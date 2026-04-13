Sensible Haut reagiert oft schon auf kleinste äußere Reize wie Wetterwechsel, Duftstoffe oder einfach Stress mit Symptomen wie Spannungen, Juckreiz oder Verfärbung. Auftretende Rötungen der Haut lassen sich nur schwer mit Make-up abdecken, sind jedoch nicht nur ein ästhetisches Problem, sondern weisen vielmehr darauf hin, dass die Hautbarriere geschwächt ist und zusätzliche Unterstützung braucht.

Pflegende Cremes gegen Rötungen setzen genau hier an: sie beruhigen gereizte, sensible Haut, stärken die Barriere und reduzieren so langfristig gerötete Stellen im Gesichts- und Halsbereich. Mit milden Formulierungen und balancierenden Wirkstoffen können diese Cremes helfen, sichtbare und unsichtbare Stressreaktionen der Haut zu mindern und dadurch ein ebenmäßiges Hautbild zu fördern. Erfahren Sie hier, welche Cremes besonders wirksam gegen Rötungen im Gesicht helfen.

1. Sisley – Sensitive Skin Soothing Care

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Nährende Karité-Butter und Traubenkernöl in Kombination mit Goldalgen-Extrakt, das die Überreaktion der Haut vermindert und somit Rötungen vorbeugt, machen die Sensitive Soothing Care von Sisley zu einer luxuriösen Behandlung für empfindliche Haut.

2. Chanel – La Solution 10

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Der Name ist hier die Lösung: La Solution 10 von Chanel enthält nur zehn Inhaltsstoffe und verzichtet somit auf alles, was empfindliche Haut reizen kann. Insbesondere pflanzliches Squalane, Laurolysin und Glycerin schützen die Haut vor Stress und schädigenden Umwelteinflüssen.

3. Bioderma – Sensibio AR+ Cream

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Für eine schnelle Linderung bei unangenehmen Rötungen und Roseacea hilft die Bioderma Pflege Sensibio AR+ Cream. Der Wirkstoff aus grünem Tee und Sojabohnenöl reduziert Gefäßerweiterungen der Gesichtshaut und senkt die Hauttemperatur direkt nach dem Auftragen.

4. Eucerin – Anti-Rötungen beruhigende Pflege

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Gegen die drei häufigsten Eigenschaften empfindlicher Haut hilft diese Creme von Eucerin: sie stärkt eine geschwächte Hautbarriere, hemmt hypersensibles Empfinden und beugt einer Neigung zu roten Verfärbungen im Gesichts- und Halsbereich vor.

5. La Roche Posay – Toleriane Rosaliac AR LSF 30

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Das für La Roche-Posay typische Thermalwasser sorgt in der Toleriane Rosaliac AR LSF 30 für eine beruhigte und hydratisierte Haut, die durch den enthaltenen Lichtschutzfaktor noch zusätzlich vor UV-Schäden und Rötungen durch die Sonneneinstrahlung geschützt wird.