere Ozeane, sie sind älter als Dinosaurier, älter als Bäume. 2026 führt Sie an den Rand der Realität und des Fassbaren – und darüber hinaus. Zwischen dem 26.2. und 20.3. wandert Merkur rückwärts durch Ihr Zeichen, das ist ein kosmisches Schweigegelübde. Worte verhaken sich, Absprachen verschieben sich, da hilft nur noch schweigen. In dieser Pause beginnen Sie zu hören, was sonst im Lärm verloren geht: die universelle Wahrheit, die zwischen den Zeilen liegt. Im Erspüren dieser Zwischentöne liegt Ihre Superkraft. Während andere nach Halt suchen, lernen Sie im neuen Jahr zu schweben. Vitalität, Neubeginn, Grenzenlosigkeit und spirituelles Wachstum, aus der Tiefe ans Licht: Sie tauchen auf – leichter, klarer, leuchtender. Ihre Fähigkeit zur Telepathie macht Sie zu einem der Gewinner 2026. In der Stille hören Sie das kosmische Echo, Mauern und Grenzen gibt es für Sie nicht.