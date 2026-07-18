Wie in jedem Bereich unseres Lebens ist auch die Wahl unseres Make-ups Trend-Zyklen unterworfen. Für beinahe die ersten zwanzig Jahre des 21. Jahrhunderts war abgepudertes, mattes Make-up der angestrebte Look. Baking, also das fünf- bis zehnminütige Einwirken lassen von Puder, war ein unverzichtbarer Schritt in der Beauty-Routine und ließ die Haut makellos erscheinen. Seit einigen Jahren jedoch wird ein eher glänzendes Finish angestrebt, wenn es um unseren Teint geht. Mithilfe von Stick-Foundations, Creme-Blushes und flüssigem Highlighter sieht unsere Haut jetzt wieder mehr nach Haut aus, im guten wie im schlechten Sinne.

Hauttyp vor Trend

Nur nach Trends zu gehen, macht bei unserem Make-up keinen Sinn: Geschmack und Hauttyp spielen ebenfalls eine Rolle. Denn die Haut abzupudern sieht bei trockener Haut schnell bröckelig und uneben aus, wobei Creme-Produkte auf fettiger oder Mischhaut leichter verschmieren können.



Dies ist auch der Grund, weshalb bei reiferer Haut häufig zu cremigen Texturen geraten wird. Mit dem Alter wird unsere Haut trockener und empfindlicher, sie neigt eher zu Rötungen und Pigmentflecken und Fältchen bilden sich. Über diese Haut ein deckendes Puder zu legen kann all das noch zusätzlich betonen.

Was moderne Puder-Produkte können

Doch Puder kann heutzutage viel mehr als das noch vor fünf Jahren der Fall war. Neue Formulierungen lassen die Haut nicht austrocknen, ganz im Gegenteil: durch beigesetzte Inhaltsstoffe wie Hyaluronsäure kann Puder sogar pflegend wirken. Dabei wird auch ständig an verbesserter Deckkraft gearbeitet, was Puder-Produkte nicht mehr nur zu einem Finishing-Touch macht, sondern zu einem essenziellen Schritt in unserer Make-Up-Routine.



Für eine umfassende Deckkraft kann loses Puder mit einem Schwämmchen oder Beauty Blender aufgetragen werden. Nach einigen Minuten trägt man die Reste mit einem Pinsel ab und hat somit das Puder für lange Zeit haltbar gemacht. Leichtere Deckkraft bietet die Applikation mit einem Pinsel, der sich für jede Art von Puder-Produkt eignet. In verschiedenen Größen sorgt er für einen gleichmäßigen Auftrag von Rouge auf den Wangen, Lidschatten oder auch Bronzer auf dem gesamten Gesicht.

Die Vorteile cremiger Texturen

Das soll nicht heißen, dass nur Puder-Produkte als Make-up für reife Haut Sinn machen. Denn Creme-Texturen können viel mehr als nur einen natürlichen Glow verleihen. Genau wie Puder-Produkte lassen sich auch cremige Texturen je nach Wunsch aufbauen und können so an den gewünschten Look, ob leicht für tagsüber oder stärker deckend für den Abend, angepasst werden. Für den großflächigen Auftrag eignet sich am besten ein Beauty Blender, der für harmonische Übergänge sorgt. Bei präziserer Applikation greifen wir auf den Pinsel zurück, mit dem das Produkt auch zunächst auf dem Handrücken erwärmt werden kann, um ein noch samtigeres Ergebnis zu erzielen.



Gerade bei trockener, zu Fältchen neigender Haut können Cremes auch so mit den Fingern eingearbeitet werden, dass sie sich nicht mehr von der Gesichtshaut absetzen. Durch Foundation Sticks lässt sich die Haut ebenmäßig abdecken, ohne zu maskenhaft zu wirken. Rouge lässt sich genau dort auftragen und aufbauen, wo wir uns mehr Farbe im Gesicht wünschen, und beim Contouring helfen cremige Texturen Linien zu ziehen, die sich beliebig stark verblenden lassen.

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Die richtige Kombination macht's

Am Ende muss es nicht um die Frage gehen, ob man sich für Puder- oder Creme-Texturen entscheidet, sondern viel mehr in welchem Schritt welches Produkt, für welchen Hauttyp Sinn ergibt. Prinzipiell gilt: Creme kann die Basis für ein gutes Make-up sein, was im nächsten Schritt mit den richtigen Puder-Produkten fixiert und für den ganzen Tag haltbar gemacht wird. Eine Two-in-One Alternative sind Cream-to-Powder Grundierungen oder Lidschatten, die wie eine Creme aufgetragen werden und sich in ein pudriges Finish transformieren. Egal welche Textur präferiert wird: Make-up kann sich nur mit der richtigen Hautpflege voll entfalten. Gerade bei reifer Haut ist es deshalb wichtig, vor dem Schminken eine reichhaltige Feuchtigkeitspflege und einen hautoptimierenden Primer aufzutragen, um wirklich das beste Ergebnis zu erzielen, egal ob mit Creme- oder Puder-Produkten.