ABO Suche
monsieur Jetzt lesen
Subscription
MADAME im Abo: Verpassen Sie keine Ausgabe - mehr erfahren.
Alle Themen Mode Beauty Lifestyle Travel Health Schmuck Culture Horoskope
Beauty

Cremes gegen Rötungen: Sanfte Hilfe für sensible Haut

Von Lea Hellerbrand
Weiterlesen ↓
13 Apr 2026
Cremes gegen Rötungen: Sanfte Hilfe für sensible Haut Cremes gegen Rötungen: Sanfte Hilfe für sensible Haut
Ein ebenmäßiger Teint ohne störende Rötungen ist auch für sensible Haut möglich (Foto: Oliver Beckmann)

MADAME Newsletter - Erhalten Sie stilvolle Inspiration, exklusive Inhalte und Gewinnspiele, digital und kostenlos.

Curated from Exklusiv online
Jetzt zum Newsletter
anmelden
Besonders empfindliche Haut neigt schnell zu Rötungen, dabei hilft die richtige Tagespflege vorzubeugen und zu beruhigen

Sensible Haut reagiert oft schon auf kleinste äußere Reize wie Wetterwechsel, Duftstoffe oder einfach Stress mit Symptomen wie Spannungen, Juckreiz oder Verfärbung. Auftretende Rötungen der Haut lassen sich nur schwer mit Make-up abdecken, sind jedoch nicht nur ein ästhetisches Problem, sondern weisen vielmehr darauf hin, dass die Hautbarriere geschwächt ist und zusätzliche Unterstützung braucht.
Pflegende Cremes gegen Rötungen setzen genau hier an: sie beruhigen gereizte, sensible Haut, stärken die Barriere und reduzieren so langfristig gerötete Stellen im Gesichts- und Halsbereich. Mit milden Formulierungen und balancierenden Wirkstoffen können diese Cremes helfen, sichtbare und unsichtbare Stressreaktionen der Haut zu mindern und dadurch ein ebenmäßiges Hautbild zu fördern. Erfahren Sie hier, welche Cremes besonders wirksam gegen Rötungen im Gesicht helfen.

1. Sisley – Sensitive Skin Soothing Care

Affiliate Links
via Sisley
Sensitive Skin Soothing Care
182,00
ZURÜCK
WEITER

Nährende Karité-Butter und Traubenkernöl in Kombination mit Goldalgen-Extrakt, das die Überreaktion der Haut vermindert und somit Rötungen vorbeugt, machen die Sensitive Soothing Care von Sisley zu einer luxuriösen Behandlung für empfindliche Haut.

2. Chanel – La Solution 10

Affiliate Links
via parfumdreams
La Solution 10 de Chanel
62,95
ZURÜCK
WEITER

Der Name ist hier die Lösung: La Solution 10 von Chanel enthält nur zehn Inhaltsstoffe und verzichtet somit auf alles, was empfindliche Haut reizen kann. Insbesondere pflanzliches Squalane, Laurolysin und Glycerin schützen die Haut vor Stress und schädigenden Umwelteinflüssen.

3. Bioderma – Sensibio AR+ Cream

Affiliate Links
via Shop Apotheke
BIODERMA Sensibio AR+ -Anti-Rötungen Pflege
26,90 24,69
ZURÜCK
WEITER

Für eine schnelle Linderung bei unangenehmen Rötungen und Roseacea hilft die Bioderma Pflege Sensibio AR+ Cream. Der Wirkstoff aus grünem Tee und Sojabohnenöl reduziert Gefäßerweiterungen der Gesichtshaut und senkt die Hauttemperatur direkt nach dem Auftragen.

4. Eucerin – Anti-Rötungen beruhigende Pflege

Affiliate Links
via aliva Apotheke
Eucerin Anti-Rötungen Beruhigende Pflege Creme
29,45 23,49
ZURÜCK
WEITER

Gegen die drei häufigsten Eigenschaften empfindlicher Haut hilft diese Creme von Eucerin: sie stärkt eine geschwächte Hautbarriere, hemmt hypersensibles Empfinden und beugt einer Neigung zu roten Verfärbungen im Gesichts- und Halsbereich vor.

5. La Roche Posay – Toleriane Rosaliac AR LSF 30

Affiliate Links
via Shop Apotheke
La Roche Posay Toleriane Rosaliac AR LSF 30
24,90 21,99
ZURÜCK
WEITER

Das für La Roche-Posay typische Thermalwasser sorgt in der Toleriane Rosaliac AR LSF 30 für eine beruhigte und hydratisierte Haut, die durch den enthaltenen Lichtschutzfaktor noch zusätzlich vor UV-Schäden und Rötungen durch die Sonneneinstrahlung geschützt wird.

Make-up Layering: Diese Reihenfolge sorgt für einen makellosen Teint
Make-up Layering: Diese Reihenfolge sorgt für einen makellosen Teint
Mehr entdecken
Die besten Foundations für reife Haut
Die besten Foundations für reife Haut
Lea Hellerbrand
Von
Lea Hellerbrand
Published 13 Apr 2026
Aktie Facebook LinkedIn
Wählen Sie jetzt Ihr MADAME-Abo mit
exklusiven Vorteilen.
Madame
Jahresabo MADAME
Jahresabo mit 11 Ausgaben inkl. Prämie
€ 99.00
Madame
Mini-Abo MADAME
3 Ausgaben
€ 17.55
Madame
MONSIEUR Abo
4 Ausgaben
€ 32.00
Die Beautiful Minds Media GmbH sendet mit Ihrer Zustimmung auf Sie und Ihre Interessen zugeschnittene Mitteilungen. Zum Zwecke der Personalisierung analysieren und verarbeiten wir die von Ihnen im Zusammenhang mit der Nutzung unserer Produkte und Dienstleistungen bereitgestellten Daten sowie Ihre Interaktionen mit uns. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.